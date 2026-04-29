Kolejne świetne wieści na temat Igi Świątek. Tak wyglądał pierwszy trening

Zajęcia odbywały się w wysokiej temperaturze na głównym korcie, na którym Polka trzykrotnie sięgała po tytuł. Trening obserwowało około 200 uczniów włoskich szkół, odwiedzających odnowiony kompleks sportowy.

Obecnie czwarta zawodniczka światowego rankingu wróciła już do pełni sił po wirusie, który zmusił ją do wycofania się z meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 Madryt. W komentarzach medialnych podkreśla się, że Rzym to dla niej wyjątkowo sprzyjające miejsce.

17

Zwrócono też uwagę na aktywną rolę trenera, który na bieżąco udzielał wskazówek, poprawiał błędy i momentami nagradzał ją brawami.

Turniej w Rzymie rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja. Miasto już żyje tym wydarzeniem – trwają kwalifikacje, a dodatkowy kort uruchomiono również na Piazza del Popolo, zawsze bardzo obleganym przez turystów.

“𝐇𝐞𝐲 𝐒𝐢𝐫𝐢 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐈𝐠𝐚’𝐬 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞” 😎Back on Center Court for her first Rome training session.🎟️ The Foro is heating up champions training and pre-qualifying matches underway. Get your tickets: https://t.co/z0yM9UDdaK#IBI26 | @WTA @iga_swiatek pic.twitter.com/mU7HQG0VVF— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2026