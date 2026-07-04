QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Alexandra Eala Iga tradycyjnie korzysta z przerwy toaletowej Pierwszy set trwał 1 godz. i 24 minuty GEM I SET EALA. Iga Świątek odrobiła straty w secie, doprowadziła do tie-breaka. Miała w nim piłki setowe, ale w ważnych momentach popełniała proste błędy. Pierwszy set dla Fililipnki 9-11 Niestety duży aut po forhendzie Igi Świątek kończy tie-breaka i seta 9-10 Iga próbowała mijać atakującą przy siatce rywalkę, ale przestrzeliła. Kolejna piłka setowa 9-9 Długa widowiskowa wymiana. Iga skończyła ją mocnym forhendem po crossie 8-9 Iga oddała inicjatywę i pod presją zagrała w aut 8-8 Bardzo długa wymiana. Na koniec Iga miała już praktycznie otwarty kort, ale zagrała w siatkę 8-7 Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki 7-7 Intensywna wymiana. Pierwsza pomyliła się Eala, uderzyła w siatkę 6-7 Świetny bekhend Eali. Trafiła mocno w boczną linię. Teraz ona ma piłkę setową 6-6 Return Igi w siatkę niestety 6-5 Pewny bekhend Igi pod końcową linię. Ma piłkę setową! 5-5 Autowy bekhend Filipinki! 4-5 Iga dokładnym zagraniem wymusiła błąd rywalki 3-5 Wreszcie dobry return Igi, po crossie 2-5 Agresywny return Eali pod końcową linię 2-4 A teraz autowy forhend Igi 2-3 Znów niecelny return Polki 2-2 Autowy return Igi 2-1 Agresywny return Eali 2-0 Return Eali w siatkę. Dobry serwis Świątek 1-0 Pewny forhend Igi w otwartą część kortu 6:6 Gem Świątek. Na koniec dobry serwis Igi. Przed nami TIE-BREAK 40-30 Najpierw dobra defensywa Igi a potem jej świetny forhend wzdłuż linii 30-30 Return Eali w siatkę 15-30 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale popsuła drive-volleya 15-15 Dobry serwis Igi do środka 0-15 Polka pod presją zagrała w siatkę 5:6 Gem Eala. Zacięty gem, w którym Iga miała szansę na przełamanie. Niestety rywalka opanowała sytuację i wraca na prowadzenie Przewaga Eala. Niecelny return Świątek Równowaga. Bardzo dobry serwis Eali Iga ma szansę na przełamanie. Dobry głęboki forhend z dużą rotacją Równowaga. Dobry forhend Igi wzdłuż linii Przewaga Eala. Za łatwo teraz Iga oddała inicjatywę 40-40 A teraz prosty błąd Eali 30-40 Oj Iga... Polka miała ogromną przewagę w punkcie po agresywnym returnie, ale na koniec popsuła wolej przy siatce 30-30 Dobra reakcja Eali na agresywny return Świątek 30-15 Dłuższa wymiana, a na koniec kapitalny bekhend Igi po crossie. Trafiła w boczną linię 15-15 Dziwny błąd Igi. Autowy bekhend a grała wysoko na przerzut 15-0 Eala zagrała skróta ale w aut 5:5 Gem Świątek. Na koniec precyzyjny serwis Igi do środka i jej bojowe 'JAZDA!' Przewaga Świątek. Dobry serwis 40-40 Znakomity return Eali, która coraz głębiej wchodzi w kort przy drugich serwisach Świątek 40-30 Iga uderzyła mocno ramą rakiety i piłka poszybowała wysoko w aut 40-15 A teraz Eala przestrzeliła z bekhendu 30-15 Autowy forhend Filipinki 15-15 Najpierw dobra defensywa Polki, potem jej pewne zagranie w otwarty kort 0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę 4:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga obroniła piłkę setową, a potem była seria jej znakomitych akcji. Na koniec znów kluczowy był agresywny return Iga ma breakpointa. Najpierw jej agresywny return, a potem forhend w otwartą część kortu 40-40 Ładna akcja Igi. Wywierała presję, otwierając sobie kort 30-40 Eala ma piłkę setową po błędzie Świątek 30-30 Minimalnie niecelny forhend Eali 15-30 Pewny smecz Igi na koniec wymiany, w której dyktowała warunki 0-30 Niecelny return Polki, niewielki aut 0-15 Autowy bekhend Igi. Za dużo tych niewymuszonych błędów 3:5 Gem Eala PRZEŁAMANIE. Na koniec Filipinka returnowała w końcową linię, pod nogi Świątek 30-40 Duży aut po forhendzie Polki. Breakpoint 30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki 30-15 A teraz świetny serwis na zewnątrz 15-15 As serwisowy Igi! 0-15 Autowy forhend Polki 3:4 Gem Eala. Na koniec as serwisowy młodej Filipinki. Gem wygrany do zera 0-40 Iga przewróciła się na kort i wyglądało to niedobrze, ale chyba wszystko OK 0-30 Dokładny drugi serwis Filipinki 0-15 Autowy forhend Polki. Próbowała zagrać po ciasnym crossie, ale przestrzeliła 3:3 Gem Świątek. Serwująca Iga przegrywała w nim 0-30, ale potem była seria jej świetnych akcji. Na koniec dokładny serwis do środka 40-30 A teraz piękny bekhend Igi wzdłuż linii 30-30 Iga bardzo ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę 15-30 Znów agresywny return Eali, ale teraz minimalnie niecelny 0-30 Agresywny return Eali a potem jej mocne uderzenie po crossie 0-15 Bardzo dobry return Eali, ciasny cross 2:3 Gem Eala. Filipinka obejmuje prowadzenie. Obroniła podanie po grze na przewagi Przewaga Eala. Iga zagrała pod presją w siatkę i złości się na siebie 40-40 Najpierw bardzo dobry return Igi, a potem jej mocne zagranie w otwartą część kortu 30-40 Nieudany skrót Filipinki 15-40 Pewny smecz Eali. Iga oddała inicjatywę w tej wymianie 15-30 Bardzo mądre zagranie Igi. Forhend po crossie, przeciwko kierunkowi biegu rywalki 0-30 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki. Za dużo tych błędów... 0-15 Autowy return Igi 2:2 Gem Eala PRZEŁAMANIE. Niestety Iga krótko cieszyła się przewagą przełamania. Słabo teraz serwowała. Na koniec błąd Polki, duży aut po jej bekhendzie po crossie Iga znów broni breakpointa 40-40 Dobry drugi serwis Polki i autowy return rywalki 30-40 Błąd Filipinki, zagrała w siatkę 15-40 Dobry return Eali po słabym drugim serwisie Świątek. Są breakpointy 15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 15-15 Świetny forhend Igi z dużą topsinową rotacją 0-15 Po returnie Eali Iga odegrała w siatkę, próbując uderzyć wzdłuż linii 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Na koniec przepiękna akcja Igi, która w pełnym biegu minęła atakującą przy siatce rywalkę Błąd Eali i Iga ma breakpointa 40-40 Iga przejęła inicjatywę agresywnym returnem. Na koniec zagrała pewnie w otwarty już kort 30-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po crossie 30-30 Autowy return Polki 30-15 Iga głębokim zagraniem wymusiła błąd rywalki 15-15 Błąd Polki, zagrała w siatkę, próbując przyśpieszyć wymianę 15-0 Błąd Eali, forhend za końcową linię 1:1 Gem Świątek. Iga obroniła serwis. Na koniec błąd rywalki 40-30 Dobry pierwszy serwis Świątek 30-30 Eala odważnie ruszyła do siatki, ale Iga wywalczyła punkt dobrym minięciem 15-30 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale zagrała w aut 15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 Dobry forhend Igi. Eala wchodzi głęboko w kort przy drugim serwisie Świątek 0:1 Gem Eala. Zacięty gem na otwarcie. Polka miała szansę na przełamanie, ale rywalka po grze na przewagi obroniła podanie. Przewaga Eala. Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Igi Równowaga. Mocny i dokładny forhend Eali Iga ma już pierwszego breakpointa, dobry wolej przy siatce 40-40 Iga przegoniła rywalkę po korcie dokładnymi forhendami. Eala pod presją zagrała w aut 30-40 Ładna akcja Eali przy siatce. Świetnie przewidziała gdzie zagra Świątek 30-30 Eala miała teraz mnóstwo szczęścia. Pomogła jej taśma 30-15 Polka przegoniła rywalkę po korcie i ruszyła do siatki. Filipinka zagrała w aut 15-15 Return Igi w siatkę 15-0 Długa wymiana już na początku. Na koniec Eala uderzyła w siatkę GRAMY! Serwuje Alexandra Eala Jeszcze jedna minuta rozgrzewki Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Eala i wybrała serwis. Zatem Filipinka zacznie Iga Świątek i Alexandra Eala właśnie pojawiły się na Korcie Centralnym Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Alexandra Eala w 3. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30 polskiego czasu.

Odśwież relację

Iga Świątek z leworęczną Alexandrą Ealą gra po raz trzeci. Rozstawiona z numerem 29 Filipinka w poprzedniej rundzie pokonała 3:6, 6:2, 6:0 Australijkę Mayę Joint. Polka najpierw przegrała z nią 2:6, 5:7 rok temu w Miami Open, a zaraz potem ograła ją 4:6, 6:4, 6:2 w Madrycie. - Nie znam za bardzo jej gry na trawie, ale generalnie wiem, jak gra, bo już ze sobą rywalizowałyśmy. Gra bardzo podstępnie i mogę się domyślać, że na trawie, ze względu na nawierzchnię, jest to jeszcze bardziej zdradliwe. Na pewno wykorzystuje swoje atuty, zmianę rytmu. Przygotuję się i będę gotowa - zapowiedziała Iga Świątek.

Świątek - Eala NA ŻYWO. Relacja live z Wimbledonu

Alexandra Eala w tym sezonie rozegrała już dużo meczów na trawie, odnosząc spore sukcesy i pokonując wysoko notowane rywalki. - Dla mnie będzie to trudny sprawdzian, ale postaram się, żeby dla niej również była to ciężka przeprawa - powiedziała Alexandra Eala o nadchodzącym meczu ze Świątek. - Iga wygrała Szlema na trawie, na mączce, na hardzie. Czeka mnie więc duże wyzwanie, ale myślę, że jestem gotowa stawić mu czoła - dodała.