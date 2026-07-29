Aż zaniemówiliśmy, gdy poznaliśmy majątek wielkiej rywalki Justyny Kowalczyk! Ale fortuna

Therese Johaug przez lata toczyła zażarte boje m.in. z Justyną Kowalczyk i Marit Bjoergen.

Norweżka definitywnie zakończyła karierę po ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Trondheim, a obecnie zarabia więcej niż kiedykolwiek.

Jej majątek przekroczył już 10 milionów dolarów i szybko rośnie!

Wielka rywalka Justyny Kowalczyk. Therese Johaug zarabia miliony na emeryturze

Słynna narciarka jest właścicielką firmy Setra AS, produkującej stroje i akcesoria sportowe, dostarczającej usługi reklamowe oraz zajmuje się inwestycjami finansowymi. Według dziennika ekonomicznego „Finansavisen” jej akcje są warte ok. ośmiu milionów dolarów i w ciągu ostatnich pięciu lat wartość ta wzrosła dwukrotnie. Była narciarka posiada również kilka nieruchomości wartych kolejne miliony.

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Norweżka ulokowała 3,8 miliona dolarów w akcjach firm notowanych na giełdzie w Oslo oraz 3,3 miliona w funduszach inwestycyjnych i obligacjach. Namawiana na start w narciarskich MŚ w Falun w biegu na 50 kilometrów Johaug podkreśla regularnie, że karierę narciarską już zakończyła, ale startuje w biegach ulicznych i w przyszłym roku zamierza wystartować w MŚ w półmaratonie w Kopenhadze. - Celem jest godzina i 10 minut - zapowiedziała.

W styczniu tego roku znakomita narciarka urodziła swoje drugie dziecko, a już trzy miesiące później wygrywała w biegu ulicznym na 10 km. 38-letnia Johaug w swojej karierze zdobyła sześć medali olimpijskich - cztery złote, srebrny i brązowy. Jest 14-krotną mistrzynią świata i trzy razy zdobyła Puchar Świata w punktacji generalnej, notując 89 zwycięstw indywidualne. Cztery razy wygrała „Tour de Ski”. Jest też mistrzynią kraju w biegach terenowych (2019) oraz na 10 000 metrów na stadionie (2020).

Sportowcy przed kamerami mówią różne dziwne rzeczy. Wiesz, kto to powiedział? Pytanie 1 z 12 "Może się puszka pandory otworzy i później tych medali nazbieramy" Adam Małysz Adam Kszczot Robert Korzeniowski Następne pytanie