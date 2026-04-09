Nie żyje legendarny lekkoatleta. Mistrz świata i medalista olimpijski

W wieku 70 lat zmarł Imrich Bugár, legendarny dyskobol i mistrz świata.

Sportowiec zdobył srebrny medal olimpijski i był pierwszym mistrzem świata w rzucie dyskiem.

Imrich Bugar urodził się 14 kwietnia 1955 roku w małej węgierskiej wiosce Ohrady niedaleko Dunajskiej Stredy. Już jako nastolatek pokazał niezwykły talent. Mierzący 196 cm wzrostu i ważący ponad 120 kg atleta stał się symbolem czechosłowackiej lekkiej atletyki.

Imre Bugar był pierwszym w historii mistrzem świata, zdobywając tytuł w 1983 roku w Helsinkach. Miał już wtedy srebrny medal olimpijski z Moskwy (1980), a na kolejne igrzyska w Los Angeles nie pojechał z powodu bojkotu imprezy przez władze ówczesnej komunistycznej Czechosłowacji. Otwarcie krytykował bojkot igrzysk przez państwa bloku wschodniego, co w tamtych czasach wymagało dużej odwagi

- Jako najlepszy dyskobol na świecie nie mogłem walczyć o złoty medal olimpijski, mimo że miałem taką szansę. Czternaście dni po igrzyskach finaliści igrzysk przyjechali do Brukseli na zawody. Dołożyłem im pięć metrów – mówił Imre Bugar w jednym z wywiadów.

Nie żyje utalentowany polski tyczkarz. Miał zaledwie 31 lat

Zdobył również tytuł mistrza Europy w Atenach w 1982 roku. Startował w barwach Czechosłowacji i Czech. Zakończył karierę sportową w 1995 roku. Jego najlepszy wynik 71,26 m wciąż jest rekordem Czech i 16. rezultatem w tabeli wszech czasów.

Największe sukcesy Imre Bugara:

srebrny medal olimpijski na Igrzyskach w Moskwie w 1980 roku,

złoty medal mistrzostw Europy w 1982 roku w Atenach,

historyczne złoto na pierwszych w historii mistrzostwach świata w Helsinkach w 1983 roku

