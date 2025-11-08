Jelena Rybakina wygrała WTA Finals i zarobiła FORTUNĘ! Rekordowa premia w kobiecym tenisie!

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka awansowały do finału z kompletami zwycięstw w fazie grupowej. Dlatego przed meczem o tytuł stało się jasne, że triumfatorka zgarnie największą premię w historii kobiecego tenisa. Poprzedni rekord należał do Coco Gauff, triumfatorki WTA Finals 2024. Amerykanka wtedy przegrała jeden mecz w grupie, a do tego pula nagród była nieco mniejsza. Gauff zarobiła wtedy dokładnie 4,805 mln dolarów. Rybakina przebiła tę kwotę, zgarniając 5,235 mln dol.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka doskonale się znają. Przed finałem w Rijadzie grały ze sobą aż 13 razy, a bilans tej rywalizacji wynosił 8-5 dla Białorusinki, która miesiąc temu pokonała Kazaszkę 6:3, 6:3 w turnieju WTA w Wuhan.

Finałowe starcie w Rijadzie było pasjonującym widowiskiem i niesamowitą wymianą ognia. Obie tenisistki świetnie serwowały. W pierwszym secie zdecydowało jedno przełamanie i Jelena Rybakina wyszła na prowadzenie. W drugim secie mieliśmy zaciętą walkę gem za gem. W końcówce przy stanie 5:4 Aryna Sabalenka nie wykorzystała dwóch piłek setowych. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, w którym Rybakina zagrała na kosmicznym poziomie. Wygrała finał 6:3, 7:6(7-0).

Jelena Rybakina potwierdziła wysoką formę, którą imponowała nie tylko w Rijadzie. Reprezentantka Kazachstanu awans do WTA Finals wywalczyła rzutem na taśmę po serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio. W sumie wygrała teraz już dziewiąty mecz z rzędu. W rankingu WTA Rybakina awansuje z 6. na 5. miejsce, wyprzedzając Jessicę Pegulę, którą pokonała w półfinale WTA Finals.

Ranking WTA po WTA Finals w Rijadzie:

1. Aryna Sabalenka 10870 pkt

2. Iga Świątek 8395

3. Coco Gauff 6763

4. Amanda Anisimova 6287

5. Jelena Rybakina 5850

6. Jessica Pegula 5583

7. Madison Keys 4335

8. Jasmine Paolini 4325

