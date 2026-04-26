Po wycofaniu się Igi Świątek wirus atakuje kolejnych tenisistów! Dramatyczne sceny w Madrycie!

Wirus atakuje uczestników turnieju WTA w Madrycie, powodując falę wycofań i dolegliwości zdrowotnych.

Po wycofaniu się Igi Świątek, kolejne zawodniczki, w tym Coco Gauff, zmagają się z objawami choroby.

Kto jeszcze został dotknięty wirusem i jak wpłynie to na dalszy przebieg turnieju?

Choć turniej w stolicy Hiszpanii jest dopiero na półmetku, to organizatorzy mają niemały ból głowy. Kilku zawodników i zawodniczek musiało się wycofać, ponieważ nie czuło się najlepiej w ostatnich dniach i podczas swoich meczów.

W sobotę Iga Świątek skreczowała w meczu z Amerykanką Ann Li w trzeciej rundzie. Po spotkaniu tłumaczyła dziennikarzom, że z powodu wirusa czuła się kompletnie pozbawiona energii i miała zawroty głowy.

- Przez ostatnie dwa dni czułam się okropnie. Myślę, że mam jakiś rodzaj wirusa. Słyszałam, że coś krąży w szatni – jakiś wirus chodzi po ludziach - powiedziała Iga Świątek. -W trzecim secie miałam zawroty głowy i zamglone widzenie, jakby straciłam koordynację. Nie mogłam nawet nic wypić. Zawsze na korcie czuję się pełna energii, a dziś energia spadła mi drastycznie - dodała.

Z kolei w niedzielę Amerykanka Coco Gauff, która rok temu wygrała w Madrycie z Igą Świątek w półfinale (6:1, 6:1), zwymiotowała na korcie podczas pojedynku z Rumunką Soraną Cirsteą. Tenisistka z USA ostatecznie wygrała mecz 4:6, 7:5, 6:1, ale przyznała po nim, że czuła się bardzo źle, a w sobotę miała gorączkę.

Iga Świątek przekazała fortunę na walkę z rakiem! A to nie wszystko!

W niedzielę z przyczyn zdrowotnych z turnieju wycofała się Ludmiła Samsonowa, a w piątek – Madison Keys, z którą Świątek wygrała w Hiszpanii w zeszłym roku. Wśród mężczyzn pojedynek z zatruciem pokarmowym przegrał Marin Cilić, który miał zagrać w drugiej rundzie z Joao Fonsecą. Problemy ze zdrowiem po sobotnim meczu z Danielem Meridą zgłaszał również Francuz Corentin Moutet.

Wiadomo, co dolega Idze Świątek! Czy zagra w kolejnym turnieju?

Organizatorzy turnieju rozgrywanego w madryckim kompleksie Caja Magica nie mają szczęścia w ostatnich latach. Przed rokiem również w środku rozgrywek doszło w Hiszpanii do blackoutu, który zakłócił przebieg imprezy i spowodował paraliż w wielu miastach w kraju.

