Kim jest Kaja Ziomek-Nogal? Sukcesy, życie prywatne. Piękna łyżwiarka walczy o medal na Igrzyskach Olimpijskich 2026

Kaja Ziomek-Nogal, doświadczona polska łyżwiarka, wystartuje na Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo, będą to jej trzecie igrzyska.

Dotychczas startowała na Igrzyskach w Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022), gdzie zajęła odpowiednio 25. i 9. miejsce w wyścigu na 500 metrów.

W życiu prywatnym Kaja wyszła za mąż za Artura Nogala, również łyżwiarza, i w 2023 roku urodziła córkę, a mąż wspiera ją w karierze sportowej.

Kaja Ziomek-Nogal sukcesy, starty na igrzyskach

Kaja Ziomek-Nogal dotychczas dwa razy startowała na igrzyskach olimpijskich. Zadebiutowała w 2018 roku w koreańskim Pjongczangu. W wyścigu na 500 metrów zajęła 25. miejsce. Cztery lata później - podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - poszło jej zdecydowanie lepiej. Kaja Ziomek-Nogal uplasowała się na 9. pozycji. Teraz apetyty są jeszcze większe. Polka wymieniana jest przez ekspertów jako jedna z kandydatek do medalu. Wydaje się, że sama zawodniczka czuje się mocno. - Podobno do trzech razy sztuka, a to moje trzecie (igrzyska - red.) i nie zamierzam zmarnować tej szansy. Tak mocno o to walczyłam, tyle pracy w to włożyłam - i nie tylko ja, ale o tym jeszcze opowiem, a tymczasem - udało się, wywalczyłam to. Jestem z siebie dumna! - napisała Kaja Ziomek-Nogal na Instagramie. Polska panczenistka na arenie międzynarodowej już niejednokrotnie udowodniła, że trzeba się z nią liczyć. Do największych sukcesów łyżwiarki zaliczają się m.in. trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2021/2022 i dwa brązowe medale mistrzostw świata (w drużynie).

Kaja Ziomek Nogal życie prywatne: mąż, córka, ślub

W ostatnich latach jednak najwięcej u Kai Ziomek-Nogal działo się nie na lodowisku, tylko w życiu prywatnym. W 2024 roku łyżwiarka wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest Artur Nogal, który - podobnie jak żona - łyżwiarstwem zajmuje się zawodowo. Sportowiec jednak aż takich sukcesów jak Kaja Ziomek-Nogal nie miał. Przynajmniej w karierze seniorskiej. Jako junior natomiast wywalczył mistrzostwo świata (w 2010 roku). Jeszcze przed ślubem - w 2023 roku - parze urodziła się córeczka. Macierzyństwo siłą rzeczy nieco zahamowało karierę sportową panczenistki. Na szczęście Kaja Ziomek-Nogal zawsze może liczyć na wsparcie męża. To, jak wygląda relacja małżonków, najlepiej chyba pokazuje wpis w mediach społecznościowych, który piękna łyżwiarka zamieściła sześć miesięcy po swoim ślubie.

Dzisiaj mija pół roku, odkąd mój przyjaciel został moim mężem. Człowiek, który każdego dnia mnie wspiera, pomaga mi się rozwijać, dba o moje samopoczucie, a to, co rozczula mnie najmocniej - jest wspaniałym Tatą dla Tośki. Nic nie daje mi większego komfortu psychicznego gdy jestem z dala od domu, jak to, że wiem, że moja Córka jest w najlepszych rękach na świecie

- napisała Kaja Ziomek-Nogal, która słynie nie tylko ze znakomitych występów sportowych, lecz także ze swojej urody. W galerii prezentujemy piękne - także mniej oficjalne - zdjęcia panczenistki z mężem.

Galeria: Piękna łyżwiarka Kaja Ziomek-Nogal i jej mąż

29