Katarzyna Niewiadoma tuż za podium Tour de France! Awans w klasyfikacji generalnej

Katarzyna Niewiadoma rok temu we wspaniałym stylu wygrała Tour de France kobiet. Teraz znów walczy o zwycięstwo. Trudna końcówka długiego, ponad 160-kilometrowego etapu spowodowała, że do mety w Gueret dojechała na czele siedmioosobowa czołówka, w której zabrakło jadącej w żółtej koszulce Holenderki Marianne Vos. Jedną z najaktywniejszych w tej grupie była mistrzyni Polski Katarzyna Niewiadoma, ale to pochodząca z wyspy Mauritius Pienaar okazała się najszybsza na linii mety. Wyprzedziła o centymetry Holenderkę Demi Vollering, która dzięki bonifikacie awansowała w klasyfikacji na trzecie miejsce, wyprzedzając Niewiadomą o jedną sekundę. Trzecia finiszowała Francuzka Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma-Lease a Bike), utrzymując dzięki temu pozycję wiceliderki. Ze stratą 33 sekund dotarła do mety druga grupa, przyprowadzona przez bezskutecznie próbującą bronić pozycji liderki Vos. Znalazła się w niej druga z Polek Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ), która uplasowała się na 11 miejscu.

Katarzyna Niewiadoma walczy w Tour de France

Przez większą część trasy na czele jechała kilkuosobowa czołówka mająca nawet ponad cztery minuty przewagi, ale na ostatnich 40 kilometrach peleton mocno przyspieszył i błyskawicznie zmniejszał przewagę. Na końcowych kilometrach długiego środkowego odcinka znalazły się dwie górskie premie, w tym ostatnia na 7 km przed metą, i tam doszło do decydujących ataków. Jadąca w koszulce mistrzyni Polski Niewiadoma mogła liczyć na pomoc koleżanek z drużyny Canyon, wśród których zabrakło jednak Agnieszki Skalniak-Sójki (nie wystartowała z powodów zdrowotnych). Na podjeździe pod ostatnią górską premię utworzyła się kilkuosobowa grupa ze wszystkimi kandydatkami do czołowych miejsc i pomiędzy nimi rozegrała się walka o zwycięstwo etapowe i miejsca w klasyfikacji.

Po pięciu etapach Pienaar ma 18 sekund przewagi nad Ferrand-Prevot, 23 nad Vollering i 24 nad Niewiadomą. Dominika Włodarczyk jest 15. - strata 1.48, a Karolina Perekitko (Winspace Orange Seal) i Kaja Rysz (Roland) zajmują dalsze pozycje.

Szósty etap z Clermont-Ferrand do Ambert (123,7 km) będzie już zdecydowanie trudniejszy. Na trasie znajdą się bowiem cztery górskie premie, w tym jedna pierwszej kategorii z 10-kilometrowym podjazdem na Col du Beal. Zakończenie wyścigu w niedzielę.

Wyniki piątego etapu (Chasseneuil-du-Poitou - Gueret, 165,8 km)

1. Kimberley Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal) 3:54.07

2. Demi Vollering (Holandia/FDJ-SUEZ)

3. Anna Van Der Breggen (Holandia/SD Worx)

4. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon-SRAM zondacrypto)

5. Pauline Ferrand-Prevot (Francja/Visma)

6. Sarah Gigante (Australia/AG Insurance-Soudal) wszystkie ten sam czas

...

11. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team ADQ) strata 33

49. Karolina Perekitko (Winspace Orange Seal) 5.50

109. Kaja Rysz (Roland) 12.31

