Smutne wieści nadeszły w poniedziałek, 21 lipca, w godzinach porannych. Na oficjalnym profilu facebookowym drużyny RC Legia Warszawa pojawił się wpis informujący o śmierci trenera Grzegorza Michalika. Klub w symboliczny sposób oddał hołd zmarłemu, zmieniając swoje zdjęcie profilowe na herb w żałobnych, czarno-białych barwach. Do komunikatu dołączono również czarno-białą fotografię trenera.

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł nasz były Trener, sędzia, trener boksu, człowiek o niezwykle silnym charakterze i twardo trzymający się swoich zasad, a przede wszystkim Rugbysta Grzegorz "Gregor" Michalik - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. Wpis zakończono wyrazami współczucia dla najbliższych zmarłego.

Grzegorz Michalik nie żyje. Społeczność Legii Warszawa pogrążona w żałobie

- Składamy najszczersze kondolencje rodzinie oraz bliskim. Spoczywaj w pokoju Trenerze - dodano.

Grzegorz Michalik był postacią wielowymiarową, której pasja do sportu wykraczała daleko poza jedną dyscyplinę. Jak podkreślono w komunikacie klubu, był nie tylko trenerem i sędzią rugby, ale także trenerem boksu. Znany był w środowisku jako człowiek o niezłomnych zasadach i niezwykle silnym charakterze, co czyniło go autorytetem dla wielu pokoleń zawodników.

Kim był Grzegorz Michalik? "Człowiek o niezwykle silnym charakterze"

Rola, jaką Grzegorz Michalik odegrał w Legii Warszawa, jest nie do przecenienia. Był on pierwszym trenerem seniorów w męskiej sekcji rugby tego klubu. To on kładł podwaliny pod rozwój tej dyscypliny w jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w Polsce. Jego praca od podstaw, budowanie zespołu i wpajanie zawodnikom sportowych wartości stanowią fundament, na którym opiera się dzisiejsza drużyna. Jego odejście to ogromna strata dla całej społeczności Legii Warszawa i polskiego rugby.

Nie żyje legenda polskiego sportu. Wielokrotny mistrz w dwóch różnych dyscyplinach

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie