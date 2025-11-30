Oto nowa najpiękniejsza tenisistka świata? Już nie Genie Bouchard. Tylko spójrz

W zakończonym sezonie jednym z głośnych wydarzeń był koniec kariery Genie Bouchard. Słynna Kanadyjka pożegnała się z tenisem podczas turnieju Canadian Open 2025 w Montrealu rozegranego na przełomie lipca i sierpnia. Przez lata 31-latka cieszyła się wielką sympatią fanów, nawet jeśli w ostatnich sezonach była cieniem zawodniczki, która w 2014 roku doszła do finału Wimbledonu i półfinałów Australian Open oraz Roland Garros. Szturmem wdarła się wtedy do czołówki kobiecego tenisa i z miejsca stała się wielką gwiazdą, w czym pomagała jej zjawiskowa uroda. Szybko okrzyknięto ją "najpiękniejszą tenisistką świata", ale w sporcie nie ma miejsca na próżnię.

O tytuł najpiękniejszej zawodniczki na światowych kortach może śmiało ubiegać się Węgierka Fanny Stollar. Blondwłosa tenisistka przykłada dużą wagę do swojej prezencji, co widać m.in. w mediach społecznościowych. Jej były trener Maciej Synówka wielokrotnie mówił, że gdyby równie mocno dbała o reżim pracy, osiągnęłaby znacznie więcej. Najwyżej w rankingu WTA była na 114. miejscu w listopadzie 2018 roku. Obecnie nie jest w nim w ogóle sklasyfikowana i skupia się na grze w deblu.

W deblowym zestawieniu piękna Stollar zakończyła 2025 rok na 27. miejscu. Pod koniec sezonu grała m.in. w finale w Pekinie i półfinale w Wuhan. Po udanych występach udała się na wymarzone wakacje na Bali i ponownie zachwyciła swoich fanów.

Profil węgierskiej tenisistki na Instagramie obserwuje ponad 140 tysięcy użytkowników. W listopadzie mogli podziwiać sporo zdjęć i filmików Stollar z Bali, a jej posty gromadziły tysiące polubień. W komentarzach aż roi się od komplementów zachwyconych fanów! Więcej zdjęć Fanny Stollar znajdziesz w poniższej galerii.