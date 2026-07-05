Wimbledon 2026. Piękna Aryna Sabalenka też za burtą! Polak triumfuje

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-05 22:58

Aryna Sabalenka - podobnie jak Iga Świątek i Hubert Hurkacz- pożegnała się już z turniejem Wimbledon 2026. Białorusinka przegrała w 1/8 finału z Naomi Osaką 2:6, 6:7(2). Trenerem Japonki jest Polak - Tomasz Wiktorowski.

W Polsce przeżywamy odpadnięcie z Wimbledonu Igi Świątek i Huberta Hurkacza, a na Białorusi - pięknej Aryny Sabalenki, czyli liderki rankingu WTA. Urodzona w Mińsku zawodniczka przegrała w 1/8 finału londyńskiego turnieju wielkoszlemowego z Japonką Naomi Osaką. I to w dwóch setach. W pierwszym rywalka Aryny Sabalenki wygrała 6:2, a w drugim - 7:6. W tym starciu był także ważny polski akcent. Trenerem japońskiej tenisistki jest bowiem Tomasz Wiktorowski. Szkoleniowiec miał powody do radości. W ćwierćfinale Osaka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. 

Aryna Sabalenka znów rozpaliła internet! Wystarczyło jedno zdjęcie. "Dziewczyno, usuń to"

Przypomnijmy, że na tym samym etapie co Aryna Sabalenka z Wimbledonem pożegnali się nasi reprezentanci. W sobotę, 4 czerwca, Iga Świątek po fatalnej grze przegrała z Filipinką Alexandrą Ealą, co oznacza, że w rankingu WTA spadnie co najmniej na 6. miejsce. Z kolei w niedzielę wielkiego pecha miał Hubert Hurkacz, który prowadził z Janem-Lennardem Struffem w 4. rundzie Wimbledonu, ale musiał przewcześnie skończyć mecz z powodu kontuzji.

W galerii prezentujemy zmysłowe zdjęcia Aryny Sabalenki

Dwa portrety Aryny Sabalenki. O odpadnięciu tenisistki z Wimbledonu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Galeria zdjęć 67
Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczynają sezon
ARYNA SABALENKA