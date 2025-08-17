Iga Świątek jest już w finale turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie nad Jeleną Rybakiną. Polka przez 13 miesięcy nie mogła awansować do żadnego finału. Teraz udało jej się to w trzech z ostatnich czterech turniejów, w których zagrała (Bad Homburg, Wimbledon i Cincinnati). Iga Świątek po raz trzeci z rzędu zagrała w półfinale turnieju w Cincy. W dwóch poprzednich edycjach odpadała w tej fazie po porażkach kolejno z Coco Gauff i Aryną Sabalenką. Teraz po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł.

Iga Świątek - Jasmine Paolini w finale WTA Cincinnati

Rywalką Igi Świątek w finale turnieju WTA w Cincinnati będzie Jasmine Paolini (nr 9 WTA). Włoszka w drugim półfinale pokonała 6:3, 6:7, 6:4 Rosjankę Weronikę Kudermietową. W poprzedniej rundzie wyeliminowała Coco Gauff.

Iga Świątek i Jasmine Paolini doskonale się znają i się lubią. Sympatyczna tenisistka z Italii ma polskie korzenie (jej babcia mieszka w Łodzi) i dobrze mówi w naszym języku. Iga i Jasmine grały ze sobą pięć razy i Świątek wygrała wszystkie te spotkania. Rok temu pokonała Paolini 6:2, 6:1 w jednostronnym finale Roland Garros. Ich kolejny mecz był bardzo zacięty - 3:6, 6:4, 6:4 pod koniec poprzedniego sezonu w finałach BJK Cup w Maladze. Ostatnio Polka pokonała Włoszkę 6:1, 6:3 w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg.

Kiedy finał WTA Cincinnati? O której godzinie finał kobiet?

Finał Iga Świątek - Jasmine Paolini w turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany poniedziałek 18 sierpnia. Początek finału kobiet o godzinie 24 polskiego czasu (noc z poniedziałku na wtorek). Transmisja TV z finału WTA Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

Cieszy awans Igi Świątek do finału w Cincinnati, ale wobec napiętego terminarza US Open Series robi się problem. Turniej miksta US Open, w którym Polka ma wystąpić w parze z Casperem Ruudem, rusza już we wtorek o godzinie 17 polskiego czasu, oczywiście w Nowym Jorku. Przed Polką trudne decyzje...

