Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu [WYNIK]

Hubert Hurkacz walczy w 4. rundzie Wimbledonu, a jego rywalem jest Jan-Lennard Struff. Pierwszy set dla Hubiego - 6:3. Polak i Niemiec grali ze sobą cztery raz, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2. Kto awansuje do ćwierćfinału? Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Struff.

Autor: Associated Press