Ważne informacje od Igi Świątek! Ogłosiła to we wtorkowy wieczór, natychmiastowa reakcja!

Iga Świątek po ciężkim i długim sezonie nie miała dużo czasu na odpoczynek. - W sumie wolnego będę miała 13 dni, z czego prawdziwych wakacji to 10 dni - zdradziła po ostatnim meczu przed urlopem. Akumulatory ładowała na Mauritiusie, gdzie mieszkała w luksusowym pięciogwiazdkowym resorcie. Towarzyszyli jej m.in. ojciec tenisistki Tomasz Świątek i psycholog Daria Abramowicz. "Spędziłam wspaniały czas na wakacjach i każdy dzień przynosił mi nowe wspomnienia, zabawę i słońce. Ale przede wszystkim myślę, że to było przypomnienie, że każdy dzień jest możliwością radości" - napisała nasza mistrzyni, dzieląc się z kibicami wakacyjnymi zdjęciami.

Po powrocie z urlopu Iga Świątek w poniedziałek zachwyciła na zorganizowanej przez jej sponsora konferencji prasowej. Potem przyszedł już czas na ciężką pracę. Przed mistrzynią Wimbledonu teraz długie tygodnie, które poświęci na intensywne przygotowania do nowego sezonu.

We wtorkowy wieczór Iga Świątek była już na tenisowym korcie. Na Instagramie opublikowała wymowne zdjęcie i wideo, na którym rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. "Dawno się nie widzieliśmy" - zażartowała w komentarzy, dodając wymowne hashtagi, które można tłumaczyć tak: "I znowu to robimy, "Dawać ten sezon 2026", "Co masz na myśli, to już okres przygotowawczy?".

Kibice zareagowali entuzjastycznie. "Tęskniliśmy za Tobą!", "Jazda Iga", "Nasza Królowa wróciła na swój plac zabaw!" - to jedne z wielu komentarzy fanów.

