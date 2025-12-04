Tyle Iga Świątek zarabia na reklamach! Ujawniono całą listę, zaskakujące dane!

Iga Świątek jest na podium najlepiej zarabiających sportsmenek, ale ustępuje innym tenisistkom pod względem dochodów z reklam.

Polka zarobiła 13 mln dolarów na umowach reklamowych, co stanowi ponad połowę jej łącznych dochodów.

Ranking Sportico ujawnia, że to nie Iga Świątek, a Coco Gauff i Aryna Sabalenka wiodą prym w zarobkach od sponsorów.

Sprawdź, które tenisistki dominują w czołówce i jak wypadają inne sportsmenki w tym zaskakującym zestawieniu!

Ile zarabia Iga Świątek na reklamach? Serwis Sportico opublikował właśnie listę najlepiej opłacanych sportsmenek na świecie. W zestawieniu podsumowano zarobki nie tylko na sportowych arenach ale również właśnie wpływy z kontraktów reklamowych. Tradycyjnie ranking zdominowały tenisistki, które wypełniły podium. Polka jest trzecia, a przed nią są Aryna Sabalenka (30 mln dol) i Coco Gauff (31 mln dol), która otwiera listę. Zdaniem Sportico, Iga Świątek w sumie w 2025 r. zarobiła 23,1 mln dolarów.

Zarobki Igi Świątek na korcie to żadna tajemnica. Premie zgarniane w turniejach to oficjalne dane, a WTA regularnie podsumowuje, ile pieniędzy tenisistki zgromadziły w kolejnych zawodach. Iga Świątek w 2025 roku z turniejowych premii uzbierała 10,1 mln dolarów. Według danych Sportico Polka dodatkowe 13 mln dol. zarobiła dzięki reklamom.

To dużo ale znacznie mniej niż wpływy z umów sponsorskich w przypadku Coco Gauff, która już w kolejnym roku jest najlepiej zarabiającą sportsmenką na świecie. Amerykanka dzięki reklamom wzbogaciła się w 2025 r. o 23 mln dolarów. Zdaniem Sportico, więcej niż Iga Świątek z kontraktów reklamowych zarabiają też Aryna Sabalenka (15 mln dol) i Qinwen Zheng (19 mln dol.).

Na opublikowanej liście 15 najlepiej zarabiających sportsmenek na świecie jest aż 10 tenisistek. Pozostała piątka to narciarka, dwie golfistki, koszykarka i gimnastyczka. Poniżej lista Sportico.

Top-15 Najlepiej zarabiających sportsmenek w 2025 r.

1. Coco Gauff (tenis): 31 milionów dolarów

Nagrody pieniężne: 8 milionów | Kontrakty reklamowe: 23 miliony | Wiek: 21 lat

2. Aryna Sabalenka (tenis): 30 milionów dolarów

Nagrody pieniężne: 15 milionów | Kontrakty reklamowe: 15 milionów | Wiek: 27 lat

3. Iga Świątek (tenis): 23,1 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 10,1 miliona | Kontrakty reklamowe: 13 milionów | Wiek: 24 lata

4. Eileen Gu (narciarstwo): 23 miliony dolarów

Nagrody pieniężne: 20 tys. dolarów | Kontrakty reklamowe: 23 miliony | Wiek: 22 lata

5. Qinwen Zheng (tenis): 20,6 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 1,6 miliona | Kontrakty reklamowe: 19 milionów | Wiek: 23 lata

6. Caitlin Clark (koszykówka): 16,1 miliona dolarów

Pensja/bonus: 119 tys. dolarów | Kontrakty reklamowe: 16 milionów | Wiek: 23 lata

7. Nelly Korda (golf): 13,8 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 2,8 miliona | Kontrakty reklamowe: 11 milionów | Wiek: 27 lat

8. Madison Keys (tenis): 13,4 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 4,4 miliona | Kontrakty reklamowe: 9 milionów | Wiek: 30 lat

9. Jelena Rybakina (tenis): 12,6 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 8,6 miliona | Kontrakty reklamowe: 4 miliony | Wiek: 26 lat

10. Naomi Osaka (tenis) : 12,5 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 2,5 miliona | Kontrakty reklamowe: 10 milionów | Wiek: 28 lat

11. Simone Biles (gimnastyka artystyczna): 11 milionów dolarów

Nagrody pieniężne: 0 dolarów | Kontrakty reklamowe: 11 milionów | Wiek: 28 lat

12. Amanda Anisimova (tenis): 10,8 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 7,3 miliona | Kontrakty reklamowe: 3,5 miliona | Wiek: 24 lata

13. Jessica Pegula (tenis): 10,5 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 5,5 miliona | Kontrakty reklamowe: 5 milionów | Wiek: 31 lat

14. Venus Williams (tenis): 10,2 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 219 tys. dolarów | Kontrakty reklamowe: 10 milionów | Wiek: 45 lat

15. Jeeno Thitikul (golf): 10,1 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 7,6 miliona | Kontrakty reklamowe: 2,5 miliona | Wiek: 22 lat

