Żużel IMP Ostrów Wielkopolski: Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE i TV. Gdzie oglądać dzisiaj Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu 19.07.2025?

Indywidualne Mistrzostwa Polski przenoszą się do Ostrowa Wielkopolskiego. W sobotę 19 czerwca najlepsi polscy żużlowcy powalczą w drugiej rundzie IMP. Pierwsza odbyła się miesiąc temu na Motoarenie w Toruniu i dostarczyła dużych emocji. Wygrał Dominik Kubera, ale najwięcej punktów w zawodach zdobył Patryk Dudek i to on jest liderem w klasyfikacji generalnej. Trzecie miejsce zajmuje Bartosz Zmarzlik, mistrz świata. Z powodu kontuzji w drugim finale IMP nie wystąpią Piotr i Przemysław Pawliccy. Ich miejsca zajmą Jakub Jamróg i Gleb Chugunov.

Medaliści IMP znów zostaną wyłonieni w trzech turniejach - w Toruniu (19 czerwca), Ostrowie Wielkopolskim (19 lipca) i Częstochowie (15 sierpnia). Tytułu broni Maciej Janowski. Udział w rywalizacji finałowej miała zapewniona najlepsza trójka zawodników sprzed roku: Maciej Janowski, Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik. Zakwalifikowali się też stały uczestnik cyklu Grand Prix Dominik Kubera oraz młodzieżowy mistrz Polski, Szymon Krawczyk. Poza tym awans do cyklu uzyskało ośmiu najlepszych zawodników kwalifikacji czyli IMP Challenge. Przyznano też dzikie karty.

Zeszłoroczny cykl Indywidualnych Mistrzostw Polski wygrał Maciej Janowski, dla którego był to trzeci złoty medal wywalczony w zawodach tej rangi. Drugi był Patryk Dudek, a trzecie miejsce na podium zajął Bartosz Zmarzlik. Teraz faworytem do zwycięstwa wydaje się być Zmarzlik. Pięciokrotny mistrz świata od początku tego sezonu prezentuje bardzo wysoką formę.

IMP w Ostrowie Wlkp. Transmisja TV. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostanie rozegrana w sobotę 19 czerwca 2025 w Ostrowie Wielkopolskim. Początek rywalizacji o godzinie 19. Transmisja tv na żywo z IMP w Ostrowie Wlkp. na antenie Canal+ Sport 5. Stream online na Canal+ ONLINE.

Lista startowa 2. finału IMP w Ostrowie:

Patryk Dudek (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń) Jakub Miśkowiak (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz) Jakub Jamróg (CELLFAST WILKI Krosno) Wiktor Przyjemski (ORLEN OIL MOTOR Lublin) Gleb Chugunov (INNPRO ROW Rybnik) Kacper Woryna (KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa) Szymon Woźniak (ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz) Paweł Przedpełski (TEXOM STAL Rzeszów) Krzysztof Buczkowski (ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz) Maciej Janowski (BETARD SPARTA Wrocław) Dominik Kubera (ORLEN OIL MOTOR Lublin) Bartłomiej Kowalski (BETARD SPARTA Wrocław) Mateusz Cierniak (ORLEN OIL MOTOR Lublin) Bartosz Zmarzlik (ORLEN OIL MOTOR Lublin) Paweł Sitek (MOONFIN MALESA Ostrów) Jakub Krawczyk (BETARD SPARTA Wrocław) Sebastian Szostak (MOONFIN MALESA Ostrów) – rezerwowy Filip Seniuk (MOONFIN MALESA Ostrów) – rezerwowy

Turnieje finałowe indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu w 2025 r.:

19 czerwca – Toruń

19 lipca – Ostrów Wlkp.

15 sierpnia – Częstochowa