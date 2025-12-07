Iga Świątek dostała niesamowity prezent na Mikołajki! Co za niespodzianka!

Iga Świątek otrzymała wyjątkowy prezent mikołajkowy, który nawiązuje do jej największego sukcesu w minionym sezonie.

Organizatorzy Wimbledonu wysłali polskiej tenisistce pamiątkowy album pełen zdjęć z jej triumfu na londyńskich kortach.

Chcesz zobaczyć, jak wygląda ten niezwykły album i co Iga powiedziała o prezencie? Sprawdź nagranie!

Iga Świątek przebywa w Polsce, przygotowując się do nowego sezonu. Przed wiceliderką rankingu WTA teraz tygodnie wypełnione ciężkimi treningami na siłowni i tenisowym korcie, a owoce tej pracy mają przyjść na początku roku, gdy mistrzyni powalczy w Australii w United Cup a potem w wielkoszlemowym Australian Open. - Jakikolwiek sezon z zwycięstwem na Wimbledonie brałabym w ciemno - powtarzała Iga, podsumowując kończący się rok.

Iga Świątek zaskoczyła fryzurą! Wszyscy patrzyli na jej loki, dodają jej uroku?

Triumf w Wimbledonie był bez wątpienia największym sukcesem Igi Świątek w zakończonym sezonie. O to, żeby piękne wspomnienia z Londynu wróciły, postarali się organizatorzy londyńskiego turnieju. Polka właśnie pochwaliła się pięknym prezentem, który przysłali jej Anglicy. Dostała pamiątkowy album opisujący jej triumf w Wimbledonie. Nie brakuje w nim efektownych zdjęć.

Tyle Iga Świątek zarabia na reklamach! Ujawniono całą listę, zaskakujące dane!

- Dostałam ten niesamowity prezent od Wimbledonu. Pomoże mi zachować te wspomnienia. Jest dość ciężki. To z pewnością są najlepsze wspomnienia z 2025 roku - powiedziała Iga Świątek na opublikowanym na Instagramie nagraniu, na którym zaprezentowała kibicom przysłany jej przez organizatorów Wimbledonu album. O inne pamiątki z londyńskiej trawy postarała się sama, zbierając po meczach wimbledońskie ręczniki...

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie