ORLEN Wisła Płock z hitowymi transferami. Mistrz olimpijski i triumfator Ligi Mistrzów w ekipie „Nafciarzy”

Wielkie transfery ORLEN Wisły Płock. Uznane gwiazdy w zespole „Nafciarzy”

Czy to będzie sezon ORLEN Wisły Płock? Mistrzowie Polski w piłce ręcznej zbroją się przed obroną tytułu w zbliżającej się nowej edycji ORLEN Superligi. Podczas wtorkowej konferencji prasowej zaprezentowano nowe stroje oraz zawodników, w tym największą gwiazdę ligi, mistrza olimpijskiego z Tokio oraz trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów Melvyna Richardsona.

- Dziękuję, że uważacie to za największy transfer w historii, ale w zespole jest wielu świetnych zawodniku. Celujemy w zbudowanie wielkiego klubu. Każdy jest zmotywowany, by odnosić sukcesy. Jest bardzo duży potencjał na odnoszenie ich już w tym sezonie - powiedział francuski gwiazdor, który będzie chciał poprowadzić ekipę „Nafciarzy” do wielkich sukcesów w Lidze Mistrzów. Wisła Płock zmierzy się w niej także z byłym zespołem Richardsona, Barceloną.

Nowe stroje ORLEN Wisły Płock. Partnerem klubu została Puma

Wśród zaprezentowanych zawodników nie zabrakło także reprezentanta Norwegii i dwukrotnego wicemistrza świata Torbjorna Bergeruda, wracających do Płocka Sergeia Kosorotova i Zorana Ilicia oraz Jakuba Szyszkę i Wojciecha Boruckiego. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano także stroje na nowy sezon przygotowane przez nowego sponsora Pumę.

- Puma jest drapieżnikiem, szybkim ssakiem, gotowym cierpliwie polować na ofiarę. Chcemy z pazurem wejść na europejskie salony. To najwyższy kontrakt w historii klubu - powiedział prezes Artur Stanowski.

Z kim zagra Wisła Płock w Lidze Mistrzów?

ORLEN Wisła Płock zmierzy się w tym sezonie z w grupie B z czołowymi europejskimi drużynami. Rywalami ekipy Xaviego Sabate będą Barcelona, PSG, GOG Handbold, SC Magdeburg, OTP Bank-Pick Szeged, HC Zagrzeb i HC Eurofarm Pelister.

„Nafciarze” pierwszy mecz rozegrają 10 lub 11 września na wyjeździe z OTP Bank-Pick Szeged. Tydzień później w ORLEN Arenie Wisła zmierzy się z HC Zagrzeb.