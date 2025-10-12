Fatalne zachowanie Aryny Sabalenki! Niemal trafiła rakietą chłopca do podawania piłek!

Aryna Sabalenka, znana z wybuchowego temperamentu, przegrała w półfinale turnieju w Wuhan, mimo prowadzenia 5:2 w decydującym secie.

W ataku furii rzuciła rakietą, która niebezpiecznie blisko przeleciała obok chłopca do podawania piłek.

Zdarzenie to, choć zakończone przeprosinami, wywołało dyskusję o konsekwencjach takich zachowań na korcie.

Aryna Sabalenka wygrała trzy poprzednie edycje turnieju WTA w Wuhan, który był jej prawdziwą twierdzą. W sumie Białorusinka w tej imprezie mogła się już pochwalić serią 20 zwycięstw, a w półfinałowym starciu z Jessicą Pegulą też zanosiło się na jej kolejny triumf. W trzecim secie liderka rankingu prowadziła już 5:2. Wtedy Amerykanka w niesamowitym stylu wyrównała. Coraz bardziej wściekłej Sabalence zaczęły puszczać nerwy.

Aryna Sabalenka znana jest z tego, że kiedy na korcie rywalizacja nie toczy się po jej myśli, często zachowuje się w sposób skandaliczny, rzucając na przykłada ohydnymi przekleństwami po rosyjsku w stronę jej zespołu (np. słynne "na ch... wy tu siedzicie?!"). Wiele z tych wybryków jednak uchodzi jej na sucho, a media i kibice nie roztrząsają ich aż tak, jak w przypadku na przykład Igi Świątek.

Teraz Aryna Sabalenka po przegranej ważnej piłce w ataku furii rzuciła rakietą w stronę krzesełek. Odbita od nich rakieta przeleciała tuż obok chłopca do podawania piłek i wylądowała na siatce. Gdyby trafiła chłopaka, liderka rankingu pewnie zostałaby zdyskwalifikowana, jak choćby Novak Djoković, który w wybuchu gniewu przypadkowo trafił sędzię linową w czasie US Open. Białorusinka natychmiast wykonała przepraszający gest w stronę chłopca. Skończyło się ostrzeżeniem za niesportowe zachowanie. Poniżej wideo.

Teraz WTA Finals w Rijadzie

Aryna Sabalenka mimo porażki z Jessicą Pegulą jest już pewna pozycji numer 1 na koniec sezonu. To dlatego, że Iga Świątek odpadła już w ćwierćfinale, przegrywając 1:6, 2:6 z Jasmine Paolini. Liderka i wiceliderka rankingu zagrają jeszcze w kończących sezon WTA Finals w Rijadzie. Początek rywalizacji 1 listopada.

