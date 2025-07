Kozerki Open: Pierwszy taki turniej tenisowy w Polsce! Kamil Majchrzak główną gwiazdą

Kozerki Open: Kamil Majchrzak główną gwiazdą

W tym roku będzie to już czwarta edycja największego turnieju rozgrywanego w Polsce na kortach twardych, zaliczanego do cyklu ATP Challenger. W dniach 3-10 sierpnia w Kozerkach organizatorzy spodziewają się około 10 zawodników z czołowej "200" światowego rankingu. Wśród nich m.in. broniącego tytułu sprzed roku Szwajcara Marca-Andrei Hueslera, ale to nie on będzie największą gwiazdą tegorocznych zmagań. Podobnie jak w 2022 roku, rozstawiony z "1" będzie Kamil Majchrzak - polski bohater ostatniego Wimbledonu, podczas którego po raz pierwszy w karierze dotarł do drugiego tygodnia wielkoszlemowego turnieju.

Po porażce w 1/8 finału Wielkiego Szlema Polak zajmujący obecnie 81. miejsce w rankingu ATP zaliczył słabsze występy na mączce w Gstaad i Umagu. W Kozerkach rozpocznie jednak przygotowania do zbliżającego się US Open i postara się zaprezentować lepiej niż trzy lata temu, gdy jako turniejowa "1" odpadł już w pierwszej rundzie po porażce z Hamadem Medjedoviciem (obecnie 73. w rankingu ATP).

Pierwszy taki turniej tenisa w Polsce

Na kortach w Kozerkach zaprezentują się również inni polscy tenisiści. "Dzikie karty" uprawniające do gry w eliminacjach otrzymali utalentowani Alan Ważny (dwukrotny zwycięzca deblowych turniejów Wielkiego Szlema w tym roku) i Filip Pieczonka. Od razu do turnieju głównego zaproszono z kolei bardziej ogranych i równie utalentowanych: Maksa Kaśnikowskiego, Tomasza Berkietę i Olafa Pieczkowskiego.

Po raz pierwszy w Polsce cały turniej tenisowy zostanie rozegrany z wykorzystaniem technologii ELC Live. Ponad 70 kamer będzie odpowiadać za decyzje zamiast tradycyjnych sędziów liniowych.

Co ważne, zmagania w głównym turnieju od poniedziałku do czwartku będzie można obejrzeć za darmo - wstęp będzie wolny. Dopiero decydujące fazy od piątku do niedzieli będą biletowane, a wejściówki można kupić na stronie eBilet.pl. Transmisje z sobotnich półfinałów i niedzielnego finału singla przeprowadzi stacja Polsat Sport.