Iga Świątek znów złamała Jelenę Rybakinę! Kapitalna Polka w finale WTA Cincinnati!

Iga Świątek - Jelena Rybakina
JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK W FINALE! Polka po świetnej grze pokonała Jelenę Rybakinę 7:5, 6:3
40-30 Trzecia piłka meczowa
30-30 Ale wymiana! Na koniec niesamowity bekhend Igi!
15-30 Ale forhend Igi! Trafiła mocno w linię!
0-30 Rybakina przejęła inicjatywę returnem i skończyła punkt
0-15 Błąd Igi
7:5, 5:3
Gem Rybakina. Iga miała piłki meczowe, ale Rybakina wybroniła się. Na koniec gema zaserwowała asa
Przewaga Rybakina. Autowy bekhend Igi, troszkę teraz gra nerwowo
Równowaga. Niecelny forhend Jeleny
Przewaga Rybakina. Niecelny return Igi
40-40 Iga zagrała w aut, była spóźniona do tego uderzenia
40-30 As serwisowy Rybakiny
40-15 Piłki meczowe!
30-15 Kiepski skrót Rybakiny. Iga łatwo skończyła punkt
15-15 Niecelny forhend Polki. Szkoda, bo był dobry moment do ataku
15-0 Mocny return Igi. Rywalka odegrała pod presją w aut
7:5, 5:2
Gem Świątek. Uffff.... Ale to był ważny gem! Wybroniła się Iga i wciąż kontroluje przebieg rywalizacji
Przewaga Świątek. Iga znów błysnęła świetną defensywą
40-40 Iga była w defensywie, ale wyszła z tego! Rybakina wpakowała piłkę w siatkę
30-40 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Kazaszka
15-40 Znów niesamowity return Rybakiny. Są breakpointy
15-30 Return Rybakiny w siatkę
0-30 Świetny return Rybakiny i robi się niebezpiecznie
0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę
7:5, 4:2
Gem Rybakina. Szkoda tego gema. Było 40-0 dla Polki. Potem zabrakło szczęścia i trochę dokładności
Przewaga Rybakina. Autowy return Świątek. A było 40-0
40-40
40-30 As serwisowy Rybakiny
40-15 Taśma teraz bardzo pomogła Rybakinie. Iga nic nie mogła zrobić
40--0 Świetny return Igi i są breakpointy
30-0 Kolejny błąd Rybakiny
15-0 Dłuższa wymiana zakończona błędem Rybakiny
7:5, 4:1
Gem Świątek. Iga gra coraz lepiej, a z rywalki jakby zeszło powietrze
40-0 Autowy return Rybakiny
30-0 po asie Igi!
7:5, 3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wywiera presję, a rywalka popełnia błędy. Jakby zgubiła pewność siebie
Iga ma breakpointa po błędzie Jeleny
Równowaga
Przewaga Rybakina. Iga szalała w defensywie, ale Jelena wytrzymała do końca, grała dokładnie i szybko
40-40 Teraz dobry return Igi. Rybakina odegrała w siatkę
30-40 Znów niecelny return Polki
30-30 Minimalnie niecelny return Igi. Szkoda...
30-15 Iga popracowała w defensywie i doczekała się błędu Jeleny
15-15 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w korytarz deblowy
0-15
7:5, 2:1
Gem Świątek. Iga znakomicie teraz serwowała. Na koniec mocne pierwsze podanie na ciało rywalki
40-0 As serwisowy Igi!
30-0 Znakomity bekhend Polki. Dobra reakcja na return rywalki
15-0 Dobry drugi serwis Igi
7:5, 1:1
Gem Rybakina. Na koniec skrót Rybakiny. Iga dobiegła do piłki, ale zagrała prosto na rakietę rywalki
30-40 As serwisowy Rybakiny. Wyraźnie łapie znów rytm gry
30-30 Potężny forhend po crossie Rybakiny
30-15 Niecelny return Polki
30-0 Prosty błąd Rybakiny. Wyraźnie obniżyła poziom
15-0 Podwójny błąd serwisowy Rybakiny
7:5, 1:0
Gem Świątek. Iga wygrywa piątego gema z rzędu. Na koniec kolejny as serwisowy!
40-15 Błąd Rybakiny
30-15 As serwisowy Igi!
15-15 Duży aut po bekhendzie Świątek
15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem
Początek drugiego seta. Serwuje Iga
Rybakina korzysta z przerwy toaletowej
7:5
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Na koniec świetny bekhend Polki! Od stanu 3:5 do 7:5. Brawo Iga!
40-15 Błąd Rybakiny i są piłki setowe!
30-15 Rybakina zaskoczyła Igę świetnym skrótem
30-0 Polka nabiera wiatru w żagle. Coraz lepiej returnuje i dyktuje warunki
15-0 Iga dokładnym returnem przejęła inicjatywę i wymusiła błąd rywalki
6:5
Gem Świątek. Iga obejmuje prowadzenie! Wygrała trzy gemy z rzędu. Teraz znów świetnie serwowała
40-30 As serwisowy Igi! Jazda!
30-30 Duży aut po bekhendzie Igi
30-15 Iga mocnym i głębokim uderzeniem znów wymusiła błąd rywalki
15-15 Autowy bekhend Polki
15-0 Błąd Rybakiny popełniony pod presją
5:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Iga przełamuje podanie rywalki i gramy dalej w pierwszym secie! Świetnie teraz grała Polka, a Kazaszka popełniała pod presją błędy
40-15 Cudowny bekhend Igi wzdłuż linii. Poezja! Są breakpointy
30-15 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Rybakina, uderzyła w siatkę
15-15 Teraz błąd Rybakiny po returnie Igi
0-15 Świetna reakcja Rybakiny na mocny return Świątek. Odegrała jeszcze mocniej
4:5
Gem Świątek. Na koniec znów bardzo dobry serwis Igi. Polka łapie kontakt, ale rywalka zaraz może domknąć seta
40-30 As serwisowy Polki!
30-30 Szybka i dłuższa wymiana. Na koniec błąd Rybakiny, autowy forhend choć okazja do ataku była dobra
15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi
15-15 Znakomity bekhend wzdłuż linii Rybakiny. Iga przewróciła się na kort, próbując odegrać
15-0 Autowy return Rybakiny
3:5
Gem Rybakina. Na koniec as serwisowy tenisistki z Moskwy. Gra i serwuje na niesamowitym poziomie
30-40 Iga dobrym returnem wymusiła błąd rywalki
15-40 Iga próbowała skończyć punkt bekhendem po crossie, ale przestrzeliła
15-30 Mocny bekhend Rybakiny, ale piłka wpadła w siatkę
0-30 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Nogi zostały przy uderzeniu
0-15 As serwisowy Rybakiny
3:4
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Teraz to Jelena przeszła z obrony do ataku, po czym trafiła idealnie forhendem po crossie
15-40 Iga przeszła z defensywy do ataku i wyprowadziła zabójcze uderzenie. Piękny bekhend
0-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Polka broni breakpointów i to aż trzech
0-30 Mocny serwis Rybakiny pod nogi Świątek. Są problemy w gemie serwisowym
0-15 Zabójcza kontra Rybakiny
3:3
Gem Rybakina. Bardzo wysoki poziom meczu. Rybakina znów obroniła podanie, ale już było więcej dłuższych wymian
30-40 Znów błąd Rybakiny. Jej przewaga w gemie topnieje
15-40 Szybka wymiana. Na koniec błąd Rybakiny
0-40 Świetny serwis Rybakiny
0-30 Pierwsza od dłuższego czasu długa wymiana. Na koniec niestety Iga uderzyła z bekhendu w siatkę
0-15 As serwisowy Rybakiny
3:2
Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi! Gem wygrany do zera
40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi. Obie panie świetnie serwują
30-0 Autowy return Rybakiny
15-0 Świetny forhend Polki w otwarty kort po dobrym serwisie
2:2
Gem Rybakina. Błyskawiczny gem wygrany przez świetnie serwującą Rybakinę do zera
0-40 Kolejny as Rybakiny. Niesamowicie serwuje w tym turnieju
0-30 Znów wygrywający serwis Kazaszki
0-15 As serwisowy Rybakiny. Potężny serwis
2:1
Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Serwis obroniony. W ostatniej akcji przechytrzyła atakującą przy siatce Rybakinę
40-30 Świetny serwis na zewnątrz, a potem mocny forhend wzdłuż linii. Znakomita akcja Polki
30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
30-15 As serwisowy Igi!
15-15 A teraz niecelny forhend Polki
15-0 Dobry serwis Igi, a zaraz potem jej świetny bekhend
1:1
Gem Ryabakina. Na koniec gema świetny serwis Kazaszki, cięty i na zewnątrz. Mamy już remis
15-40
0-40 Po serwisie na zewnątrz kort był już otwarty. Kazaszka łatwo skończyła punkt mocnym forhendem
0-30 A teraz potężny forhend Rybakiny. Trafiła mocno w sam narożnik kortu
0-15 Intensywna wymiana. Na koniec świetny bekhend Rybakiny
1:0
Gem Świątek. Iga zaczęła od błędu, ale potem bardzo dobrze serwowała i szybko kończyła punkty. Podaniem obronione w dobrym stylu
40-15 Dobry serwis, którym Iga otworzyła sobie kort. Potem był pewny forhend
30-15 Znów dobry pierwszy serwis Igi. Teraz na zewnątrz
15-15 Mocny serwis Polki na ciało rywalki. Skuteczny
0-15 Iga zaczyna od błędu
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Jelena Rybakina są już na korcie
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 19 polskiego czasu.
Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.
- Przeciwko Jelenie zawsze jest bardzo intensywnie. I nie dostajesz zbyt wielu szans, bo ona świetnie serwuje - powiedziała przed dzisiejszym meczem Iga Świątek. - Bardzo dobrze się porusza, zwłaszcza jak na swój wzrost. Dobrze kryje kort, więc naprawdę będę musiała być gotowa, żeby wykorzystać swoje szanse, bo kiedy ona gra dobrze, szczególnie na takiej nawierzchni i z tymi piłkami, jest bardzo precyzyjna, a kiedy czuje grę, piłki zwykle trafiają tam, gdzie chce. Dlatego po prostu muszę grać swoją grę, być solidną i wykorzystywać szanse, które dostanę.
Świątek - Rybakina RELACJA NA ŻYWO z półfinału WTA Cincinnati
Iga Świątek w Cincinnati powtórzyła już wynik sprzed roku, kiedy doszła do półfinału. Uległa w nim wtedy wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Teraz powtórki nie będzie, bo białoruska liderka rankingu w ćwierćfinale uległa 1:6, 4:6 Jelenie Rybakinie. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu potwierdziła bardzo wysoką formę i jeżeli ją utrzyma, Polkę czeka ciężki mecz. Świątek i Rybakina zagrają ze sobą już po raz dziesiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 5-4. Długonoga tenisistka z Moskwy długo była prawdziwą zmorą Polki. W 2023 roku pokonała ją trzy razy. W tym sezonie już trzy razy górą była jednak Polka. Na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jelenę 7:6, 6:4 po świetnym meczu w United Cup. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Trzecie tegoroczne zwycięstwo Świątek nad Rybakiną to pamiętny come back w Roland Garros - 1:6, 6:3, 7:5.