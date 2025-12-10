Aryna Sabalenka nagle wypaliła o dzieciach. Wszystko po pytaniu o... zmianę narodowości

Sabalenka zapytana o zmianę obywatelstwa. Nagle zaczęła mówić o dzieciach

Aryna Sabalenka ma za sobą świetny rok w cyklu WTA. Białorusinka grała na najwyższym poziomie przez cały rok, ale nie był on dla niej idealny. Choć wystąpiła w finale Autralian Open i Rolanda Garrosa, to na tytuł wielkoszlemowy musiała czekać aż do US Open! Ostatecznie rok zakończyła z 4 tytułami, choć łącznie grała w aż 9 finałach! Stablina forma pozwoliła jej na zachowanie pozycji liderki rankingu WTA z dużą przewagą nad Igą Świątek. Zanim jednak walka o najwyższe cele w kobiecym cyklu wróci na dobre, to Sabalenka wystąpi w pokazowym meczu wzorowanym na słynnej „Wojnie płci” - Białorusinka ma zmierzyć się z mężczyzną, a dokładniej Nickiem Kyrgiosem, który w ostatnim czasie nie gra jednak na zbyt wysokim poziomie.

To właśnie u boku Kyrgiosa Aryna Sabalenka udzielała wywiadu Piersowi Morganowi. W pewnym momencie padło pytanie o zmianę narodowości – Białorusinka, podobnie jak zawodniczki z Rosji, nie może grać pod swoją flagą narodową. W ostatnim czasie spora część rosyjskich zawodniczek, z różnych powodów, zmieniła narodowość – Warwara Graczowa gra jako Francuzka, Daria Kasatkina gra pod flagą Australii, a Anastazja Potapowa „została” Austriaczką. Jednak Sabalenka absolutnie wykluczyła taki ruch.

Białorusinka wprost przyznała, że jest dumna, mogąc reprezentować swój „mały” kraj, a przy tym uderzyła w niezwykle emocjonalne tony. – Zawsze byłam naprawdę dumna z możliwości reprezentowania tak małego kraju. Jestem tam inspiracją dla dzieci, więc zmiana narodowości nie jest dla mnie, ponieważ nie chcę zdradzić tych dzieci. Chcę reprezentować Białoruś dla dzieci z tego kraju, które widzą mnie rywalizującą na wysokim poziomie i mogą czerpać inspirację. Mam nadzieję, że swoim przykładem pokażę im, że jeśli ja byłam w stanie dokonać tego, przebyć drogę z tego małego kraju na szczyt, to oni też mogą to zrobić – powiedziała liderka rankingu WTA.

