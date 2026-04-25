Dramat Igi Świątek. Poczuła się fatalnie na korcie i poddała mecz!

Michał Chojecki
2026-04-25 17:51

Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Madrycie w bardzo przykrych okolicznościach. W trzecim secie przy stanie 6:7, 6:2, 0:3 i 0-30 Polka poddała mecz z powodu bardzo złego samopoczucia. Od początku spotkania wyraźnie nie była sobą, grała bardzo nierówno, popełniając dużo błędów. W decydującym secie korzystała z przerwy medycznej i dostała jakąś tabletkę. Krótko potem skreczowała.

Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Madrycie już w 3. rundzie, a teraz kibice będą się zamartwiać o jej zdrowie. Polka od początku spotkania z Amerykanką Ann Li wyraźnie nie była sobą. Grała bardzo nierówno, popełniając mnóstwo błędów. Wyglądała na rozkojarzoną.

Pierwszego seta Polka przegrała po tie-breaku. W drugim starała się grać spokojniej i solidniej, nie podejmowała nadmiernego ryzyka, próbując ograniczyć liczbę błędów. Doprowadziła do trzeciego seta, w którym od początku widać, było, że bardzo źle się czuje. Przy stanie 6:7, 6:2, 0:2 korzystała długo z przerwy medycznej. Długo dyskutowała z fizjoterapeutką i supervisorem zawodów. Widać jednak było, że nie jest to kontuzja. Iga Świątek po prostu bardzo źle się czuła. Po konsultacji ze służbami medycznymi przyjęła jakąś tabletkę. 

ZOBACZ: Wiadomo, co dolega Idze Świątek! Czy zagra w kolejnym turnieju?

Po powrocie na kort grała bardzo słabo. Przy stanie 6:7, 6:2, 0:3 i 0-30 poddała mecz. Kort opuszczała zapłakana.

Iga Świątek rok temu doszła w Madrycie do półfinału (porażka 1:6, 1:6 z Coco Gauff), więc straci mnóstwo punktów w rankingu. Najważniejsze jednak teraz jest jej zdrowie. Oby była to tylko krótka niedyspozycja a nie coś poważniejszego. To pierwszy krecz Igi Świątek od maja 2023 roku, kiedy przerwała grę w trzecim secie ćwierćfinału z Kazaszką Jeleną Rybakiną w Rzymie.

