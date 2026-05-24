Roland Garros: Kiedy mecze Polaków na French Open? O której godzinie grają Polacy? TERMINARZ

Trwa Roland Garros 2026, w drabinkach singla jest aż szóstka Polaków.

Na paryskiej mączce powalczą Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska.

Sprawdź, kiedy mecze Polaków w Roland Garros.

Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros zagra w poniedziałek przeciwko 17-letniej Australijce Emerson Jones. W niedzielę, pierwszym dniu wielkoszlemowego French Open w Paryżu, zaprezentują się Magda Linette i Magdalena Fręch. Pecha w losowaniu miała Maja Chwalińska, która w świetnym stylu przeszła kwalifikacje. W pierwszej rundzie zagra z Chinką Qinwen Zheng, mistrzynią olimpijską z Paryża.

Iga Świątek w piątek odpowiadała na pytania dziennikarzy w czasie konferencji prasowej.

- Bardzo się cieszę, że tu wróciłam. Przygotowania? Szczerze mówiąc, tak jak przed każdym innym turniejem - po prostu solidnie trenujemy i dbamy też o regenerację. Ale na pewno warunki dzisiaj się zmieniły (fala upałów, red.). Od teraz czuję, że treningi będą wyglądały inaczej niż dwa dni temu. Ważne jest, żeby teraz złapać czucie kortu przy tym upale - powiedziała Iga Świątek. - Postaram się wykorzystać dobre doświadczenia z Rzymu. Miałam szansę grać tam pod presją, złapałam rytm meczowy, co jest super w porównaniu do zeszłego roku. Ale to jest zupełnie inny turniej i inne warunki, zwłaszcza ten upał. Trzeba zachować pokorę i wiedzieć, że o każde zwycięstwo trzeba będzie walczyć - dodała Polka.

Roland Garros na czterech kanałach

Roland Garros pokazywany jest na aż czterech antenach Eurosportu. W Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 transmitowane będą spotkania rozgrywane na kortach głównych im. Philippe’a Chatriera i im. Suzanne Lenglen. Eurosport 3 pokaże mecze singla z kortu im. Simonne Mathieu, a w Eurosporcie 4 widzowie obejrzą starcia singlowe na korcie numer 14. Cały turniej transmitowany będzie również w serwisie player.pl oraz w HBO Max.

Kiedy grają Polacy w Roland Garros? O której godzinie?

Mecze 1. rundy Roland Garros zostaną rozegrane w niedzielę, poniedziałek i wtorek zatem rywalizacja potrwa aż trzy dni. Wiadomo już, że Iga Świątek zagra w poniedziałek. W niedziele swój mecz rozegrają Magda Linette i Magdalena Fręch. Poniżej rozkład meczów Polaków w Roland Garros:

Roland Garros, 1. runda

Niedziela 24 maja:

Magda Linette - Tereza Valentova ok. godz. 12.30

Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse ok. godz. 15.30

Poniedziałek 25 maja:

Iga Świątek - Emerson Jones

Maja Chwalińska - Qinwen Zheng

Hubert Hurkacz - Jaume Munar

Wtorek 26 maja:

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo

