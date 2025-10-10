Na żywo Iga Świątek - Jasmine Paolini 0-15 Pewny smecz Paolini 1:6, 2:4 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Pewnie i szybko wygrywane punkty, poza jednym błędem 40-15 Iga odegrała piłkę uciekającą na aut, ale jej wolej był pewny 30-15 As serwisowy Polki! 15-15 A teraz bardzo niecelny forhend Igi po returnie rywalki 15-0 Ładny forhend Igi 1:6, 1:4 Gem Paolini. A Włoszka nie zwalnia tempa. Bardzo dobry gem serwisowy Jasmine 15-40 Wreszcie dobry return Igi, skuteczny 0-40 Nic nie wychodzi. Teraz minimalny aut po bekhendzie Polki 0-30 Błąd Polki popełniony pod presją 0-15 1:6, 1:3 Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Włoszka świetnie czyta kierunki serwisów Igi. Na koniec znów jej znakomity return. Polka przegrała gema do zera przy własnym podaniu 0-40 Co ta Iga robi?! Ogromny aut Polki po jej bekhendzie zagrywanym na półkorcie 0-30 Iga zagrała ramą rakiety, tuż za siatkę. Rywalka łatwo skończyła punkt 0-15 Włoszka świetnie radzi sobie z drugim serwisami Polki. Znów jej mocny return 1:6, 1:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka po raz pierwszy dzisiaj przełamuje podanie Włoszki. Paolini popełniała teraz błędy 40-15 Spory aut po forhendzie Igi 40-0 Znów błąd Paolini. Iga ma breakpointy 30-0 Po głębokim returnie Polki Włoszka zagrała daleko w aut 15-0 Dobry return Igi. Rywalka odegrała w siatkę 1:6, 0:2 Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Igi, autowy bekhend. Widać, że zupełnie zgubiła pewność siebie 30-40 Podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointa. Wciąż gra słabo 30-30 Iga znów ruszyła do siatki, ale teraz nadziała się na zabójczą kontrę Jasmine 30-15 Polka teraz po mocnym forhendzie ruszyła do siatki. Rywalka nie dała rady odegrać 15-15 Znów błąd Igi na koniec intensywnej wymiany 15-0 Mały aut po returnie Paolini 1:6, 0:1 Gem Paolini. Iga miała w nim szansę na przełamanie, ale nie wykorzystała jej, a potem punkty wygrywała już tylko Włoszka Przewaga Paolini. Mocny i bardzo dokładny forhend Jasmine Równowaga. Dobry serwis Włoszki w ważnym momencie Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po efektownym uderzeniu po crossie 40-40 Dobry return Igi, a potem mocny forhend wzdłuż linii naszej gwiazdy 30-40 Znów błąd Igi. Forhend w siatkę 30-30 Iga mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd rywalki 15-30 Szybka wymiana, na koniec błąd Igi. Autowy bekhend 15-15 Return Polki w siatkę 15-0 Podwójny błąd serwisowy Włoszki Początek drugiego seta. Serwuje Jasmine Paolini Iga wróciła na kort Polka tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej 1:6 GEM I SET PAOLINI. Iga Świątek wygrała w tym secie zaledwie 9 piłek. Gra bardzo słabo. A Włoszka spisuje się świetnie 15-40 Znów świetny return Paolini po słabym drugim serwisie Świątek. Piłki setowe 15-30 Iga denerwuje się i skraca wymiany. A to napędza kolejne błędy. Teraz niecelny forhend 15-15 Znakomity return Włoszki 15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz 1:5 Gem Paolini. Włoszka zgarnia kolejnego gema i wciąż gra bardzo dobrze. Na koniec dobrze zareagowała na mocny return Igi, która po chwili popełniła błąd 15-40 Znów błędy Polki. Teraz autowy forhend 15-30 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga, piłka zatrzymała się na taśmie 15-15 Po returnie Polki piłka zawadziła o taśmę. Przeszła na stronę Włoszki, która łatwo skończyła punkt 15-0 Błąd Paolini, forhend w siatkę 1:4 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi, wygrany do zera. Dobrze serwowała, na koniec efektowny smecz przy siatce 40-0 Dobry serwis Polki i autowy return Włoszki 30-0 As serwisowy Igi! 15-0 Wreszcie efektowny forhend Igi 0:4 Gem Paolini. Seria błędów Polki i gem przegrany do zera. Bardzo słabo gra Iga 0-40 I kolejny aut po returnie Świątek 0-30 Znów duży aut po returnie Polki 0-15 Zupełnie nieudany return Igi 0:3 Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Na koniec bardzo duży aut po forhendzie Igi. Polka na razie wyraźnie słabsza od Włoszki 15-40 Potężny return Paolini. Świątek znów broni breakpointów 15-30 Świetna akcja Paolini przy siatce 15-15 Iga teraz ofensywnie ruszyła do przodu i popisała się efektownym uderzeniem z powietrza (drive-volley) 0-15 Kolejny błąd Polki. Teraz forhend w siatkę. Brakuje rytmu i dokładności 0:2 Gem Paolini. Na koniec dobry serwis Włoszki, która w kolejnym uderzeniu posłała mocny forhend w otwarty już kort 30-40 Mocny ale niecelny return Igi 30-30 Teraz Iga oddała nieco inicjatywę. To Paolini dyktowała warunki w wymianie i to ona popełniła błąd 15-30 Wreszcie efektowna akcja Świątek 0-30 Szybka wymiana. Na koniec niecelny bekhend Polki. Nie wygrała jeszcze ani jednego punktu! 0-15 Duży aut po returnie Igi 0:1 Gem Paolini PRZEŁAMANIE. Zaskakujący początek. Iga traci serwis. Gem przegrany do zera. Na koniec gema agresywny return Włoszki 0-40 Długa wymiana. Na koniec błąd Polki. Są już breakpointy 0-30 Piękna kontra Paolini. Niesamowity bekhend wzdłuż linii 0-15 Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła, zagrywając bekhend wzdłuż linii GRAMY! Serwuje Iga Świątek W półfinałach turnieju WTA w Wuhan są już Aryna Sabalenka, Jessica Pegula i Coco Gauff, która czeka na lepszą w meczu Świątek - Paolini Iga wygrała poprzednie sześć meczów z Jasmine. Ostatnio pokonała ją w finale tegorocznego turnieju WTA w Cincinnati Trwa rozgrzewka Jeżeli Polka przegra z Włoszką, straci nawet matematyczne szanse na dogonienie Sabalenki w rankingu jeszcze w tym roku Iga Świątek i Jasmine Paolini właśnie pojawiły się na korcie Paolini walczy o awans do WTA Finals. Ściga się z Rybakiną, która dziś przegrała z Sabalenką Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jasmine Paolini w półfinale turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania tuż po godzinie 13 polskiego czasu.

Iga Świątek walczy Jasmine Paolini, a w półfinale turnieju WTA w Wuhan na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Coco Gauff. W tym sezonie Polka pokonała Włoszkę już dwa razy - 6:1, 6:3 na trawie w Bad Homburg i 7:5, 6:4 w finale turnieju WTA w Cincinnati. W sumie Świątek ograła już Paolini sześć razy. Mająca polskie korzenie tenisistka z Italii bardzo potrzebuje punktów i zwycięstw, bo ściga się z Jeleną Rybakiną, walcząc o awans do kończących sezon WTA Finals w Rijadzie. - Ona jest naprawdę trudną przeciwniczką. W tym roku grałyśmy już w finale i wiem, że potrafi grać niesamowity tenis. Jest prawdziwą wojowniczką, nigdy się nie poddaje - powiedziała Iga o Jasmine. - Po prostu się przygotuję i będę gotowa - dodała.

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Polka pokonała 7:6(2), 6:4 Szwajcarkę Belindę Bencic. Jasmine Paolni w poprzedniej rundzie zmierzyła się z Clarą Tauson. Dunka zaczęła ten pojedynek świetnie, ale skreczowała z powodu kontuzji, przegrywając 6:3, 1:6, 1:3. Turniej rozgrywany jest w bardzo trudnych warunkach, w koszmarnym upale.