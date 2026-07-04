Iga Świątek - Alexandra Eala RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-04 16:04

Iga Świątek walczy z Alexandrą Ealą w 4. rundzie Wimbledonu. Pierwszego seta przegrała 6:7(8-10). Broniąca tytułu Polka po raz trzeci gra z 21-letnią Filipinką, a bilans tej rywalizacji jest remisowy. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Eala.

Iga Świątek podczas uderzenia piłki. Na miniaturze Alexandra Eala. O meczu na Wimbledonie przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Associated Press
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Na żywo

Iga Świątek - Alexandra Eala

Iga tradycyjnie korzysta z przerwy toaletowej

Pierwszy set trwał 1 godz. i 24 minuty

GEM I SET EALA. Iga Świątek odrobiła straty w secie, doprowadziła do tie-breaka. Miała w nim piłki setowe, ale w ważnych momentach popełniała proste błędy. Pierwszy set dla Fililipnki

9-11 Niestety duży aut po forhendzie Igi Świątek kończy tie-breaka i seta

9-10 Iga próbowała mijać atakującą przy siatce rywalkę, ale przestrzeliła. Kolejna piłka setowa

9-9 Długa widowiskowa wymiana. Iga skończyła ją mocnym forhendem po crossie

8-9 Iga oddała inicjatywę i pod presją zagrała w aut

8-8 Bardzo długa wymiana. Na koniec Iga miała już praktycznie otwarty kort, ale zagrała w siatkę

8-7 Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki

7-7 Intensywna wymiana. Pierwsza pomyliła się Eala, uderzyła w siatkę

6-7 Świetny bekhend Eali. Trafiła mocno w boczną linię. Teraz ona ma piłkę setową

6-6 Return Igi w siatkę niestety

6-5 Pewny bekhend Igi pod końcową linię. Ma piłkę setową!

5-5 Autowy bekhend Filipinki!

4-5 Iga dokładnym zagraniem wymusiła błąd rywalki

3-5 Wreszcie dobry return Igi, po crossie

2-5 Agresywny return Eali pod końcową linię

2-4 A teraz autowy forhend Igi

2-3 Znów niecelny return Polki

2-2 Autowy return Igi

2-1 Agresywny return Eali

2-0 Return Eali w siatkę. Dobry serwis Świątek

1-0 Pewny forhend Igi w otwartą część kortu

6:6

Gem Świątek. Na koniec dobry serwis Igi. Przed nami TIE-BREAK

40-30 Najpierw dobra defensywa Igi a potem jej świetny forhend wzdłuż linii

30-30 Return Eali w siatkę

15-30 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale popsuła drive-volleya

15-15 Dobry serwis Igi do środka

0-15 Polka pod presją zagrała w siatkę

5:6

Gem Eala. Zacięty gem, w którym Iga miała szansę na przełamanie. Niestety rywalka opanowała sytuację i wraca na prowadzenie

Przewaga Eala. Niecelny return Świątek

Równowaga. Bardzo dobry serwis Eali

Iga ma szansę na przełamanie. Dobry głęboki forhend z dużą rotacją

Równowaga. Dobry forhend Igi wzdłuż linii

Przewaga Eala. Za łatwo teraz Iga oddała inicjatywę

40-40 A teraz prosty błąd Eali

30-40 Oj Iga... Polka miała ogromną przewagę w punkcie po agresywnym returnie, ale na koniec popsuła wolej przy siatce

30-30 Dobra reakcja Eali na agresywny return Świątek

30-15 Dłuższa wymiana, a na koniec kapitalny bekhend Igi po crossie. Trafiła w boczną linię

15-15 Dziwny błąd Igi. Autowy bekhend a grała wysoko na przerzut

15-0 Eala zagrała skróta ale w aut

5:5

Gem Świątek. Na koniec precyzyjny serwis Igi do środka i jej bojowe 'JAZDA!'

Przewaga Świątek. Dobry serwis

40-40 Znakomity return Eali, która coraz głębiej wchodzi w kort przy drugich serwisach Świątek

40-30 Iga uderzyła mocno ramą rakiety i piłka poszybowała wysoko w aut

40-15 A teraz Eala przestrzeliła z bekhendu

30-15 Autowy forhend Filipinki

15-15 Najpierw dobra defensywa Polki, potem jej pewne zagranie w otwarty kort

0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę

4:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga obroniła piłkę setową, a potem była seria jej znakomitych akcji. Na koniec znów kluczowy był agresywny return

Iga ma breakpointa. Najpierw jej agresywny return, a potem forhend w otwartą część kortu

40-40 Ładna akcja Igi. Wywierała presję, otwierając sobie kort

30-40 Eala ma piłkę setową po błędzie Świątek

30-30 Minimalnie niecelny forhend Eali

15-30 Pewny smecz Igi na koniec wymiany, w której dyktowała warunki

0-30 Niecelny return Polki, niewielki aut

0-15 Autowy bekhend Igi. Za dużo tych niewymuszonych błędów

3:5

Gem Eala PRZEŁAMANIE. Na koniec Filipinka returnowała w końcową linię, pod nogi Świątek

30-40 Duży aut po forhendzie Polki. Breakpoint

30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki

30-15 A teraz świetny serwis na zewnątrz

15-15 As serwisowy Igi!

0-15 Autowy forhend Polki

3:4

Gem Eala. Na koniec as serwisowy młodej Filipinki. Gem wygrany do zera

0-40 Iga przewróciła się na kort i wyglądało to niedobrze, ale chyba wszystko OK

0-30 Dokładny drugi serwis Filipinki

0-15 Autowy forhend Polki. Próbowała zagrać po ciasnym crossie, ale przestrzeliła

3:3

Gem Świątek. Serwująca Iga przegrywała w nim 0-30, ale potem była seria jej świetnych akcji. Na koniec dokładny serwis do środka

40-30 A teraz piękny bekhend Igi wzdłuż linii

30-30 Iga bardzo ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę

15-30 Znów agresywny return Eali, ale teraz minimalnie niecelny

0-30 Agresywny return Eali a potem jej mocne uderzenie po crossie

0-15 Bardzo dobry return Eali, ciasny cross

2:3

Gem Eala. Filipinka obejmuje prowadzenie. Obroniła podanie po grze na przewagi

Przewaga Eala. Iga zagrała pod presją w siatkę i złości się na siebie

40-40 Najpierw bardzo dobry return Igi, a potem jej mocne zagranie w otwartą część kortu

30-40 Nieudany skrót Filipinki

15-40 Pewny smecz Eali. Iga oddała inicjatywę w tej wymianie

15-30 Bardzo mądre zagranie Igi. Forhend po crossie, przeciwko kierunkowi biegu rywalki

0-30 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki. Za dużo tych błędów...

0-15 Autowy return Igi

2:2

Gem Eala PRZEŁAMANIE. Niestety Iga krótko cieszyła się przewagą przełamania. Słabo teraz serwowała. Na koniec błąd Polki, duży aut po jej bekhendzie po crossie

Iga znów broni breakpointa

40-40 Dobry drugi serwis Polki i autowy return rywalki

30-40 Błąd Filipinki, zagrała w siatkę

15-40 Dobry return Eali po słabym drugim serwisie Świątek. Są breakpointy

15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi

15-15 Świetny forhend Igi z dużą topsinową rotacją

0-15 Po returnie Eali Iga odegrała w siatkę, próbując uderzyć wzdłuż linii

2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Na koniec przepiękna akcja Igi, która w pełnym biegu minęła atakującą przy siatce rywalkę

Błąd Eali i Iga ma breakpointa

40-40 Iga przejęła inicjatywę agresywnym returnem. Na koniec zagrała pewnie w otwarty już kort

30-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po crossie

30-30 Autowy return Polki

30-15 Iga głębokim zagraniem wymusiła błąd rywalki

15-15 Błąd Polki, zagrała w siatkę, próbując przyśpieszyć wymianę

15-0 Błąd Eali, forhend za końcową linię

1:1

Gem Świątek. Iga obroniła serwis. Na koniec błąd rywalki

40-30 Dobry pierwszy serwis Świątek

30-30 Eala odważnie ruszyła do siatki, ale Iga wywalczyła punkt dobrym minięciem

15-30 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale zagrała w aut

15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-0 Dobry forhend Igi. Eala wchodzi głęboko w kort przy drugim serwisie Świątek

0:1

Gem Eala. Zacięty gem na otwarcie. Polka miała szansę na przełamanie, ale rywalka po grze na przewagi obroniła podanie.

Przewaga Eala. Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Igi

Równowaga. Mocny i dokładny forhend Eali

Iga ma już pierwszego breakpointa, dobry wolej przy siatce

40-40 Iga przegoniła rywalkę po korcie dokładnymi forhendami. Eala pod presją zagrała w aut

30-40 Ładna akcja Eali przy siatce. Świetnie przewidziała gdzie zagra Świątek

30-30 Eala miała teraz mnóstwo szczęścia. Pomogła jej taśma

30-15 Polka przegoniła rywalkę po korcie i ruszyła do siatki. Filipinka zagrała w aut

15-15 Return Igi w siatkę

15-0 Długa wymiana już na początku. Na koniec Eala uderzyła w siatkę

GRAMY! Serwuje Alexandra Eala

Jeszcze jedna minuta rozgrzewki

Trwa już rozgrzewka

Losowanie wygrała Eala i wybrała serwis. Zatem Filipinka zacznie

Iga Świątek i Alexandra Eala właśnie pojawiły się na Korcie Centralnym

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Alexandra Eala w 3. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30 polskiego czasu.

Iga Świątek z leworęczną Alexandrą Ealą gra po raz trzeci. Rozstawiona z numerem 29 Filipinka w poprzedniej rundzie pokonała 3:6, 6:2, 6:0 Australijkę Mayę Joint. Polka najpierw przegrała z nią 2:6, 5:7 rok temu w Miami Open, a zaraz potem ograła ją 4:6, 6:4, 6:2 w Madrycie. - Nie znam za bardzo jej gry na trawie, ale generalnie wiem, jak gra, bo już ze sobą rywalizowałyśmy. Gra bardzo podstępnie i mogę się domyślać, że na trawie, ze względu na nawierzchnię, jest to jeszcze bardziej zdradliwe. Na pewno wykorzystuje swoje atuty, zmianę rytmu. Przygotuję się i będę gotowa - zapowiedziała Iga Świątek.

Świątek - Eala NA ŻYWO. Relacja live z Wimbledonu

Alexandra Eala w tym sezonie rozegrała już dużo meczów na trawie, odnosząc spore sukcesy i pokonując wysoko notowane rywalki. - Dla mnie będzie to trudny sprawdzian, ale postaram się, żeby dla niej również była to ciężka przeprawa - powiedziała Alexandra Eala o nadchodzącym meczu ze Świątek. - Iga wygrała Szlema na trawie, na mączce, na hardzie. Czeka mnie więc duże wyzwanie, ale myślę, że jestem gotowa stawić mu czoła - dodała.

IGA ŚWIĄTEK
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