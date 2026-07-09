Minister sportu szalał na tenisowym korcie. Ponad osiem milionów dofinansowania

Program ma na celu modernizację istniejących ośrodków tenisowych, odgrywających istotną rolę w szkoleniu zawodników, w tym reprezentantów Polski. W jego ramach dofinansowanie może pokryć do 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

„To wielki dzień dla Poznania i dla poznańskiego tenisa. Bo mamy konkrety. Ponad 8 milionów złotych na obiekty tenisowe to rekordowa kwota z programu, jakiego w polskim sporcie jeszcze nie było. To wy tworzycie od lat historię polskiego tenisa. W waszych klubach dzieciaki mogę spełniać swoje sportowe marzenia. Dlatego ten wyjątkowy program wsparcia. W całej Polsce finansowe wsparcie dla 31 inwestycji tenisowych wyniesie ponad 80 milionów złotych. Inwestujemy w bazę sportową w Poznaniu, bo tu bije serce wielkopolskiego tenisa, ale inwestujemy tez w mniejszych miejscowościach, by każdy talent miał dobre warunki na realizację swoich celów” – mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Park Tenisowy Olimpia otrzyma 2,4 mln zł, które zostaną przeznaczone na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Początek realizacji inwestycji zaplanowano jeszcze na to lato.

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Podczas wizyty w Poznaniu minister Jakub Rutnicki przekazał również decyzje o przyznaniu środków dwóm innym beneficjentom. Organizacja Środowiskowa AZS Poznań otrzyma 4,8 mln zł na budowę hali tenisowej przy ul. Pułaskiego, natomiast Miasto Poznań zyska 950 tys. zł na budowę kortów tenisowych przy Drodze Dębińskiej, w sąsiedztwie sali szermierczej.