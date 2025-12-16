Iga Świątek rozdała stypendia! Ogromna kasa dla młodych sportowców a to nie wszystko!

Iga Świątek w czasie konferencji prasowej wręczyła stypendia pięciu młodym sportowcom reprezentującym różne dyscypliny. Zdradziła też, jak wyglądał proces selekcji. Do fundacji wpłynęło ponad 200 zgłoszeń, z czego 53 procent stanowiły kobiety, a 47 proc. mężczyźni. Laureatów Iga wybrała razem gronem ekspertów, z którymi współpracuje na co dzień, m.in. trenerem od przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem, psychologiem Darią Abramowicz, lekarzem ortopedą Mateuszem Dawidziukiem czy menedżerkami tenisistki Aliną Sikorą i Darią Sulgostowską.

- Pamiętam drogę, jaką przeszłam wspólnie z tatą, jak byłam młodsza. Musiał konstruować tę moją drogę na sam szczyt własnymi rękami i nie mając zbyt dużo systemowego wsparcia czy też wiedzy, do kogo się zwrócić o pomoc. Chciałabym wykorzystać to moje doświadczenie, które zyskałam przez te lata i pomóc sportowcom - powiedziała Iga Świątek. - Ten etap w karierze jest bardzo ważny. Miałam bardzo dużo wyzwań w tym wieku i chciałam po prostu podzielić się też swoim doświadczeniem i doświadczeniem mojego zespołu, bo miałam ogromne szczęście, że trafiłam na tych ludzi, na których trafiłam. Chciałam stworzyć program, który realnie pomaga utalentowanym sportowcom na ich drodze. Zależało mi, aby nie było to tylko i wyłącznie wsparcie finansowe, ale także dostęp do wiedzy i ekspertów. Wiem z własnego doświadczenia, jak ważne są oba te elementy, zarówno na początku kariery, jak również w jej trakcie - dodała mistrzyni.

Stypendystami zostali:

Ignacy Andrzejczak - lekkoatleta specjalizujący się w biegu przez płotki, mistrz Polski U20 na 110 metrów przez płotki;

- lekkoatleta specjalizujący się w biegu przez płotki, mistrz Polski U20 na 110 metrów przez płotki; Wiktor Chmurski - pływak, członek Kadry Narodowej Juniorów Młodszych, odnoszący sukcesy w stylu motylkowym;

- pływak, członek Kadry Narodowej Juniorów Młodszych, odnoszący sukcesy w stylu motylkowym; Liwia Kubin - łyżwiarka szybka, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski juniorów i seniorów;

- łyżwiarka szybka, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski juniorów i seniorów; Jan Pyla - golfista, członek Kadry Narodowej, reprezentujący Polskę na międzynarodowych turniejach juniorskich;

- golfista, członek Kadry Narodowej, reprezentujący Polskę na międzynarodowych turniejach juniorskich; Oliwia Sybicka - tenisistka, liderka rankingu PZT U16, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski;

- Proces selekcji był bardzo wymagający. Nigdy nie spotkałam się z sytuacją, gdy musiałam podjąć decyzje, które mogą zaważyć na czyjejś karierze albo życiu, więc nie było łatwo - przyznała Iga Świątek. - Na pewno nie były to łatwe wybory, ale chciałam dokonać wyboru, patrząc nie tylko na potencjał sportowy i na wyniki, ale też na to jakimi jesteście ludźmi - dodała Iga, zwracając się do stypendystów.

Piątka młodych sportowców, zaczynając od stycznia 2026, przez kolejne 12 miesięcy otrzymywać będzie regularne wsparcie finansowe, a także eksperckie. Mistrzyni Wimbledonu zdradziła, jak duże będą to pieniądze.

- Ponad 100 tysięcy złotych na przyszły rok - wyjawiła Iga Świątek. - Jest to pilotażowa edycja, więc w pewnym sensie zobaczymy też, jak to wszystko będzie się układało, ale chciałam zacząć od kwot, które faktycznie mogą pomóc i zmienić karierę, bo uprawianie sportu jest inwestycją, która nie zawsze może się zwrócić.

Iga Świątek kontynuuje przygotowania do nowego sezonu. Za nią pierwsze tygodnie bardzo ciężkich treningów, głównie na siłowni.

- Zdecydowałam się, że ten okres przygotowawczy spędzę w Warszawie, żeby być wśród rodziny, znajomych i po prostu pobyć przez kilka tygodni w domu, nie cały czas na walizkach. W zeszłym roku zrobiliśmy podobnie. Myślę, że dla mojej głowy to jest dobra decyzja. Jeśli chodzi o trening, to jesteśmy w trakcie. Pierwszy tydzień to były głównie duże obciążenia związane z ogólną rozwojówką, więc dzięki Maciek - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek, zwracając się do trenera od przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka. - Teraz myślę, że będziemy wszystko spinali w całość, łącznie z tym, jak potrenowaliśmy technikę tenisową - zakończyła.

