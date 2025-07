Messi nie stawił się na treningu! Zostanie zawieszony?!

Co dalej z Messim?

Messi występuje w Interze Miami od połowy 2023 roku. Europę zdecydował się opuścić raptem kilka miesięcy po odniesieniu jednego z największych sukcesów całej swojej kariery - wywalczenia z Argentyną mistrzostwa świata w Katarze. I choć wtedy wydawało się, że może to być ostatni mundial z udziałem legendy Barcelony, to wszystko wskazuje na to, że ujrzymy go jeszcze za rok na stadionach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

Ciekawość budzi również przyszłość klubowa 38-latka. Jego kontrakt na Florydzie wygasa wraz z końcem 2025 roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Media spekulują, że Argentyńczyk może liczyć na bajeczną ofertę z Al-Ahli. Jej przyjęcie spowodowałoby, że raz jeszcze oglądaliśmy ligową rywalizację Messiego z Cristiano Ronaldo, który jest piłkarzem Al-Nassr.

Messi najprawdopodobniej zostanie zawieszony

Aktualnie jednak Messi musi się liczyć z tym, że najprawdopodobniej zostanie ukarany jednym meczem zawieszenia w MLS. Stanie się tak, ponieważ Argentyńczyk nie odpowiedział na powołanie na tradycyjny dla tamtejszego futbolu mecz All-Stars. Nie pojawił się na oficjalnym treningu i nic nie wskazuje na to, by miał dojechać choćby na samo spotkanie. Legendarny piłkarz ma preferować po prostu regenerację niż rozgrywanie kolejnego spotkania pozbawionego jakiejkolwiek stawki.

Mecz gwiazd ligi amerykańskiej z gwiazdami ligi meksykańskiej odbędzie się w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego na Q2 Stadium w Austin w Teksasie.