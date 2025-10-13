Iga Świątek i Hubert Hurkacz ogłosili to nagle całemu światu! Już nie chcieli tego ukrywać!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz ponownie zagrają razem w United Cup, turnieju, w którym regularnie uczestniczą od jego powstania.

Dla Hurkacza będzie to powrót na kort po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana, którą leczył od feralnego upadku na Wimbledonie 2024.

Polska drużyna, prowadzona przez Świątek i Hurkacza, dwukrotnie dotarła do finału United Cup. Czy tym razem uda im się zdobyć upragniony tytuł?

United Cup to międzynarodowy turniej tenisa, rozgrywany na początku sezonu w Australii. To rozgrywki organizowane wspólnie przez WTA i ATP, a tenisistki i tenisiści zdobywają punkty w rankingu. W dwóch ostatnich edycjach Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do finałów, ale ulegli w nich Niemcom (1-2) i reprezentacji USA (0-2). Teraz spróbują znów wygrać ten turniej.

Hubert Hurkacz ostatni mecz rozegrał na początku czerwca. Potem poddał się zabiegowi kolana, z którym ma problemy już od ponad roku, od feralnego upadku na Wimbledonie 2024. Po rehabilitacji wrocławianin już kilka miesięcy wznowił treningi, ale powoli odbudowuje formę. Do gry wróci właśnie w United Cup. Tak jak zapowiedział, zrobi to gdy będzie już w pełni gotowy do rywalizacji. Możliwość skorzystania z zamrożonego rankingu (po 6 miesiącach przerwy) z pewnością też miały tutaj duże znaczenie.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz na oficjalnej stronie rozgrywek potwierdzili już, że wezmą udział w United Cup 2026. Zagrają tam razem już po raz czwarty. Turniej tym razem potrwa 2 do 11 stycznia. Zagra w nim 18 narodowych reprezentacji, które będą rywalizować w Perth i Sydney. Iga Świątek pod koniec grudnia zagra też w pokazowych rozgrywkach w Chinach.

Rozgrywki United Cup są zawsze niezwykłe. To niesamowite doświadczenie i zaszczyt móc reprezentować swój kraj, zwłaszcza u boku tak wspaniałych zawodników. Uwielbiam być częścią zespołu i mam wspaniałe wspomnienia z gry w tych zmaganiach. Ten turniej jest inny. Dostarcza więcej ekscytacji i emocji niż normalne turnieje, w których gramy w ciągu roku - powiedziała Iga Świątek. Naprawdę czerpię przyjemność z atmosfery w drużynie i możliwości reprezentowania swojego kraju. Kocham przylatywać do Australii i oczywiście uwielbiam Australijczyków. Bardzo mi się podoba tamtejsza atmosfera - dodał Hubert Hurkacz.

