Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej? Pokazowe rozrgrywki w Chinach WTCC już w święta!

Iga Świątek spędzi Święta Bożego Narodzenia w Chinach, gdzie weźmie udział w pokazowych rozgrywkach World Tennis Continental Cup.

Polska tenisistka zmierzy się m.in. z Jeleną Rybakiną, a powalczy jako członkini Drużyny Europy.

Odkryj pełny harmonogram meczów i dowiedz się, gdzie i kiedy oglądać występy Igi Świątek w Chinach!

Iga Świątek ostatnio w okresie świątecznym grała w pokazowych rozgrywkach w Abu Zabi. Teraz znów w takich zagra, ale zamiast dla arabskich szejków powalczy dla Chińczyków, którzy skusili ją lepszą ofertą. Polska gwiazda błyśnie w turnieju World Tennis Continental Cup w Shenzhen. Polka będzie członkinią Drużyny Europy, która w dniach 26-28 grudnia zmierzy się z Drużyną Świata. W obu zespołach wystąpi po dwóch mężczyzn i po dwie kobiety. Iga Świątek czeka między innymi hitowy pojedynek z Kazaszką Jeleną Rybakiną i to już na początek rywalizacji. Z wielką rywalką, której ostatnio uległa w WTA Finals, zagra już pierwszy mecz.

Iga Świątek w Chinach jest bardzo popularna. Dlatego organizatorzy imprezy już od wielu miesięcy chwalili się, że polska gwiazda wystąpi w ich pokazowym turnieju. W mediach społecznościowych bardzo poetycko opisali naszą mistrzynię. "Sześć tytułów wielkoszlemowych. 25 triumfów w tourze. 125 tygodni na szczycie świata. Jednak to, co ją definiuje, to nie liczby, to rytm. Ta cisza i skupienie przed kolejnym wygrywającym uderzeniem. Do tego jej ciągle rosnąca kolekcja ręczników" - napisali Chińczycy, nawiązując dowcipnie do ręczników, które Iga zbierała dla rodziny i znajomych w czasie Wimbledonu. "Iga Świątek dołącza do Drużyny Europy, przynosząc do Shenzhen niezrównane skupienie, wybuchowe uderzenia i determinację mistrzyni. Zawodniczka, który wywiera presję punkt po punkcie" - rozpływają się w zachwytach Azjaci.

Koleżanką Igi Świątek w drużynie będzie Szwajcarka Belinda Bencic. - Bardzo lubię Belindę. Grałyśmy ze sobą dużo ciężkich meczów. Dlatego dobrze, że tym razem będę ją miała po swojej stronie - uśmiechała się Polka.

Jej kolegami w Drużynie Europy będą Monakijczyk Valentin Vacherot i Włoch Fabio Cobolli, który w czasie Wimbledonu żartował ze słynnego makaronu z truskawkami, którym Polka zbulwersowała mieszkańców Italii. Będzie okazja przedyskutować kulinarne preferencje.

A propos kuchni... Iga przed podróżą do Shenzhen nie ukrywała, że już nie może się doczekać chińskiego jedzenia.

- W Shenzhen nigdy nie byłam. Dlatego okazja, żeby zwiedzić nowe miasto, to wspaniała sprawa. Na pewno będę chciała zjeść dobre chińskie jedzenie i poznać jeszcze lepiej tamtejszą kulturę. Czasami próbuję chińskiej kuchni, ale myślę, że ta, którą mamy w Europie czy USA, nie jest taka sama jak w Chinach. Dlatego bardzo chcę spróbować tej oryginalnej. Szykuje się wspaniała impreza - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w WTCC w Chinach? Gdzie oglądać turniej?

Pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup z udziałem Igi Świątek będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ SPORT 2. Poniżej plan rozgrywek. Godziny meczów według czasu polskiego.

Piątek, 26 grudnia:

godz. 10:00: ceremonia otwarcia

potem: Belinda Bencic - Xinyu Wang

potem ok. godz. 11.30: Iga Świątek - Jelena Rybakina

Sobota, 27 grudnia:

godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang

potem ok. godz. 4.30: Iga Świątek - Xinyu Wang

godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow

potem: Belinda Bencic/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

Niedziela, 28 grudnia:

godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang

potem: Belinda Bencic - Jelena Rybakina

godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli

potem ok. godz. 11.20: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow

