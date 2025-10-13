Kosmiczne zarobki Igi Świątek! Wyprzedziła właśnie Venus, przed nią już tylko Serena!

Iga Świątek w wieku 24 lat osiągnęła drugie miejsce w historii pod względem zarobków w tenisie.

Polka zgromadziła już prawie 43 miliony dolarów z nagród turniejowych, wyprzedzając Venus Williams.

Sprawdź, ile brakuje Idze do rekordzistki Sereny Williams i które turnieje przyniosły jej największe wygrane.

Iga Świątek według oficjalnych statystyk WTA z dnia 13 października 2025 r. uzbierała z turniejowych nagród dokładnie 42 945 490 dolarów. To oczywiście kwoty brutto, od których trzeba zapłacić duży podatek. W krajach Europy Zachodniej sięga on aż 45 proc. W USA jest nieco lepiej, ale też dużo trzeba oddać fiskusowi.

Zarobki na poziomie 42,94 mln dolarów dają Idze Świątek już 2. miejsce w rankingu wszech czasów. Polka wyprzedziła właśnie Venus Williams, zostając wiceliderką. Legendarna Amerykanka, która niedawno sensacyjnie wznowiła karierę, może się pochwalić zarobkami na poziomie 42,86 mln dolarów, czyli nieco mniej niż Polka. Prowadzi oczywiście z gigantyczną przewagą Serena Williams, która z turniejowych premii uzbierała aż 94,81 mln dolarów! Kosmos! Wciąż wysoko na tej liście płac jest Agnieszka Radwańska - 27,68 mln dolarów daje jej 12. miejsce. Krakowiankę właśnie wyprzedziła Coco Gauff z zarobkami na poziomie 28,06 mln dolarów.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz ogłosili to nagle całemu światu! Już nie chcieli tego ukrywać!

Iga Świątek druga na liście zarobków WTA!

Iga Świątek największe premie w karierze zgarnęła, wygrywając Wimbledon 2025 (3 mln funtów czyli nieco ponad 4 mln dolarów) i WTA Finals 2023 (3,078 mln dolarów). O kolejną gigantyczną wypłatę powalczy na początku 1 listopada w kończących sezon WTA Finals 2025 w Rijadzie.

Poniżej aktualny finansowy ranking WTA

1. Serena Williams (USA) 94,816,730

2. Iga Świątek (POL) 42,945,490

3. Venus Williams (USA) 42,867,364

4. Aryna Sabalenka (BLR) 42,480,621

5. Simona Halep (RUM) 40,236,618

6. Maria Szarapowa (RUS) 38,777,962

7. Wiktoria Azarenka (BLR) 38,890,473

8. Petra Kvitova (CZE) 37,653,615

9. Caroline Wozniacki (DEN) 36,479,231

10. Angelique Kerber (GER) 32,545,460

11. Coco Gauff (USA) 29,064,121

11. Agnieszka Radwanska (POL) 27,683,807

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie