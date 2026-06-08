Potwierdziły się wieści o Mai Chwalińskiej tuż po Roland Garros! Ale historia

- Maja Chwalińska w Roland Garros 2026 przebiła się do światowej czołówki tenisa.
- Od poniedziałku 8 czerwca zajmuje 21. miejsce w rankingu WTA.
- To czwarty najlepszy wynik w historii polskiego tenisa! Dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.
Tuż po Roland Garros takie wspaniałe wieści o Mai Chwalińskiej
Już w trakcie pięknej przygody Mai Chwalińskiej z Roland Garros kibice cieszyli się jej przełomowym osiągnięciem. Tenisistka, która wcześniej nigdy nie była w pierwszej setce rankingu WTA, a w głównej drabince wielkoszlemowych turniejów grała tylko dwukrotnie, nagle doszła do wielkiego finału Roland Garros. I to jako pierwsza kwalifikantka w historii, przystępując do imprezy w Paryżu jako 114. rakieta świata. To już nieaktualne, bo od poniedziałku (8 czerwca) Maja Chwalińska jest 21. zawodniczką rankingu WTA, zapisując się wyraźnie w historii polskiego tenisa!
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Awans o 93 miejsca względem ostatniego zestawienia sprawił, że Dąbrowianka stała się czwartą najwyżej sklasyfikowaną Polką w historii! Tylko Iga Świątek, Agnieszka Radwańska i Magda Linette potrafiły znaleźć się w czołowej "20" rankingu. Chwalińska przebiła za to najlepsze osiągnięcie Magdaleny Fręch, która w szczytowym momencie zajmowała 22. miejsce na światowej liście.
Mimo to, finalistka zakończonego Roland Garros nie jest pewna gry w zbliżającym się Wimbledonie. Choć z rankingu powinno przysługiwać jej nawet rozstawienie dla 32 najlepszych zawodniczek, procedury są bezlitosne. Chwalińska w dniu zgłoszeń 18 maja była 114. tenisistką świata i znalazła się jedynie w kwalifikacjach. Nadzieją pozostaje "dzika karta", o którą oficjalnie ubiega się po fantastycznym występie w Paryżu.
Oto najlepsze Polki w historii rankingu WTA:
- Iga Świątek - 1. miejsce
- Agnieszka Radwańska - 2.
- Magda Linette - 19.
- Maja Chwalińska - 21.
- Magdalena Fręch - 22.
- Urszula Radwańska - 29.
- Magdalena Grzybowska - 30.
- Marta Domachowska - 37.
- Katarzyna Nowak - 47.