Iga Świątek - Jasmine Paolini RELACJA NA ŻYWO. Finał WTA Cincinnati [WYNIK]

Na żywo Iga Świątek - Jasmine Paolini Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jasmine Paolini w finale turnieju WTA w Cincinnati. Początek finału o godzinie 24 polskiego czasu

Odśwież relację

Iga Świątek po raz pierwszy gra w finale turnieju WTA w Cincinnati. Awans wywalczyła po zwycięstwie 7:5, 6:3 nad Jeleną Rybakiną. Polka przez 13 miesięcy nie mogła awansować do żadnego finału. Teraz udało jej się to w trzech z ostatnich czterech turniejów, w których zagrała (Bad Homburg, Wimbledon i Cincinnati).

Świątek - Paolini RELACJA NA ŻYWO z finału WTA Cincinnati

Iga Świątek i Jasmine Paolini doskonale się znają. Sympatyczna tenisistka z Italii ma polskie korzenie (jej babcia mieszka w Łodzi) i dobrze mówi w naszym języku. Iga i Jasmine grały ze sobą pięć razy i Świątek wygrała wszystkie te spotkania. Rok temu pokonała Paolini 6:2, 6:1 w jednostronnym finale Roland Garros. Ich kolejny mecz był bardzo zacięty - 3:6, 6:4, 6:4 pod koniec poprzedniego sezonu w finałach BJK Cup w Maladze. Ostatnio Polka pokonała Włoszkę 6:1, 6:3 w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg.

- Plan gry zawsze polega na tym, żeby być agresywną, szczególnie przy serwisie. Będę starać się serwować dobrze, z wysoką skutecznością. Zamierzam zmusić Igę do biegania, choć wiem, że bardzo dobrze biega i czeka mnie trudny pojedynek. Chcę zagrać dobry mecz i walczyć o każdy punkt. Ale celem jest rozegranie dobrego meczu i próba utrzymania się w każdym punkcie oraz pokazanie wysokiego poziomu na korcie - stwierdziła przed dzisiejszym finałem Jasmine Paolini.