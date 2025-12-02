Znany amerykański tenisista szokuje w sprawie Igi Świątek! Jego zdaniem w tym roku była lepsza od Aryny Sabalenki

Rafał Mandes
Rafał Mandes
2025-12-02 12:28

Miniony sezon WTA ponownie należał do Aryny Sabalenki, która wywalczyła aż cztery tytuły i zakończyła rok na pierwszym miejscu światowego rankingu. Choć żadna inna tenisistka nie triumfowała częściej, to znany amerykański tenisista uważa, że tytuł najlepszej należy się Idze Świątek!

Po trzy trofea w kończącym się roku zdobyły Świątek, Jelena Rybakina oraz Jessica Pegula. Polka i Sabalenka zanotowały po jednym wielkoszlemowym triumfie, wygrały niemal tyle samo meczów (Światek 62, Białorusinka - 63), ale w jednym zestawieniu Aryna zdeklasowała Igę - na korcie zarobiła 15 mln dolarów, przy "zaledwie" 10 mln dolarów raszynianki.

Statystyki Igi Świątek i Aryny Sabalenki w 2025 roku

Miniony sezon podsumowali właśnie w programie "Nothing Major Show" byli tenisiści, Steve Johnson i Sam Querrey. Ten pierwszy bez zawahania wskazał na Sabalenkę, jako numer jeden tego roku.

- Prowadziła od początku do końca. Przegapiła kilka finałów, ale była wiodącą postacią każdego turnieju. Finały Australian Open i French Open, półfinał Wimbledonu, triumf w US Open, do tego finał WTA Finals. Była numerem jeden przez cały sezon. Mogła zdobyć jeszcze kilka dużych tytułów, ale to i tak niesamowity rok pełnej dominacji - powiedział Johnson.

Sam Querrey wybrał numer jeden sezonu 2025. Najlepsza była Iga Świątek

Querrey, była 11. rakieta na świecie, nie zgodził się z Johnsonem i postawił na Świątek.

- Zawsze mówiliśmy, że dominuje na mączce, że kiepsko idzie jej na trawie, że nigdy nie zagra dobrze na Wimbledonie, a potem wygrała Wimbledon i całkowicie zmieniła tę narrację. Wygrała też Cincinnati, które rozgrywane jest na dość szybkich kortach twardych. Teraz, mówiąc o jej tenisie, trzeba stwierdzić, że potrafi wygrywać na każdej nawierzchni – a to zaczęło się w tym roku po triumfie w Londynie - zaznaczył Querrey.

