Iga Świątek - Jasmine Paolini
0-15 Pewny smecz Paolini
1:6, 2:4
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Pewnie i szybko wygrywane punkty, poza jednym błędem
40-15 Iga odegrała piłkę uciekającą na aut, ale jej wolej był pewny
30-15 As serwisowy Polki!
15-15 A teraz bardzo niecelny forhend Igi po returnie rywalki
15-0 Ładny forhend Igi
1:6, 1:4
Gem Paolini. A Włoszka nie zwalnia tempa. Bardzo dobry gem serwisowy Jasmine
15-40 Wreszcie dobry return Igi, skuteczny
0-40 Nic nie wychodzi. Teraz minimalny aut po bekhendzie Polki
0-30 Błąd Polki popełniony pod presją
0-15
1:6, 1:3
Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Włoszka świetnie czyta kierunki serwisów Igi. Na koniec znów jej znakomity return. Polka przegrała gema do zera przy własnym podaniu
0-40 Co ta Iga robi?! Ogromny aut Polki po jej bekhendzie zagrywanym na półkorcie
0-30 Iga zagrała ramą rakiety, tuż za siatkę. Rywalka łatwo skończyła punkt
0-15 Włoszka świetnie radzi sobie z drugim serwisami Polki. Znów jej mocny return
1:6, 1:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka po raz pierwszy dzisiaj przełamuje podanie Włoszki. Paolini popełniała teraz błędy
40-15 Spory aut po forhendzie Igi
40-0 Znów błąd Paolini. Iga ma breakpointy
30-0 Po głębokim returnie Polki Włoszka zagrała daleko w aut
15-0 Dobry return Igi. Rywalka odegrała w siatkę
1:6, 0:2
Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Igi, autowy bekhend. Widać, że zupełnie zgubiła pewność siebie
30-40 Podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointa. Wciąż gra słabo
30-30 Iga znów ruszyła do siatki, ale teraz nadziała się na zabójczą kontrę Jasmine
30-15 Polka teraz po mocnym forhendzie ruszyła do siatki. Rywalka nie dała rady odegrać
15-15 Znów błąd Igi na koniec intensywnej wymiany
15-0 Mały aut po returnie Paolini
1:6, 0:1
Gem Paolini. Iga miała w nim szansę na przełamanie, ale nie wykorzystała jej, a potem punkty wygrywała już tylko Włoszka
Przewaga Paolini. Mocny i bardzo dokładny forhend Jasmine
Równowaga. Dobry serwis Włoszki w ważnym momencie
Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po efektownym uderzeniu po crossie
40-40 Dobry return Igi, a potem mocny forhend wzdłuż linii naszej gwiazdy
30-40 Znów błąd Igi. Forhend w siatkę
30-30 Iga mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd rywalki
15-30 Szybka wymiana, na koniec błąd Igi. Autowy bekhend
15-15 Return Polki w siatkę
15-0 Podwójny błąd serwisowy Włoszki
Początek drugiego seta. Serwuje Jasmine Paolini
Iga wróciła na kort
Polka tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej
1:6
GEM I SET PAOLINI. Iga Świątek wygrała w tym secie zaledwie 9 piłek. Gra bardzo słabo. A Włoszka spisuje się świetnie
15-40 Znów świetny return Paolini po słabym drugim serwisie Świątek. Piłki setowe
15-30 Iga denerwuje się i skraca wymiany. A to napędza kolejne błędy. Teraz niecelny forhend
15-15 Znakomity return Włoszki
15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz
1:5
Gem Paolini. Włoszka zgarnia kolejnego gema i wciąż gra bardzo dobrze. Na koniec dobrze zareagowała na mocny return Igi, która po chwili popełniła błąd
15-40 Znów błędy Polki. Teraz autowy forhend
15-30 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga, piłka zatrzymała się na taśmie
15-15 Po returnie Polki piłka zawadziła o taśmę. Przeszła na stronę Włoszki, która łatwo skończyła punkt
15-0 Błąd Paolini, forhend w siatkę
1:4
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi, wygrany do zera. Dobrze serwowała, na koniec efektowny smecz przy siatce
40-0 Dobry serwis Polki i autowy return Włoszki
30-0 As serwisowy Igi!
15-0 Wreszcie efektowny forhend Igi
0:4
Gem Paolini. Seria błędów Polki i gem przegrany do zera. Bardzo słabo gra Iga
0-40 I kolejny aut po returnie Świątek
0-30 Znów duży aut po returnie Polki
0-15 Zupełnie nieudany return Igi
0:3
Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Na koniec bardzo duży aut po forhendzie Igi. Polka na razie wyraźnie słabsza od Włoszki
15-40 Potężny return Paolini. Świątek znów broni breakpointów
15-30 Świetna akcja Paolini przy siatce
15-15 Iga teraz ofensywnie ruszyła do przodu i popisała się efektownym uderzeniem z powietrza (drive-volley)
0-15 Kolejny błąd Polki. Teraz forhend w siatkę. Brakuje rytmu i dokładności
0:2
Gem Paolini. Na koniec dobry serwis Włoszki, która w kolejnym uderzeniu posłała mocny forhend w otwarty już kort
30-40 Mocny ale niecelny return Igi
30-30 Teraz Iga oddała nieco inicjatywę. To Paolini dyktowała warunki w wymianie i to ona popełniła błąd
15-30 Wreszcie efektowna akcja Świątek
0-30 Szybka wymiana. Na koniec niecelny bekhend Polki. Nie wygrała jeszcze ani jednego punktu!
0-15 Duży aut po returnie Igi
0:1
Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Zaskakujący początek. Iga traci serwis. Gem przegrany do zera. Na koniec gema agresywny return Włoszki
0-40 Długa wymiana. Na koniec błąd Polki. Są już breakpointy
0-30 Piękna kontra Paolini. Niesamowity bekhend wzdłuż linii
0-15 Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła, zagrywając bekhend wzdłuż linii
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
W półfinałach turnieju WTA w Wuhan są już Aryna Sabalenka, Jessica Pegula i Coco Gauff, która czeka na lepszą w meczu Świątek - Paolini
Iga wygrała poprzednie sześć meczów z Jasmine. Ostatnio pokonała ją w finale tegorocznego turnieju WTA w Cincinnati
Trwa rozgrzewka
Jeżeli Polka przegra z Włoszką, straci nawet matematyczne szanse na dogonienie Sabalenki w rankingu jeszcze w tym roku
Iga Świątek i Jasmine Paolini właśnie pojawiły się na korcie
Paolini walczy o awans do WTA Finals. Ściga się z Rybakiną, która dziś przegrała z Sabalenką
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jasmine Paolini w półfinale turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania tuż po godzinie 13 polskiego czasu.
Iga Świątek walczy Jasmine Paolini, a w półfinale turnieju WTA w Wuhan na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Coco Gauff. W tym sezonie Polka pokonała Włoszkę już dwa razy - 6:1, 6:3 na trawie w Bad Homburg i 7:5, 6:4 w finale turnieju WTA w Cincinnati. W sumie Świątek ograła już Paolini sześć razy. Mająca polskie korzenie tenisistka z Italii bardzo potrzebuje punktów i zwycięstw, bo ściga się z Jeleną Rybakiną, walcząc o awans do kończących sezon WTA Finals w Rijadzie. - Ona jest naprawdę trudną przeciwniczką. W tym roku grałyśmy już w finale i wiem, że potrafi grać niesamowity tenis. Jest prawdziwą wojowniczką, nigdy się nie poddaje - powiedziała Iga o Jasmine. - Po prostu się przygotuję i będę gotowa - dodała.
Świątek - Paolini NA ŻYWO Relacja live z WTA Wuhan
Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Polka pokonała 7:6(2), 6:4 Szwajcarkę Belindę Bencic. Jasmine Paolni w poprzedniej rundzie zmierzyła się z Clarą Tauson. Dunka zaczęła ten pojedynek świetnie, ale skreczowała z powodu kontuzji, przegrywając 6:3, 1:6, 1:3. Turniej rozgrywany jest w bardzo trudnych warunkach, w koszmarnym upale.