Po tym wideo z Igą Świątek jej kibice odetchnęli z ulgą!

- Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA w Madrycie z powodu choroby, co zaniepokoiło jej fanów.
- W poniedziałek Iga uspokoiła kibiców, że czuje się lepiej, a w środę pojawiło się wideo, które rozwiało wszelkie wątpliwości.
- Na nagraniu Iga zmierza na kort w Rzymie, by rozpocząć treningi, co oznacza, że wraca do formy.
- Zobacz, jak Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Rzymie i kiedy zagra pierwszy mecz.
Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Madrycie w sobotę już w 3. rundzie po kreczu w meczu z Amerykanką Ann Li. Przegrywała wtedy 6:7, 6:2, 0:3 i 0-30. Polka prawdopodobnie złapała wirusa, z którym zmaga się wielu tenisistów w stolicy Hiszpanii. Mimo to wyszła na kort i próbowała walczyć.
- Czułam, że mogę mieć szansę, ale w trzecim secie miałam zawroty głowy i zamglone widzenie, jakby straciłam koordynację. Nie mogłam nawet nic wypić. Zawsze na korcie czuję się pełna energii, a dziś energia spadła mi drastycznie - zdradziła zaraz po meczu Iga Świątek, a pytana o dalsze plany przed turniejem WTA w Rzymie, odparła: - Pojedziemy trenować gdzie indziej, bo warunki w Rzymie są zupełnie inne niż tutaj. Mamy dużo czasu. Najważniejsze jest, żebym mogła wyzdrowieć. Będę potrzebowała kilku dni, żeby pozbyć się tego wirusa, ale mam nadzieję, że za trzy-cztery dni będzie już dobrze i będę gotowa. Wtedy zacznę treningi - stwierdziła.
Już w poniedziałek Iga Świątek na Instagramie uspokoiła kibiców, że choć wciąż zmaga się z chorobą, to z jej zdrowiem jest już lepiej.
"Jest trochę lepiej i pozwolę sobie na następny dzień lub dwa, aby w pełni wyzdrowieć. Potem ruszymy dalej z większą pracą. Jestem podekscytowana przed turniejem w Rzymie" - napisała Iga.
W środę pojawiło się już wideo, które ucieszyło jej kibiców. Iga Świątek w towarzystwie jej szkoleniowca Francisco Roiga idzie na nim na pierwszy po przylocie do Rzymu trening na Foro Italico.
"Dzień dobry Iga" - napisali organizatorzy turnieju, który Polka wygrała w latach 2021, 2022 i 2024.
Turniej WTA 1000 w Rzymie rozpocznie się 5 maja, ale Iga Świątek rywalizację zacznie w 2. rundzie.