Oto nowa najpiękniejsza tenisistka świata? Już nie Genie Bouchard. Tylko spójrz

KH
2025-11-30 17:09

W świecie tenisa trwa przerwa między sezonami, a spora część zawodniczek ładuje baterie przed powrotem na kort na wakacjach. Do tego grona należy m.in. piękna Fanny Stollar, która udała się na wyspę Bali. Węgierka po zakończeniu kariery przez Genie Bouchard może przejąć miano najpiękniejszej tenisistki świata. Tylko spójrz na jej zdjęcia!

W zakończonym sezonie jednym z głośnych wydarzeń był koniec kariery Genie Bouchard. Słynna Kanadyjka pożegnała się z tenisem podczas turnieju Canadian Open 2025 w Montrealu rozegranego na przełomie lipca i sierpnia. Przez lata 31-latka cieszyła się wielką sympatią fanów, nawet jeśli w ostatnich sezonach była cieniem zawodniczki, która w 2014 roku doszła do finału Wimbledonu i półfinałów Australian Open oraz Roland Garros. Szturmem wdarła się wtedy do czołówki kobiecego tenisa i z miejsca stała się wielką gwiazdą, w czym pomagała jej zjawiskowa uroda. Szybko okrzyknięto ją "najpiękniejszą tenisistką świata", ale w sporcie nie ma miejsca na próżnię. 

Najpiękniejsza tenisistka świata pokazała ZA DUŻO?! Błysnęła w prześwitującej bluzce

Eugenie Bouchard
31 zdjęć

Fanny Stollar to teraz najpiękniejsza tenisistka świata?

O tytuł najpiękniejszej zawodniczki na światowych kortach może śmiało ubiegać się Węgierka Fanny Stollar. Blondwłosa tenisistka przykłada dużą wagę do swojej prezencji, co widać m.in. w mediach społecznościowych. Jej były trener Maciej Synówka wielokrotnie mówił, że gdyby równie mocno dbała o reżim pracy, osiągnęłaby znacznie więcej. Najwyżej w rankingu WTA była na 114. miejscu w listopadzie 2018 roku. Obecnie nie jest w nim w ogóle sklasyfikowana i skupia się na grze w deblu.

W deblowym zestawieniu piękna Stollar zakończyła 2025 rok na 27. miejscu. Pod koniec sezonu grała m.in. w finale w Pekinie i półfinale w Wuhan. Po udanych występach udała się na wymarzone wakacje na Bali i ponownie zachwyciła swoich fanów.

Piękna tenisistka odsłoniła naprawdę dużo w skąpym stroju. Ciało bogini, aż poczuliśmy afrykańskie upały

Profil węgierskiej tenisistki na Instagramie obserwuje ponad 140 tysięcy użytkowników. W listopadzie mogli podziwiać sporo zdjęć i filmików Stollar z Bali, a jej posty gromadziły tysiące polubień. W komentarzach aż roi się od komplementów zachwyconych fanów! Więcej zdjęć Fanny Stollar znajdziesz w poniższej galerii.

Super Sport SE Google News
Fanny Stollar
25 zdjęć
TENIS
GENIE BOUCHARD
WĘGRY
WTA