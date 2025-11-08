Jelena Rybakina wygrała WTA Finals i zarobiła FORTUNĘ! Rekordowa premia w kobiecym tenisie!

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka awansowały do finału z kompletami zwycięstw w fazie grupowej. Dlatego przed meczem o tytuł stało się jasne, że triumfatorka zgarnie największą premię w historii kobiecego tenisa. Poprzedni rekord należał do Coco Gauff, triumfatorki WTA Finals 2024. Amerykanka wtedy przegrała jeden mecz w grupie, a do tego pula nagród była nieco mniejsza. Gauff zarobiła wtedy dokładnie 4,805 mln dolarów. Rybakina przebiła tę kwotę, zgarniając 5,235 mln dol.
Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka doskonale się znają. Przed finałem w Rijadzie grały ze sobą aż 13 razy, a bilans tej rywalizacji wynosił 8-5 dla Białorusinki, która miesiąc temu pokonała Kazaszkę 6:3, 6:3 w turnieju WTA w Wuhan.
Finałowe starcie w Rijadzie było pasjonującym widowiskiem i niesamowitą wymianą ognia. Obie tenisistki świetnie serwowały. W pierwszym secie zdecydowało jedno przełamanie i Jelena Rybakina wyszła na prowadzenie. W drugim secie mieliśmy zaciętą walkę gem za gem. W końcówce przy stanie 5:4 Aryna Sabalenka nie wykorzystała dwóch piłek setowych. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, w którym Rybakina zagrała na kosmicznym poziomie. Wygrała finał 6:3, 7:6(7-0).
Jelena Rybakina potwierdziła wysoką formę, którą imponowała nie tylko w Rijadzie. Reprezentantka Kazachstanu awans do WTA Finals wywalczyła rzutem na taśmę po serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio. W sumie wygrała teraz już dziewiąty mecz z rzędu. W rankingu WTA Rybakina awansuje z 6. na 5. miejsce, wyprzedzając Jessicę Pegulę, którą pokonała w półfinale WTA Finals.
Ranking WTA po WTA Finals w Rijadzie:
- 1. Aryna Sabalenka 10870 pkt
- 2. Iga Świątek 8395
- 3. Coco Gauff 6763
- 4. Amanda Anisimova 6287
- 5. Jelena Rybakina 5850
- 6. Jessica Pegula 5583
- 7. Madison Keys 4335
- 8. Jasmine Paolini 4325