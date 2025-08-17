Iga Świątek znów złamała Jelenę Rybakinę! Kapitalna Polka w finale WTA Cincinnati!

Na żywo Iga Świątek - Jelena Rybakina Kiedy Iga Świątek gra FINAŁ WTA Cincinnati? Z kim i o której godzinie? JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK W FINALE! Polka po świetnej grze pokonała Jelenę Rybakinę 7:5, 6:3 40-30 Trzecia piłka meczowa 30-30 Ale wymiana! Na koniec niesamowity bekhend Igi! 15-30 Ale forhend Igi! Trafiła mocno w linię! 0-30 Rybakina przejęła inicjatywę returnem i skończyła punkt 0-15 Błąd Igi 7:5, 5:3 Gem Rybakina. Iga miała piłki meczowe, ale Rybakina wybroniła się. Na koniec gema zaserwowała asa Przewaga Rybakina. Autowy bekhend Igi, troszkę teraz gra nerwowo Równowaga. Niecelny forhend Jeleny Przewaga Rybakina. Niecelny return Igi 40-40 Iga zagrała w aut, była spóźniona do tego uderzenia 40-30 As serwisowy Rybakiny 40-15 Piłki meczowe! 30-15 Kiepski skrót Rybakiny. Iga łatwo skończyła punkt 15-15 Niecelny forhend Polki. Szkoda, bo był dobry moment do ataku 15-0 Mocny return Igi. Rywalka odegrała pod presją w aut 7:5, 5:2 Gem Świątek. Uffff.... Ale to był ważny gem! Wybroniła się Iga i wciąż kontroluje przebieg rywalizacji Przewaga Świątek. Iga znów błysnęła świetną defensywą 40-40 Iga była w defensywie, ale wyszła z tego! Rybakina wpakowała piłkę w siatkę 30-40 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Kazaszka 15-40 Znów niesamowity return Rybakiny. Są breakpointy 15-30 Return Rybakiny w siatkę 0-30 Świetny return Rybakiny i robi się niebezpiecznie 0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę 7:5, 4:2 Gem Rybakina. Szkoda tego gema. Było 40-0 dla Polki. Potem zabrakło szczęścia i trochę dokładności Przewaga Rybakina. Autowy return Świątek. A było 40-0 40-40 40-30 As serwisowy Rybakiny 40-15 Taśma teraz bardzo pomogła Rybakinie. Iga nic nie mogła zrobić 40--0 Świetny return Igi i są breakpointy 30-0 Kolejny błąd Rybakiny 15-0 Dłuższa wymiana zakończona błędem Rybakiny 7:5, 4:1 Gem Świątek. Iga gra coraz lepiej, a z rywalki jakby zeszło powietrze 40-0 Autowy return Rybakiny 30-0 po asie Igi! 7:5, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wywiera presję, a rywalka popełnia błędy. Jakby zgubiła pewność siebie Iga ma breakpointa po błędzie Jeleny Równowaga Przewaga Rybakina. Iga szalała w defensywie, ale Jelena wytrzymała do końca, grała dokładnie i szybko 40-40 Teraz dobry return Igi. Rybakina odegrała w siatkę 30-40 Znów niecelny return Polki 30-30 Minimalnie niecelny return Igi. Szkoda... 30-15 Iga popracowała w defensywie i doczekała się błędu Jeleny 15-15 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w korytarz deblowy 0-15 7:5, 2:1 Gem Świątek. Iga znakomicie teraz serwowała. Na koniec mocne pierwsze podanie na ciało rywalki 40-0 As serwisowy Igi! 30-0 Znakomity bekhend Polki. Dobra reakcja na return rywalki 15-0 Dobry drugi serwis Igi 7:5, 1:1 Gem Rybakina. Na koniec skrót Rybakiny. Iga dobiegła do piłki, ale zagrała prosto na rakietę rywalki 30-40 As serwisowy Rybakiny. Wyraźnie łapie znów rytm gry 30-30 Potężny forhend po crossie Rybakiny 30-15 Niecelny return Polki 30-0 Prosty błąd Rybakiny. Wyraźnie obniżyła poziom 15-0 Podwójny błąd serwisowy Rybakiny 7:5, 1:0 Gem Świątek. Iga wygrywa piątego gema z rzędu. Na koniec kolejny as serwisowy! 40-15 Błąd Rybakiny 30-15 As serwisowy Igi! 15-15 Duży aut po bekhendzie Świątek 15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem Początek drugiego seta. Serwuje Iga Rybakina korzysta z przerwy toaletowej 7:5 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Na koniec świetny bekhend Polki! Od stanu 3:5 do 7:5. Brawo Iga! 40-15 Błąd Rybakiny i są piłki setowe! 30-15 Rybakina zaskoczyła Igę świetnym skrótem 30-0 Polka nabiera wiatru w żagle. Coraz lepiej returnuje i dyktuje warunki 15-0 Iga dokładnym returnem przejęła inicjatywę i wymusiła błąd rywalki 6:5 Gem Świątek. Iga obejmuje prowadzenie! Wygrała trzy gemy z rzędu. Teraz znów świetnie serwowała 40-30 As serwisowy Igi! Jazda! 30-30 Duży aut po bekhendzie Igi 30-15 Iga mocnym i głębokim uderzeniem znów wymusiła błąd rywalki 15-15 Autowy bekhend Polki 15-0 Błąd Rybakiny popełniony pod presją 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Iga przełamuje podanie rywalki i gramy dalej w pierwszym secie! Świetnie teraz grała Polka, a Kazaszka popełniała pod presją błędy 40-15 Cudowny bekhend Igi wzdłuż linii. Poezja! Są breakpointy 30-15 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Rybakina, uderzyła w siatkę 15-15 Teraz błąd Rybakiny po returnie Igi 0-15 Świetna reakcja Rybakiny na mocny return Świątek. Odegrała jeszcze mocniej 4:5 Gem Świątek. Na koniec znów bardzo dobry serwis Igi. Polka łapie kontakt, ale rywalka zaraz może domknąć seta 40-30 As serwisowy Polki! 30-30 Szybka i dłuższa wymiana. Na koniec błąd Rybakiny, autowy forhend choć okazja do ataku była dobra 15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 15-15 Znakomity bekhend wzdłuż linii Rybakiny. Iga przewróciła się na kort, próbując odegrać 15-0 Autowy return Rybakiny 3:5 Gem Rybakina. Na koniec as serwisowy tenisistki z Moskwy. Gra i serwuje na niesamowitym poziomie 30-40 Iga dobrym returnem wymusiła błąd rywalki 15-40 Iga próbowała skończyć punkt bekhendem po crossie, ale przestrzeliła 15-30 Mocny bekhend Rybakiny, ale piłka wpadła w siatkę 0-30 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Nogi zostały przy uderzeniu 0-15 As serwisowy Rybakiny 3:4 Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Teraz to Jelena przeszła z obrony do ataku, po czym trafiła idealnie forhendem po crossie 15-40 Iga przeszła z defensywy do ataku i wyprowadziła zabójcze uderzenie. Piękny bekhend 0-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Polka broni breakpointów i to aż trzech 0-30 Mocny serwis Rybakiny pod nogi Świątek. Są problemy w gemie serwisowym 0-15 Zabójcza kontra Rybakiny 3:3 Gem Rybakina. Bardzo wysoki poziom meczu. Rybakina znów obroniła podanie, ale już było więcej dłuższych wymian 30-40 Znów błąd Rybakiny. Jej przewaga w gemie topnieje 15-40 Szybka wymiana. Na koniec błąd Rybakiny 0-40 Świetny serwis Rybakiny 0-30 Pierwsza od dłuższego czasu długa wymiana. Na koniec niestety Iga uderzyła z bekhendu w siatkę 0-15 As serwisowy Rybakiny 3:2 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi! Gem wygrany do zera 40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi. Obie panie świetnie serwują 30-0 Autowy return Rybakiny 15-0 Świetny forhend Polki w otwarty kort po dobrym serwisie 2:2 Gem Rybakina. Błyskawiczny gem wygrany przez świetnie serwującą Rybakinę do zera 0-40 Kolejny as Rybakiny. Niesamowicie serwuje w tym turnieju 0-30 Znów wygrywający serwis Kazaszki 0-15 As serwisowy Rybakiny. Potężny serwis 2:1 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Serwis obroniony. W ostatniej akcji przechytrzyła atakującą przy siatce Rybakinę 40-30 Świetny serwis na zewnątrz, a potem mocny forhend wzdłuż linii. Znakomita akcja Polki 30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 30-15 As serwisowy Igi! 15-15 A teraz niecelny forhend Polki 15-0 Dobry serwis Igi, a zaraz potem jej świetny bekhend 1:1 Gem Ryabakina. Na koniec gema świetny serwis Kazaszki, cięty i na zewnątrz. Mamy już remis 15-40 0-40 Po serwisie na zewnątrz kort był już otwarty. Kazaszka łatwo skończyła punkt mocnym forhendem 0-30 A teraz potężny forhend Rybakiny. Trafiła mocno w sam narożnik kortu 0-15 Intensywna wymiana. Na koniec świetny bekhend Rybakiny 1:0 Gem Świątek. Iga zaczęła od błędu, ale potem bardzo dobrze serwowała i szybko kończyła punkty. Podaniem obronione w dobrym stylu 40-15 Dobry serwis, którym Iga otworzyła sobie kort. Potem był pewny forhend 30-15 Znów dobry pierwszy serwis Igi. Teraz na zewnątrz 15-15 Mocny serwis Polki na ciało rywalki. Skuteczny 0-15 Iga zaczyna od błędu GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Jelena Rybakina są już na korcie Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 19 polskiego czasu.

Odśwież relację

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.

- Przeciwko Jelenie zawsze jest bardzo intensywnie. I nie dostajesz zbyt wielu szans, bo ona świetnie serwuje - powiedziała przed dzisiejszym meczem Iga Świątek. - Bardzo dobrze się porusza, zwłaszcza jak na swój wzrost. Dobrze kryje kort, więc naprawdę będę musiała być gotowa, żeby wykorzystać swoje szanse, bo kiedy ona gra dobrze, szczególnie na takiej nawierzchni i z tymi piłkami, jest bardzo precyzyjna, a kiedy czuje grę, piłki zwykle trafiają tam, gdzie chce. Dlatego po prostu muszę grać swoją grę, być solidną i wykorzystywać szanse, które dostanę.

Świątek - Rybakina RELACJA NA ŻYWO z półfinału WTA Cincinnati

Iga Świątek w Cincinnati powtórzyła już wynik sprzed roku, kiedy doszła do półfinału. Uległa w nim wtedy wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Teraz powtórki nie będzie, bo białoruska liderka rankingu w ćwierćfinale uległa 1:6, 4:6 Jelenie Rybakinie. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu potwierdziła bardzo wysoką formę i jeżeli ją utrzyma, Polkę czeka ciężki mecz. Świątek i Rybakina zagrają ze sobą już po raz dziesiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 5-4. Długonoga tenisistka z Moskwy długo była prawdziwą zmorą Polki. W 2023 roku pokonała ją trzy razy. W tym sezonie już trzy razy górą była jednak Polka. Na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jelenę 7:6, 6:4 po świetnym meczu w United Cup. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Trzecie tegoroczne zwycięstwo Świątek nad Rybakiną to pamiętny come back w Roland Garros - 1:6, 6:3, 7:5.