Poznaliśmy najbliższe plany Igi Świątek. Tam zagra kolejny turniej

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-10 14:28

Iga Świątek znalazła się na liście uczestniczek turnieju WTA 1000 w Toronto. Dla Polki będzie to pierwszy występ po nieudanym Wimbledonie, gdzie zakończyła rywalizację już w trzeciej rundzie i nie zdołała obronić ubiegłorocznego tytułu. Do Kanady zgłosiła się również liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka.

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Autor: EPA/ PAP

Po londyńskim Wielkim Szlemie Świątek spadnie w rankingu WTA na siódme lub nawet ósme miejsce. Po zakończeniu występu na trawiastych kortach zdecydowała się na przerwę od startów, dlatego turniej w Toronto będzie jej pierwszym występem po odpoczynku.

Przed rokiem Polka zakończyła rywalizację w Kanadzie na etapie 1/8 finału.

Na liście zgłoszeń znalazły się także największe gwiazdy kobiecego tenisa. Oprócz Sabalenki do Toronto przyjadą m.in. Kazaszka Jelena Rybakina, Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff, a także triumfatorka tegorocznego French Open Mirra Andriejewa z Rosji.

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Sabalenka
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Organizatorzy przyznali „dzikie karty” byłej mistrzyni turnieju Biance Andreescu oraz siedmiokrotnej zwyciężczyni imprez wielkoszlemowych Venus Williams. W tegorocznej edycji zabraknie natomiast obrończyni tytułu Victorii Mboko. Kanadyjka nie wystąpi z powodu kontuzji kolana.

Rywalizacja w Toronto rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia.

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ARYNA SABALENKA
IGA ŚWIĄTEK