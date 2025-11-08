Jelena Rybakina wygrała WTA Finals i zarobiła FORTUNĘ! Rekordowa premia w kobiecym tenisie!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-11-08 19:03

Jelena Rybakina wygrała WTA Finals w Rijadzie! W finale pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu ograła 6:3, 7:6(7-0) Arynę Sabalenkę. Rybakina triumfowała z kompletem zwycięstw, dzięki temu pobiła finansowy rekord. Zgarnęła 5,235 mln dolarów, co jest największą turniejową premią w historii w kobiecym tenisie.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka

i

Autor: Fatima Shbair/ Associated Press

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka awansowały do finału z kompletami zwycięstw w fazie grupowej. Dlatego przed meczem o tytuł stało się jasne, że triumfatorka zgarnie największą premię w historii kobiecego tenisa. Poprzedni rekord należał do Coco Gauff, triumfatorki WTA Finals 2024. Amerykanka wtedy przegrała jeden mecz w grupie, a do tego pula nagród była nieco mniejsza. Gauff zarobiła wtedy dokładnie 4,805 mln dolarów. Rybakina przebiła tę kwotę, zgarniając 5,235 mln dol.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka doskonale się znają. Przed finałem w Rijadzie grały ze sobą aż 13 razy, a bilans tej rywalizacji wynosił 8-5 dla Białorusinki, która miesiąc temu pokonała Kazaszkę 6:3, 6:3 w turnieju WTA w Wuhan.

Finałowe starcie w Rijadzie było pasjonującym widowiskiem i niesamowitą wymianą ognia. Obie tenisistki świetnie serwowały. W pierwszym secie zdecydowało jedno przełamanie i Jelena Rybakina wyszła na prowadzenie. W drugim secie mieliśmy zaciętą walkę gem za gem. W końcówce przy stanie 5:4 Aryna Sabalenka nie wykorzystała dwóch piłek setowych. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, w którym Rybakina zagrała na kosmicznym poziomie. Wygrała finał 6:3, 7:6(7-0).

Jelena Rybakina potwierdziła wysoką formę, którą imponowała nie tylko w Rijadzie. Reprezentantka Kazachstanu awans do WTA Finals wywalczyła rzutem na taśmę po serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio. W sumie wygrała teraz już dziewiąty mecz z rzędu. W rankingu WTA Rybakina awansuje z 6. na 5. miejsce, wyprzedzając Jessicę Pegulę, którą pokonała w półfinale WTA Finals.

Ranking WTA po WTA Finals w Rijadzie:

  • 1. Aryna Sabalenka 10870 pkt
  • 2. Iga Świątek 8395
  • 3. Coco Gauff 6763
  • 4. Amanda Anisimova 6287
  • 5. Jelena Rybakina 5850
  • 6. Jessica Pegula 5583
  • 7. Madison Keys 4335
  • 8. Jasmine Paolini 4325
