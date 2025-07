Legendarny piłkarz trafił do szpitala. Był nieprzytomny we własnym domu

Problemy Gascoigne

Gascoigne jako piłkarz w latach 1985-2004 napisał wiele barwnych historii. Występował między innymi w Newcastle, Tottenhamie, Lazio czy Rangers. Był także reprezentantem Anglii, w barwach której rozegrał 57 meczów i zdobył 10 bramek.

Prawdziwe problemy Anglika zaczęły się po karierze. Wówczas popadł w depresję i problemy z prawem. W 2008 roku w jednym z hoteli zdecydował się na zamówienie... samego noża. Obsługa nie podała mu go stwierdzając myśli samobójcze, a do sportowca przyjechała policja, która zastała go próbującego utopić się w łazience. Dziesięć lat później został także zatrzymany na jednym z dworców - współpasażerka pociągu, którym podróżował, oskarżała go o napaść seksualną.

"Gazza" w szpitalu

Teraz - jak podaje "The Sun" - Gascoigne wylądował w szpitalu po tym, jak został odnaleziony nieprzytomny we własnym domu. Byłego piłkarza spotkał w takim stanie jego przyjaciel, Steve Foster, nie wahając się ani chwili, by powiadomić odpowiednie służby.

"Gazza" od dawna zmaga się z problemami psychicznymi i chorobą alkoholową. W swoim życiu zdecydował się już na wiele prób uporania się z problemem, ale odwyki i terapie spełzały na niczym. "Nigdy się nie poddam. Dopiero w trumnie" - zaznaczył jednak Anglik w szczerym wywiadzie, którego udzielił w ubiegłym roku.

Gascoigne jako reprezentant Anglii wziął udział w mistrzostwach świata 1990 i mistrzostwach Europy 1996. Karierę zakończył w 2004 roku po epizodzie w Boston United.

