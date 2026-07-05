Wimbledon 2026 PREMIE: Ile zarobił Hurkacz? Rekordowe nagrody pieniężne!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-05 19:59

Hubert Hurkacz walczy w najstarszym turnieju na świecie. Stawka jest ogromna. Mistrzowie turniejów singla podniosą z londyńskiej trawy po 3,6 mln funtów czyli aż 17,9 mln złotych! Sprawdź, jakie są premie w Wimbledonie 2026.

Hubert Hurkacz podczas zagrania na korcie Wimbledonu. O rekordowych premiach w turnieju przeczytasz na SE Supersport.
Autor: EPA/ PAP

Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2026 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ w głównej drabince to aż 80 tys. funtów (ok. 397 tys. zł).

W tej edycji Wimbledonu mieliśmy szóstkę singlistów. W drabince kobiet walczyły Iga Świątek, Maja Chwalińska Magdalena Fręch i Magda Linette. W drabince mężczyzn byli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mistrzowie w singlu zarobią po 3,6 mln funtów czyli blisko 18 mln złotych.

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Iga Świątek za awans do 3. rundy Wimbledonu zarobiła 185 tys. funtów. Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie, więc zgarnął 300 tys. funtów. To oczywiście kwoty brutto, a podatki w Wielkiej Brytanii są wysokie.

Premie w turniejach singla Wimbledon 2026

Kurs funta: 1 GBP = 4,97 zł

  • Zwycięstwo - 3,6 mln funtów
  • Finał - 1,8 mln funtów
  • 1/2 finału - 900 tys. funtów
  • 1/4 finału - 480 tys. funtów
  • 4. runda - 300 tys. funtów
  • 3. runda - 185 tys. funtów
  • 2. runda - 126 tys. funtów
  • 1. runda - 80 tys. funtów
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