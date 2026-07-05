Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-05 18:50

Hubert Hurkacz walczy w 4. rundzie Wimbledonu, a jego rywalem jest Jan-Lennard Struff. Pierwszy set dla Hubiego - 6:3. Polak i Niemiec grali ze sobą cztery raz, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2. Kto awansuje do ćwierćfinału? Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Struff.

Hubert Hurkacz uderza piłkę rakietą. W kółku obok Jan-Lennard Struff. O meczu Wimbledonu przeczytasz w SE Supersport.
Autor: Associated Press
Na żywo

Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff

0-15 As serwisowy Struffa

6:3, 4:4

Gem Hurkacz. Polak znów musiał walczyć o gema serwisowego na przewagi, ale szybko opanował sytuację

Przewaga Hurkacz. As serwisowy

40-40 Podwójny błąd serwisowy Hubiego

40-30 Wygrywający serwis Hurkacza

30-30 Polak pod presją zagrał za końcową linię

30-15 Kolejny as

15-15 As serwisowy Hubiego

0-15 Błąd Polaka

6:3, 3:4

Gem Struff. Do zera, na koniec as serwisowy 36-letniego Niemca

0-40 Niemiec znakomicie w tym secie serwuje

0-30 Błąd Polaka, forhend w siatkę

0-15 Mocny serwis Struffa

6:3, 3:3

Gem Hurkacz. Polak obronił w nim dwa breakpointy, pierwsze w meczu. Na koniec rywal zagrał w siatkę po intensywnej wymianie

Przewaga Hurkacz. Ale akcja Hubiego! Rzucił się na kort i zagrał akrobatycznego woleja

Równowaga. As serwisowy Hubiego!

Polak znów broni breakpointa. Rywal świetnie teraz returnuje

Równowaga. Dobry return Struffa

Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis

Równowaga. As serwisowy Hubiego!

Polak broni breakpointa. Dobry return Niemca

40-40 Błąd Polaka. Chciał zagrać po crossie, ale nie trafił w kort

40-30 Kolejny wygrywający serwis

30-30 Wygrywający serwis Hubiego

15-30 Niemiec przejął inicjatywę dobrym returnem. Potem był jego mocny bekhend

15-15

15-0 Ładny skrót Polaka

6:3, 2:3

Gem Struff. Niemiec szybko obronił podanie. Gem do zera

0-40 As serwisowy Struffa

0-30 Pewny wolej Niemca po dobrym serwisie

0-15

6:3, 2:2

Gem Hurkacz. Cztery asy w gemie. W ostatniej akcji Polak po dobrym serwisie miał już otwarty kort

Przewaga Hurkacz. Czwarty as w gemie

40-40  Hurkacz pod presją zagrał w siatkę. Było 40-0, jest już równowaga

40-30 Polak zagrał w siatkę. Przewaga w gemie topnieje

40-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Huberta

40-0 Trzeci as Hurkacza w gemie

30-0 As serwisowy przy drugim podaniu!

15-0 As serwisowy Hubiego

6:3, 1:2

Gem Struff. Niemiec obronił podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie

15-40 Świetny return Hubiego

0-40 Znów dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Hurkacza

0-30 Wygrywający serwis Niemca

0-15 Dłuższa wymiana, najdłuższa w meczu. Na koniec Polak pod presją zagrał w siatkę

6:3, 1:1

Gem Hurkacz. Polak pewnie obronił serwis i jest remis w drugim secie

40-0 Autowy return Struffa

30-0 Wygrywający serwis Huberta

15-0 Potężny smecz Polaka

6:3, 0:1

Gem Struff. Niemiec zaserwował w nim aż trzy asy 

0-40 As serwisowy

0-30 Pewny wolej Struffa po dobrym serwisie

0-15 As serwisowy Niemca

Początek drugiego seta. Serwuje Struff

6:3

GEM I SET HURKACZ. Polak zgarnia pierwszego seta. Jedno przełamanie na początku meczu wystarczyło

40-15 Piłki setowe po kolejnym dobrym serwisie

30-15 As serwisowy Huberta

15-15 Struff dobrym bekhendem wymusił błąd Hurkacza

15-0 As serwisowy Polaka

5:3

Gem Struff. Niemiec obronił podanie. Polak zaraz może domknąć pierwszego seta przy własnym serwisie

15-40 Świetny return Hurkacza

0-40 Kolejny as Niemca

0-30 As serwisowy Struffa

0-15 Autowy return Polaka po serwisie na ciało

5:2

Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem, w którym Hubi świetnie serwował. Do zera

40-0 Autowy return Struffa

30-0 A teraz wygrywający serwis

15-0 As serwisowy Hubiego

4:2

Gem Struff. Na koniec gema ładny wolej Niemca przy siatce

Przewaga Struff. Wygrywający serwis

40-40 Niemiec pod presją zagrał w aut

30-40 Znów potężny serwis Struffa

30-30 Mocny serwis Niemca

30-15 Ładny forhend Polaka wzdłuż linii

15-15 Polak pod presją zagrał w aut

15-0

4:1

Gem Hurkacz. Polak po grze na przewagi obronił serwis

Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis

Równowaga. Hurkacz pod presją zagrał w siatkę

Przewaga Hurkacz. Pewny forhend Polaka po dobrym serwisie

40-40 Błąd Polaka przy siatce, autowy wolej

40-30 Struff po dobrym returnie ruszył do siatki. Hurkacz ładnie minął rywala

30-30 Struff zagrał w aut

15-30 Najpierw dobry return Niemca, a potem jego ładny bekhend

15-15 Ładna akcja Struffa przy siatce

15-0 Po dobrym zagraniu Huberta po crossie rywal odegrał pod presją w aut

3:1

Gem Struff. Niemiec zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Obronił podanie

15-40 Potężny serwis Struffa

15-30 Polak zagrał skróta, ale rywal łatwo odegrał i wygrał punkt

15-15 Mocny serwis Niemca

15-0 Błąd Struffa przy siatce

3:0

Gem Hurkacz. Polak powiększa przewagę. Świetnie teraz serwował

40-15 As serwisowy Hubiego

30-15 Potężny smecz Hurkacza po koźle

15-15

15-0 As serwisowy Polaka

2:0

Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE. Brawo Hubi! Struff nie trafiał pierwszym serwisem i nasz tenisista to wykorzystał. W ostatniej akcji returnem wymusił błąd rywala

40-30 Hubi ma breakpointa. Błąd Niemca na koniec dłuższej wymiany

30-30 Autowy return Polaka

30-15 Po returnie Hurkacza Struff zagrał w siatkę

15-15 Mocny serwis Niemca

15-0 Dobry agresywny return Huberta

1:0

Gem Hurkacz. Polak przegrywał 0-30, ale potem uruchomił wreszcie swój potężny serwis. Gema skończył pewnym wolejem.

40-30 As serwisowy Hurkacza

30-30 Wreszcie potężny pierwszy serwis Polaka

15-30 Błąd Niemca, forhend w siatkę. Hubi nie trafił jeszcze ani razu pierwszym podaniem

0-30 Efektowny wolej Struffa przy siatce

0-15 Hubi zaczął od podwójnego błędu serwisowego 

GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz

Losowanie wygrał Struff i wybrał odbiór. Zatem Hurkacz zacznie

Hurkacz i Struff są już na korcie. Trwa rozgrzewka

Muchova właśnie pokonała Krejcikovą 7:5, 5:7, 6:3. Zatem ok. godziny 17.40-17.45 na korcie pojawią się Hubert Hurkacz i Jan-Lennard Struff!

Muchova była już bardzo blisko zwycięstwa, ale nie domknęła meczu. Krejcikova doprowadziła do trzeciego seta. Jest 7:5, 5:7. Zatem na mecz Huberta Hurkacza trzeba jeszcze poczekać

Muchova prowadzi już 7:5, 4:2. Coraz bliżej do meczu Hurkacza

Za nami pierwszy set meczu Czeszek Muchova - Krejickova. Zakończył się wynikiem 7:5. Po tym spotkaniu na kort wyjdzie Hubi Hurkacz

Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hanna Walicka. Ukochana wspiera tenisistę na trybunach [ZDJĘCIA]
Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hanna Walicka. Ukochana wspiera tenisistę na trybunach [ZDJĘCIA]

Trwa już pierwszy set meczu Muchova - Krejcikova. Po pojedynku Czeszek na kort wyjdzie Hubert Hurkacz

Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff w 4. rundzie Wimbledonu. Początek meczu ok. godziny 15.30-16.30, po zakończeniu spotkania Muchova - Krejcikova.

Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu, a jego rywalem jest Jan-Lennard Struff (nr 74). Doświadczony 36-letni Niemiec sprawił niespodziankę, pokonując 7:6(4), 7:6(5), 7:5 Daniiła Miedwiediewa. Struff na trawie prezentuje się bardzo dobrze. Jego atutem - podobnie jak w przypadku Polaka - jest potężny serwis. Hurkacz i Struff grali ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2. Ostatnie dwa pojedynki wygrał Hubi, ale w jedynym starciu na trawie górą był Niemiec. - Struff jest bardzo niebezpiecznym graczem, a wygrana z Daniiłem to potwierdza. Ma agresywny, mocny styl gry. Czeka mnie duże wyzwanie - powiedział Hurkacz.

Hurkacz - Struff NA ŻYWO. Relacja live z Wimbledonu

Hubert Hurkacz występ na trawie Wimbledonu zaczął od zwycięstwa nad rozstawionym z numerem 11. Norwega Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). Później wygrał z Austriakiem Sebastianem Ofnerem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4 i z Amerykaninem Tommym Paulem (21.) 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Najlepszym wynikiem Polaka w Wimbledonie jest półfinał w 2021 roku.

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