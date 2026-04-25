Dramat Igi Świątek. Poczuła się fatalnie na korcie i poddała mecz!

Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA w Madrycie z powodu złego samopoczucia.

Polka poddała mecz w trzecim secie, po skorzystaniu z przerwy medycznej i przyjęciu tabletki.

Raczej to nie była kontuzja, a problemy zdrowotne.

Czy to początek poważniejszych problemów zdrowotnych, czy tylko chwilowa niedyspozycja?

Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Madrycie już w 3. rundzie, a teraz kibice będą się zamartwiać o jej zdrowie. Polka od początku spotkania z Amerykanką Ann Li wyraźnie nie była sobą. Grała bardzo nierówno, popełniając mnóstwo błędów. Wyglądała na rozkojarzoną.

Pierwszego seta Polka przegrała po tie-breaku. W drugim starała się grać spokojniej i solidniej, nie podejmowała nadmiernego ryzyka, próbując ograniczyć liczbę błędów. Doprowadziła do trzeciego seta, w którym od początku widać, było, że bardzo źle się czuje. Przy stanie 6:7, 6:2, 0:2 korzystała długo z przerwy medycznej. Długo dyskutowała z fizjoterapeutką i supervisorem zawodów. Widać jednak było, że nie jest to kontuzja. Iga Świątek po prostu bardzo źle się czuła. Po konsultacji ze służbami medycznymi przyjęła jakąś tabletkę.

Po powrocie na kort grała bardzo słabo. Przy stanie 6:7, 6:2, 0:3 i 0-30 poddała mecz. Kort opuszczała zapłakana.

Iga Świątek rok temu doszła w Madrycie do półfinału (porażka 1:6, 1:6 z Coco Gauff), więc straci mnóstwo punktów w rankingu. Najważniejsze jednak teraz jest jej zdrowie. Oby była to tylko krótka niedyspozycja a nie coś poważniejszego. To pierwszy krecz Igi Świątek od maja 2023 roku, kiedy przerwała grę w trzecim secie ćwierćfinału z Kazaszką Jeleną Rybakiną w Rzymie.

8

Pierwszy krecz Igi Świątek od maja 2023 roku.Wówczas przerwała pojedynek z Jeleną Rybakiną podczas trzeciego seta ćwierćfinału WTA 1000 w Rzymie.#MMOPEN | #zkortu pic.twitter.com/4TApwiFxoj https://t.co/52EhKq2OgS— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) April 25, 2026