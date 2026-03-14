Indian Wells: Kiedy finał Sabalenka - Rybakina? O której godzinie finał kobiet?

W finale Indian Wells spotkają się Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, co będzie powtórką tegorocznego finału Australian Open.

Białorusinka i Kazaszka, od poniedziałku dwie najlepsze tenisistki świata, powalczą o tytuł w trzeciej z rzędu prestiżowej imprezie.

Sabalenka dąży do pierwszego triumfu w Indian Wells, a Rybakina już raz ten turniej wygrała.

Kiedy dokładnie odbędzie się ten emocjonujący pojedynek i gdzie będzie można go oglądać?

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina w finale Indian Wells

Białorusinka Aryna Sabalenka i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, czyli od poniedziałku dwie najlepsze tenisistki światowego rankingu, zagrają w niedzielnym finale turnieju WTA 1000 w kalifornijskim Indian Wells. To trzecia z rzędu prestiżowa impreza, w której to one powalczą o tytuł.

W piątkowych półfinałach Aryna Sabalenka wygrała 6:3, 6:4 z Czeszką Lindą Noskovą, a Jelena Rybakina pokonała 7:5, 6:4 Elinę Switolinę. Ukrainka w ćwierćfinale wyeliminowała Igę Świątek, która w najbliższym notowaniu straci miano wiceliderki listy WTA na rzecz tenisistki z Kazachstanu.

Aryna Sabalenka wygrała w tym roku 16 z 17 meczów. Jedynej porażki doznała w tym najważniejszym, bo decydującym o triumfie w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne - z Jeleną Rybakiną (4:6, 6:4, 4:6). Uległa jej również w finale kończącego poprzedni sezon WTA Finals w Rijadzie (3:6, 6:7), ale bilans ich rywalizacji to 8-7 dla Białorosinki.

Aryna Sabalenka w Indian Wells po raz trzeci dotarła do finału, ale wciąż czeka na pierwszy triumf. - To wspaniałe uczucie, że znowu zagram tu w finale. Dwa już przegrałam, więc teraz postaram się dopilnować sprawy. Mam dość przegrywania wielkich spotkań. Zrobię, co w mojej mocy, by niedzielę być gotową. Pokażę swój najlepszy tenis, bo wydaje mi się, że to jest ten rok, żeby tu wygrać - powiedziała.

Jelena Rybakina po raz 14. osiągnęła finał zawodów WTA 1000. Z dotychczasowych wygrała dziewięć. - Będę walczyć. Zapowiada się świetny mecz – zaznaczyła Rybakina, która wygrala już raz Indian Wells: w 2023 roku w finale pokonała (7:6, 6:4) Arynę Sanalenkę.

Kiedy finał Indian Wells Sabalenka - Rybakina O której godzinie?

Finał kobiet Indian Wells Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina zostanie rozegrany w niedzielę 15 marca 2026. Początek finału Sabalenka - Rybakina o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

