KSW 108. Karta walk gali w Olsztynie. Kolejność starć KSW 108

KSW 108: Soldajew konta Brichta w walce wieczoru

Emocje na najwyższym poziomie w polskim MMA wracają do Olsztyna. To właśnie w tym mieście odbędzie się gala KSW 108, podczas której w walce wieczoru zmierzą się Adam Soldajew i Leo Brichta. Obaj zawodnicy stawiają na ogół na widowiskowy styl w swoich pojedynkach, co zwiastuje jeszcze większe show.

Jeszcze przed dniem gali nie obyło się jednak bez problemów. Soldajew nie był w stanie wypełnić limitu wagowego i przekroczył go o ponad kilogram. Z tego powodu musiał oddać 40 procent swojej wypłaty przeciwnikowi. W sobotni wieczór przemówi już jednak tylko postawa w klatce - zarówno zawodnik urodzony w Rosji, jak i Czech z całej siły będą zamierzali sięgnąć po zwycięstwo.

KSW 108: karta walka

Błędem byłoby jednak sprowadzać sobotnią galę w Olsztynie wyłącznie do walki wieczoru. Zobaczymy bowiem także pojedynki między innymi pomiędzy Matheusem Scheffelem a Michalem Martinekiem czy Ibragimem Czużygajewem a Marcinem Wójcikiem. Ciekawie zapowiada się także starcie w kategorii żeńskiej - Wiktoria Czyżewska skrzyżuje rękawice z Bianką Sattelmayer.

Oto pełna karta walk w ramach KSW 108 w Olsztynie:

Karta wstępna:70,3 kg - Igor Włodarczyk (1-0) vs Dominik Gabner (0-0)63,0 kg - Grzegorz Stabach (4-0) vs Karol Durszlewicz (3-0)

Karta główna:93,0 kg - Ibragim Czużygajew (19-5) vs Marcin Wójcik (20-10)56,7 kg - Wiktoria Czyżewska (5-1) vs Bianca Sattelmayer (11-12)77,1 kg - Adrian Zieliński (24-14) vs Adam Niedźwiedź (10-4-1)120,2 kg - Matheus Scheffel (18-12, 1 NC) vs Michal Martinek (11-6)65,8 kg - Wojciech Kazieczko (5-2) vs Dawid Kareta (5-4)77,1 kg - Dawid Kuczmarski (6-0) vs Michał Guzik (5-1)

Walka wieczoru:65,8 kg - Adam Soldaev (9-2) vs Leo Brichta (13-5, 1 NC)