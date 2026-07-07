Agnieszka Radwańska diagnozuje Igę Świątek! Krótko i na temat

Iga Świątek szybko odpadła z Wimbledonu i Roland Garros

Iga Świątek - mimo zmiany trenera (Belga Wima Fissette'a zastąpił Hiszpan Francisco Roig) - nadal nie może wejść na właściwie tenisowe tory. Kibice mieli nadzieję na to, że Raszynianka odbuduje się na dwa turnieje wielkoszlemowe - Roland Garros i Wimbledon. Niestety, ani w Paryżu, ani w Londynie Iga Świątek nie dotarła nawet do ćwierćfinału. Podczas French Open Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6 w IV rundzie turnieju. Jeszcze gorzej nasza tenisistka wypadła podczas Wimbledonu, gdzie zakończyła rywalizację już na etapie III rundy. Tym razem lepsza od Polki okazała się Filipinka Alexandra Eala, która pokonała ją 7:6, 6:2. W czym tkwi największy problem Igi Świątek? Głos w tej sprawie zabrała Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA.

Agnieszka Radwańska wskazała największy problem u Igi Świątek

Starsza koleżanka Igi Świątek z kortu wypowiedziała się krótko i na temat. Zdaniem Agnieszki Radwańskiej największy problem tkwi w drugim secie.

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Drugi set jest teraz u Igi najcięższym momentem. Nieważne, co dzieje się w pierwszym, to nawet jak jest dobrze, początek drugiego jest punktem kulminacyjnym. A jeśli gra się z dziewczyną z czołówki i w sztosie, która pokazuje dobry tenis, jest ciężko z tego wyjść

- stwierdziła wicemistrzyni Wimbledonu z 2012 roku, którą cytuje Artur Gac.

Galeria: Iga Świątek i jej zgrabne nogi

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