Kolejne świetne wieści na temat Igi Świątek. Tak wyglądał pierwszy trening

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-04-29 21:39

Iga Świątek przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 Rzym, który wygrywała już w 2021, 2022 i 2024 roku. W środę trenowała przez około dwie i pół godziny na kortach Foro Italico pod okiem swojego trenera Francisco Roiga. Nic nie wskazywało na to, by zmagała się jeszcze z chorobą czy odczuwała zmęczenie.

Autor: Manu Fernandez/ Associated Press

Zajęcia odbywały się w wysokiej temperaturze na głównym korcie, na którym Polka trzykrotnie sięgała po tytuł. Trening obserwowało około 200 uczniów włoskich szkół, odwiedzających odnowiony kompleks sportowy.

Obecnie czwarta zawodniczka światowego rankingu wróciła już do pełni sił po wirusie, który zmusił ją do wycofania się z meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 Madryt. W komentarzach medialnych podkreśla się, że Rzym to dla niej wyjątkowo sprzyjające miejsce.

Iga Świątek z drogim zegarkiem [Zdjęcia]

Iga Świątek z drogim zegarkiem
Zwrócono też uwagę na aktywną rolę trenera, który na bieżąco udzielał wskazówek, poprawiał błędy i momentami nagradzał ją brawami.

Turniej w Rzymie rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja. Miasto już żyje tym wydarzeniem – trwają kwalifikacje, a dodatkowy kort uruchomiono również na Piazza del Popolo, zawsze bardzo obleganym przez turystów.

