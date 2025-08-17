Iga Świątek znów złamała Jelenę Rybakinę! Kapitalna Polka w finale WTA Cincinnati!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-08-17 20:56

Iga Świątek zagra w finale turniej WTA w Cincinnati! Po kapitalnej grze pokonała 7:5, 6:3 Jelenę Rybakinę. Polka i reprezentantka Kazachstanu znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Jako seniorki grają sobą już po raz dziesiąty, a bilans tej rywalizacji to teraz 6-4 dla Igi. W tym roku wszystkie cztery mecze wygrała nasza tenisistka. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Rybakina w Cincinnati.

JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK W FINALE! Polka po świetnej grze pokonała Jelenę Rybakinę 7:5, 6:3

40-30 Trzecia piłka meczowa

30-30 Ale wymiana! Na koniec niesamowity bekhend Igi!

15-30 Ale forhend Igi! Trafiła mocno w linię!

0-30 Rybakina przejęła inicjatywę returnem i skończyła punkt

0-15 Błąd Igi

7:5, 5:3

Gem Rybakina. Iga miała piłki meczowe, ale Rybakina wybroniła się. Na koniec gema zaserwowała asa

Przewaga Rybakina. Autowy bekhend Igi, troszkę teraz gra nerwowo

Równowaga. Niecelny forhend Jeleny

Przewaga Rybakina. Niecelny return Igi

40-40 Iga zagrała w aut, była spóźniona do tego uderzenia

40-30 As serwisowy Rybakiny

40-15 Piłki meczowe!

30-15 Kiepski skrót Rybakiny. Iga łatwo skończyła punkt

15-15 Niecelny forhend Polki. Szkoda, bo był dobry moment do ataku

15-0 Mocny return Igi. Rywalka odegrała pod presją w aut

7:5, 5:2

Gem Świątek. Uffff.... Ale to był ważny gem! Wybroniła się Iga i wciąż kontroluje przebieg rywalizacji

Przewaga Świątek. Iga znów błysnęła świetną defensywą

40-40 Iga była w defensywie, ale wyszła z tego! Rybakina wpakowała piłkę w siatkę

30-40 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Kazaszka

15-40 Znów niesamowity return Rybakiny. Są breakpointy

15-30 Return Rybakiny w siatkę

0-30 Świetny return Rybakiny i robi się niebezpiecznie

0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę

7:5, 4:2

Gem Rybakina. Szkoda tego gema. Było 40-0 dla Polki. Potem zabrakło szczęścia i trochę dokładności

Przewaga Rybakina. Autowy return Świątek. A było 40-0

40-40

40-30 As serwisowy Rybakiny

40-15 Taśma teraz bardzo pomogła Rybakinie. Iga nic nie mogła zrobić

40--0 Świetny return Igi i są breakpointy

30-0 Kolejny błąd Rybakiny

15-0 Dłuższa wymiana zakończona błędem Rybakiny

7:5, 4:1

Gem Świątek. Iga gra coraz lepiej, a z rywalki jakby zeszło powietrze

40-0 Autowy return Rybakiny

30-0 po asie Igi!

7:5, 3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wywiera presję, a rywalka popełnia błędy. Jakby zgubiła pewność siebie

Iga ma breakpointa po błędzie Jeleny

Równowaga

Przewaga Rybakina. Iga szalała w defensywie, ale Jelena wytrzymała do końca, grała dokładnie i szybko

40-40 Teraz dobry return Igi. Rybakina odegrała w siatkę

30-40 Znów niecelny return Polki

30-30 Minimalnie niecelny return Igi. Szkoda...

30-15 Iga popracowała w defensywie i doczekała się błędu Jeleny

15-15 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w korytarz deblowy

0-15

7:5, 2:1

Gem Świątek. Iga znakomicie teraz serwowała. Na koniec mocne pierwsze podanie na ciało rywalki

40-0 As serwisowy Igi!

30-0 Znakomity bekhend Polki. Dobra reakcja na return rywalki

15-0 Dobry drugi serwis Igi

7:5, 1:1

Gem Rybakina. Na koniec skrót Rybakiny. Iga dobiegła do piłki, ale zagrała prosto na rakietę rywalki

30-40 As serwisowy Rybakiny. Wyraźnie łapie znów rytm gry

30-30 Potężny forhend po crossie Rybakiny

30-15 Niecelny return Polki

30-0 Prosty błąd Rybakiny. Wyraźnie obniżyła poziom

15-0 Podwójny błąd serwisowy Rybakiny

7:5, 1:0

Gem Świątek. Iga wygrywa piątego gema z rzędu. Na koniec kolejny as serwisowy!

40-15 Błąd Rybakiny

30-15 As serwisowy Igi!

15-15 Duży aut po bekhendzie Świątek

15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem

Początek drugiego seta. Serwuje Iga

Rybakina korzysta z przerwy toaletowej

7:5

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Na koniec świetny bekhend Polki! Od stanu 3:5 do 7:5. Brawo Iga!

40-15 Błąd Rybakiny i są piłki setowe!

30-15 Rybakina zaskoczyła Igę świetnym skrótem

30-0 Polka nabiera wiatru w żagle. Coraz lepiej returnuje i dyktuje warunki

15-0 Iga dokładnym returnem przejęła inicjatywę i wymusiła błąd rywalki

6:5

Gem Świątek. Iga obejmuje prowadzenie! Wygrała trzy gemy z rzędu. Teraz znów świetnie serwowała

40-30 As serwisowy Igi! Jazda!

30-30 Duży aut po bekhendzie Igi

30-15 Iga mocnym i głębokim uderzeniem znów wymusiła błąd rywalki

15-15 Autowy bekhend Polki

15-0 Błąd Rybakiny popełniony pod presją

5:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Iga przełamuje podanie rywalki i gramy dalej w pierwszym secie! Świetnie teraz grała Polka, a Kazaszka popełniała pod presją błędy

40-15 Cudowny bekhend Igi wzdłuż linii. Poezja! Są breakpointy

30-15 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Rybakina, uderzyła w siatkę

15-15 Teraz błąd Rybakiny po returnie Igi

0-15 Świetna reakcja Rybakiny na mocny return Świątek. Odegrała jeszcze mocniej

4:5

Gem Świątek. Na koniec znów bardzo dobry serwis Igi. Polka łapie kontakt, ale rywalka zaraz może domknąć seta

40-30 As serwisowy Polki!

30-30 Szybka i dłuższa wymiana. Na koniec błąd Rybakiny, autowy forhend choć okazja do ataku była dobra

15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi

15-15 Znakomity bekhend wzdłuż linii Rybakiny. Iga przewróciła się na kort, próbując odegrać

15-0 Autowy return Rybakiny

3:5

Gem Rybakina. Na koniec as serwisowy tenisistki z Moskwy. Gra i serwuje na niesamowitym poziomie

30-40 Iga dobrym returnem wymusiła błąd rywalki

15-40 Iga próbowała skończyć punkt bekhendem po crossie, ale przestrzeliła

15-30 Mocny bekhend Rybakiny, ale piłka wpadła w siatkę

0-30 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Nogi zostały przy uderzeniu

0-15 As serwisowy Rybakiny

3:4

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Teraz to Jelena przeszła z obrony do ataku, po czym trafiła idealnie forhendem po crossie

15-40 Iga przeszła z defensywy do ataku i wyprowadziła zabójcze uderzenie. Piękny bekhend

0-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Polka broni breakpointów i to aż trzech

0-30 Mocny serwis Rybakiny pod nogi Świątek. Są problemy w gemie serwisowym

0-15 Zabójcza kontra Rybakiny

3:3

Gem Rybakina. Bardzo wysoki poziom meczu. Rybakina znów obroniła podanie, ale już było więcej dłuższych wymian

30-40 Znów błąd Rybakiny. Jej przewaga w gemie topnieje

15-40 Szybka wymiana. Na koniec błąd Rybakiny

0-40 Świetny serwis Rybakiny

0-30 Pierwsza od dłuższego czasu długa wymiana. Na koniec niestety Iga uderzyła z bekhendu w siatkę

0-15 As serwisowy Rybakiny

3:2

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi! Gem wygrany do zera

40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi. Obie panie świetnie serwują

30-0 Autowy return Rybakiny

15-0 Świetny forhend Polki w otwarty kort po dobrym serwisie

2:2

Gem Rybakina. Błyskawiczny gem wygrany przez świetnie serwującą Rybakinę do zera

0-40 Kolejny as Rybakiny. Niesamowicie serwuje w tym turnieju

0-30 Znów wygrywający serwis Kazaszki

0-15 As serwisowy Rybakiny. Potężny serwis

2:1

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Serwis obroniony. W ostatniej akcji przechytrzyła atakującą przy siatce Rybakinę

40-30 Świetny serwis na zewnątrz, a potem mocny forhend wzdłuż linii. Znakomita akcja Polki

30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

30-15 As serwisowy Igi!

15-15 A teraz niecelny forhend Polki

15-0 Dobry serwis Igi, a zaraz potem jej świetny bekhend

1:1

Gem Ryabakina. Na koniec gema świetny serwis Kazaszki, cięty i na zewnątrz. Mamy już remis

15-40

0-40 Po serwisie na zewnątrz kort był już otwarty. Kazaszka łatwo skończyła punkt mocnym forhendem

0-30 A teraz potężny forhend Rybakiny. Trafiła mocno w sam narożnik kortu

0-15 Intensywna wymiana. Na koniec świetny bekhend Rybakiny

1:0

Gem Świątek. Iga zaczęła od błędu, ale potem bardzo dobrze serwowała i szybko kończyła punkty. Podaniem obronione w dobrym stylu

40-15 Dobry serwis, którym Iga otworzyła sobie kort. Potem był pewny forhend

30-15 Znów dobry pierwszy serwis Igi. Teraz na zewnątrz

15-15 Mocny serwis Polki na ciało rywalki. Skuteczny

0-15 Iga zaczyna od błędu

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Jelena Rybakina są już na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 19 polskiego czasu.

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.

- Przeciwko Jelenie zawsze jest bardzo intensywnie. I nie dostajesz zbyt wielu szans, bo ona świetnie serwuje - powiedziała przed dzisiejszym meczem Iga Świątek. - Bardzo dobrze się porusza, zwłaszcza jak na swój wzrost. Dobrze kryje kort, więc naprawdę będę musiała być gotowa, żeby wykorzystać swoje szanse, bo kiedy ona gra dobrze, szczególnie na takiej nawierzchni i z tymi piłkami, jest bardzo precyzyjna, a kiedy czuje grę, piłki zwykle trafiają tam, gdzie chce. Dlatego po prostu muszę grać swoją grę, być solidną i wykorzystywać szanse, które dostanę.

Świątek - Rybakina RELACJA NA ŻYWO z półfinału WTA Cincinnati

Iga Świątek w Cincinnati powtórzyła już wynik sprzed roku, kiedy doszła do półfinału. Uległa w nim wtedy wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Teraz powtórki nie będzie, bo białoruska liderka rankingu w ćwierćfinale uległa 1:6, 4:6 Jelenie Rybakinie. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu potwierdziła bardzo wysoką formę i jeżeli ją utrzyma, Polkę czeka ciężki mecz. Świątek i Rybakina zagrają ze sobą już po raz dziesiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 5-4. Długonoga tenisistka z Moskwy długo była prawdziwą zmorą Polki. W 2023 roku pokonała ją trzy razy. W tym sezonie już trzy razy górą była jednak Polka. Na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jelenę 7:6, 6:4 po świetnym meczu w United Cup. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Trzecie tegoroczne zwycięstwo Świątek nad Rybakiną to pamiętny come back w Roland Garros - 1:6, 6:3, 7:5.

