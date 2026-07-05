Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff
0-15 As serwisowy Struffa
6:3, 4:4
Gem Hurkacz. Polak znów musiał walczyć o gema serwisowego na przewagi, ale szybko opanował sytuację
Przewaga Hurkacz. As serwisowy
40-40 Podwójny błąd serwisowy Hubiego
40-30 Wygrywający serwis Hurkacza
30-30 Polak pod presją zagrał za końcową linię
30-15 Kolejny as
15-15 As serwisowy Hubiego
0-15 Błąd Polaka
6:3, 3:4
Gem Struff. Do zera, na koniec as serwisowy 36-letniego Niemca
0-40 Niemiec znakomicie w tym secie serwuje
0-30 Błąd Polaka, forhend w siatkę
0-15 Mocny serwis Struffa
6:3, 3:3
Gem Hurkacz. Polak obronił w nim dwa breakpointy, pierwsze w meczu. Na koniec rywal zagrał w siatkę po intensywnej wymianie
Przewaga Hurkacz. Ale akcja Hubiego! Rzucił się na kort i zagrał akrobatycznego woleja
Równowaga. As serwisowy Hubiego!
Polak znów broni breakpointa. Rywal świetnie teraz returnuje
Równowaga. Dobry return Struffa
Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis
Równowaga. As serwisowy Hubiego!
Polak broni breakpointa. Dobry return Niemca
40-40 Błąd Polaka. Chciał zagrać po crossie, ale nie trafił w kort
40-30 Kolejny wygrywający serwis
30-30 Wygrywający serwis Hubiego
15-30 Niemiec przejął inicjatywę dobrym returnem. Potem był jego mocny bekhend
15-15
15-0 Ładny skrót Polaka
6:3, 2:3
Gem Struff. Niemiec szybko obronił podanie. Gem do zera
0-40 As serwisowy Struffa
0-30 Pewny wolej Niemca po dobrym serwisie
0-15
6:3, 2:2
Gem Hurkacz. Cztery asy w gemie. W ostatniej akcji Polak po dobrym serwisie miał już otwarty kort
Przewaga Hurkacz. Czwarty as w gemie
40-40 Hurkacz pod presją zagrał w siatkę. Było 40-0, jest już równowaga
40-30 Polak zagrał w siatkę. Przewaga w gemie topnieje
40-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Huberta
40-0 Trzeci as Hurkacza w gemie
30-0 As serwisowy przy drugim podaniu!
15-0 As serwisowy Hubiego
6:3, 1:2
Gem Struff. Niemiec obronił podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie
15-40 Świetny return Hubiego
0-40 Znów dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Hurkacza
0-30 Wygrywający serwis Niemca
0-15 Dłuższa wymiana, najdłuższa w meczu. Na koniec Polak pod presją zagrał w siatkę
6:3, 1:1
Gem Hurkacz. Polak pewnie obronił serwis i jest remis w drugim secie
40-0 Autowy return Struffa
30-0 Wygrywający serwis Huberta
15-0 Potężny smecz Polaka
6:3, 0:1
Gem Struff. Niemiec zaserwował w nim aż trzy asy
0-40 As serwisowy
0-30 Pewny wolej Struffa po dobrym serwisie
0-15 As serwisowy Niemca
Początek drugiego seta. Serwuje Struff
6:3
GEM I SET HURKACZ. Polak zgarnia pierwszego seta. Jedno przełamanie na początku meczu wystarczyło
40-15 Piłki setowe po kolejnym dobrym serwisie
30-15 As serwisowy Huberta
15-15 Struff dobrym bekhendem wymusił błąd Hurkacza
15-0 As serwisowy Polaka
5:3
Gem Struff. Niemiec obronił podanie. Polak zaraz może domknąć pierwszego seta przy własnym serwisie
15-40 Świetny return Hurkacza
0-40 Kolejny as Niemca
0-30 As serwisowy Struffa
0-15 Autowy return Polaka po serwisie na ciało
5:2
Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem, w którym Hubi świetnie serwował. Do zera
40-0 Autowy return Struffa
30-0 A teraz wygrywający serwis
15-0 As serwisowy Hubiego
4:2
Gem Struff. Na koniec gema ładny wolej Niemca przy siatce
Przewaga Struff. Wygrywający serwis
40-40 Niemiec pod presją zagrał w aut
30-40 Znów potężny serwis Struffa
30-30 Mocny serwis Niemca
30-15 Ładny forhend Polaka wzdłuż linii
15-15 Polak pod presją zagrał w aut
15-0
4:1
Gem Hurkacz. Polak po grze na przewagi obronił serwis
Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis
Równowaga. Hurkacz pod presją zagrał w siatkę
Przewaga Hurkacz. Pewny forhend Polaka po dobrym serwisie
40-40 Błąd Polaka przy siatce, autowy wolej
40-30 Struff po dobrym returnie ruszył do siatki. Hurkacz ładnie minął rywala
30-30 Struff zagrał w aut
15-30 Najpierw dobry return Niemca, a potem jego ładny bekhend
15-15 Ładna akcja Struffa przy siatce
15-0 Po dobrym zagraniu Huberta po crossie rywal odegrał pod presją w aut
3:1
Gem Struff. Niemiec zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Obronił podanie
15-40 Potężny serwis Struffa
15-30 Polak zagrał skróta, ale rywal łatwo odegrał i wygrał punkt
15-15 Mocny serwis Niemca
15-0 Błąd Struffa przy siatce
3:0
Gem Hurkacz. Polak powiększa przewagę. Świetnie teraz serwował
40-15 As serwisowy Hubiego
30-15 Potężny smecz Hurkacza po koźle
15-15
15-0 As serwisowy Polaka
2:0
Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE. Brawo Hubi! Struff nie trafiał pierwszym serwisem i nasz tenisista to wykorzystał. W ostatniej akcji returnem wymusił błąd rywala
40-30 Hubi ma breakpointa. Błąd Niemca na koniec dłuższej wymiany
30-30 Autowy return Polaka
30-15 Po returnie Hurkacza Struff zagrał w siatkę
15-15 Mocny serwis Niemca
15-0 Dobry agresywny return Huberta
1:0
Gem Hurkacz. Polak przegrywał 0-30, ale potem uruchomił wreszcie swój potężny serwis. Gema skończył pewnym wolejem.
40-30 As serwisowy Hurkacza
30-30 Wreszcie potężny pierwszy serwis Polaka
15-30 Błąd Niemca, forhend w siatkę. Hubi nie trafił jeszcze ani razu pierwszym podaniem
0-30 Efektowny wolej Struffa przy siatce
0-15 Hubi zaczął od podwójnego błędu serwisowego
GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz
Losowanie wygrał Struff i wybrał odbiór. Zatem Hurkacz zacznie
Hurkacz i Struff są już na korcie. Trwa rozgrzewka
Muchova właśnie pokonała Krejcikovą 7:5, 5:7, 6:3. Zatem ok. godziny 17.40-17.45 na korcie pojawią się Hubert Hurkacz i Jan-Lennard Struff!
Muchova była już bardzo blisko zwycięstwa, ale nie domknęła meczu. Krejcikova doprowadziła do trzeciego seta. Jest 7:5, 5:7. Zatem na mecz Huberta Hurkacza trzeba jeszcze poczekać
Muchova prowadzi już 7:5, 4:2. Coraz bliżej do meczu Hurkacza
Za nami pierwszy set meczu Czeszek Muchova - Krejickova. Zakończył się wynikiem 7:5. Po tym spotkaniu na kort wyjdzie Hubi Hurkacz
Trwa już pierwszy set meczu Muchova - Krejcikova. Po pojedynku Czeszek na kort wyjdzie Hubert Hurkacz
Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff w 4. rundzie Wimbledonu. Początek meczu ok. godziny 15.30-16.30, po zakończeniu spotkania Muchova - Krejcikova.
Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu, a jego rywalem jest Jan-Lennard Struff (nr 74). Doświadczony 36-letni Niemiec sprawił niespodziankę, pokonując 7:6(4), 7:6(5), 7:5 Daniiła Miedwiediewa. Struff na trawie prezentuje się bardzo dobrze. Jego atutem - podobnie jak w przypadku Polaka - jest potężny serwis. Hurkacz i Struff grali ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2. Ostatnie dwa pojedynki wygrał Hubi, ale w jedynym starciu na trawie górą był Niemiec. - Struff jest bardzo niebezpiecznym graczem, a wygrana z Daniiłem to potwierdza. Ma agresywny, mocny styl gry. Czeka mnie duże wyzwanie - powiedział Hurkacz.
Hurkacz - Struff NA ŻYWO. Relacja live z Wimbledonu
Hubert Hurkacz występ na trawie Wimbledonu zaczął od zwycięstwa nad rozstawionym z numerem 11. Norwega Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). Później wygrał z Austriakiem Sebastianem Ofnerem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4 i z Amerykaninem Tommym Paulem (21.) 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Najlepszym wynikiem Polaka w Wimbledonie jest półfinał w 2021 roku.