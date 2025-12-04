Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo! Anastazja Potapowa została Austriaczką!

Ansatazja Potapowa zmieniła obywatelstwo z rosyjskiego na austriackie. "Z przyjemnością informuję wszystkich, że mój wniosek o obywatelstwo został zaakceptowany przez rząd austriacki. Austria to miejsce, które kocham, jest niesamowicie przyjazne. To miejsce, w którym czuję się jak w domu. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, kiedy będzie moim drugim domem. W ramach tego z dumą ogłaszam, że od 2026 roku będę reprezentował moją nową ojczyznę Austrię w mojej zawodowej karierze tenisowej" - napisała w mediach społecznościowych.

Anastazja Potapowa jest zatem kolejną rosyjską tenisistką, która porzuciła rosyjskie barwy. Wcześniej uczyniły to m.in. Jelena Rybakina i Julia Putincewa (obie wybrały Kazachstan), Daria Gawriłowa i Daria Kasatkina (obie Australia) czy Warwara Graczewa (Francja)

Bura od Igi Świątek za koszulkę Spartaka

Kiedy putinowska Rosja napadła na Ukrainę, Anastazja Potapowa wywołała burzę prowokacyjnym zachowaniem. Rosyjska tenisistka demonstracyjnie paradowała na treningu w koszulce Spartaka Moskwa. Iga Świątek skrytykowała wtedy jej zachowanie. - Szczerze mówiąc, byłam zdziwiona. Myślałam, że ta zawodniczka zdaje sobie sprawę z tego, że w pewnym sensie nie powinna pokazywać swoich poglądów w takich czasach. Porozmawiałam z WTA i dowiedziałam się, że takich sytuacji prawdopodobnie będzie mniej. Wytłumaczą innym zawodnikom, że nie można promować żadnych rosyjskich drużyn w takich czasach. Takie sytuacje się zdarzają, bo ten komunikat powinien pojawić się dużo wcześniej - mówiła Iga Świątek. WTA faktycznie zareagowało i oficjalnie upomniało Rosjankę.

Potapowa rozwiodła się z mężem i z Rosją

Ansatazja Potapowa w wieku 24 lat ma już za sobą nieudane małżeństwo i rozwód. We wrześniu 2023 r. zaręczyła się z rosyjskim tenisistą Aleksandrem Szewczenką (od roku reprezentuje Kazachstan). Pobrali się w grudniu 2023 r., a we wrześniu 2024 r. byli już po rozwodzie. Teraz rozwiodła się również z Rosją.

Poniżej zdjęcia Anastazji Potapowej, która lubi serwować swoim fanom fotki w bikini.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie