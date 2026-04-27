Co naprawdę rozłożyło Igę Świątek i inne gwiazdy tenisa? Szokująca teoria legendy kortów!

Tajemnicza choroba dziesiątkuje gwiazdy tenisa na turnieju WTA w Madrycie, zmuszając do wycofania się m.in. Igę Świątek.

Legendy tenisa sugerują, że przyczyną masowych zachorowań mogą być nieświeże tacos z krewetkami, jednak zawodnicy mają inne teorie.

Niewyjaśnione okoliczności i narastające plotki

Świątek potwierdziła, że czuła się źle od kilku dni, a w piątek objawy nasiliły się do tego stopnia, że konieczna była przerwa medyczna, a ostatecznie rezygnacja z dalszej gry. Nikt jednak nie spodziewał się, że to dopiero początek fali tajemniczych zachorowań.

W niedzielny wieczór, gdy tenisowy świat wciąż trawił szok po wycofaniu się Świątek, amerykański tenisista i ekspert, Jim Courier, wystąpił w programie Tennis Channel. Jego słowa wywołały prawdziwą burzę.

„Jim Courier powiedział wieczorem na Tennis Channel, że przyczyną choroby u wielu graczy są zepsute tacos z krewetkami. Widzieliśmy, jak Świątek i Cilic musieli zakończyć mecz z powodu choroby, miejmy nadzieję, że to się już nie powtórzy" - czytamy na profilu TennisUpdates na platformie X.

Ta rewelacja natychmiast połączyła przypadek Igi Świątek z innym dramatycznym wydarzeniem – Marin Cilic również musiał wycofać się z turnieju, oddając mecz walkowerem Joao Fonsece. Co więcej, Chorwat nawet nie wyszedł na kort. Czyżby faktycznie tajemnicza choroba miała swoje źródło w kuchni?

Epidemia w Madrycie: Kto jeszcze padł ofiarą?

Lista zawodników, którzy musieli wycofać się z madryckiego turnieju z powodu problemów zdrowotnych, jest alarmująca i wciąż rośnie. Oprócz Igi Świątek i Marina Cilicia, z dalszej rywalizacji zrezygnowały: Amanda Anisimova (Amerykanka, oficjalnie z powodu kontuzji nadgarstka, ale kontekst zachorowań budzi wątpliwości), Madison Keys (Amerykanka, wycofała się w piątek), Ludmiła Samsonowa (Rosjanka, wycofała się w niedzielę z przyczyn zdrowotnych), Corentin Moutet (Francuz, zgłaszał problemy ze zdrowiem po sobotnim meczu).

Coco Gauff: Wymioty na korcie i sprzeciw wobec teorii krewetkowej

W niedzielę, już po sensacyjnych doniesieniach Couriera, światło dzienne ujrzały kolejne dramatyczne wydarzenia. Amerykanka Coco Gauff, która rok temu pokonała Igę Świątek w półfinale Madrytu, zwymiotowała na korcie podczas meczu z Rumunką Soraną Cirsteą. Mimo to, Gauff zdołała dokończyć spotkanie i wygrać 4:6, 7:5, 6:1. Gauff stanowczo jednak odrzuciła teorię o nieświeżych tacos z krewetkami.

- Nie zjadłam krewetek, więc nie sądzę, żeby to był problem. Myślę, że to po prostu wirus, który rozprzestrzenia się po mieście i myślę, że gracze się nim zarazili. Chyba zaraziłam się od innej chorej zawodniczki, może jej szafka jest obok mojej - powiedziała Amerykanka.

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? Na jakim turnieju?

Dla Igi Świątek najważniejszy jest teraz odpoczynek i powrót do pełni sił. Jej następnym planowanym turniejem jest Internazionali BNL D'Italia 2026, który odbędzie się w Rzymie w dniach 5-17 maja.

