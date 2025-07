Arkadiusz Milik miał wypadek! Okropne fatum ciąży nad polskim piłkarzem. Wiemy, jak długa pauza go czeka

Arkadiusz Milik miał wypadek na siłowni

Niepokojące informacje napływają z Włoch w sprawie Arkadiusza Milika. Polski napastnik od ponad roku nie zagrał w meczu Juventusu z powodu kontuzji. Niestety, teraz kolejny raz spotkał go ogromny pech. Jak informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio, Milik miał wypadek na siłowni, przez który czeka go kolejna przerwa. Na szczęście nie będzie ona trwała tak długo jak ostatnia.

Dokładne szczegóły wypadku nie zostały ujawnione. Jak jednak donosi Di Marzio, Milik miał doznać stłuczenia kości piszczelowej podczas treningu. Wstępne prognozy, do których dotarł dziennikarz, estymują siedmiodniową przerwę. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne badania potwierdzą, że zawodnik nie wypadnie z treningów na dłuższy okres.

Kolejne problemy zdrowotne Arkadiusza Milika

To kolejne kłopoty zdrowotne Arkadiusza Milika. Polski napastnik w czerwcu 2024 roku doznał kontuzji kolana, która wyłączyła go z gry na ponad rok. Od transferu do Juventusu mierzył się z urazem przywodzicieli, kontuzją kolana czy problemami mięśniowymi.

Kłopoty z kolanem od lat trapią Milika, który wcześniej musiał mierzyć się z nimi w 2021 roku w barwach Marsylii czy w sezonie 2017/2018, gdy grał jeszcze w Napoli. Pierwszy raz kontuzja kolana spotkała go 10 lat temu, gdy występował w barwach Ajaksu Amsterdam.

.@juventusfc, nuovo infortunio per Milik: ecco quanto accadutohttps://t.co/9jiJ3ngSHF— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2025

Kiedy Arkadiusz Milik zagrał ostatni mecz w Juventusie?

Arkadiusz Milik od lat boryka się z problemami zdrowotnymi. Ostatnie spotkanie w barwach „Starej Damy” rozegrał w maju 2024 roku przeciwko Monzy.

Milik trafił do Juventusu w 2023 roku. W ekipie z Turynu zagrał w 75 meczach, w których zdobył 17 bramek. W swoim dorobku ma także dwie asysty.