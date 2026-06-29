Wimbledon: Kiedy mecze Polaków? O której godzinie grają?

Wimbledon 2026 rusza w poniedziałek, a w drabinkach singla jest aż szóstka Polaków.

Na londyńskiej trawie powalczą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak

Sprawdź, kiedy mecze Polaków na Wimbledonie.

Iga Świątek na trawie Wimbledonu bronić będzie tytułu. Przyznała, że nie ma wygórowanych ambicji w tegorocznej edycji turnieju. - Rok temu miałam dobry sezon na trawie, ale nie zawsze czuję się na niej komfortowo - powiedziała.

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Iga Świątek rywalizację na trawie w tym roku zaczęła od porażki z Amerykanką Emmą Navarro w 2. rundzie imprezy w Bad Homburg (w 1. rundzie miała wolny los). - Oczywiście, mój sezon na trawie w 2025 roku był fantastyczny. Ale to nie jest tak, że zawsze czułam się na niej komfortowo. Tym razem nie nabrałam takiego rozpędu w Bad Homburg, jaki miałam w zeszłym roku. Czuję, że tę imprezę zacznę z zupełnie innej pozycji i dbam o to, żeby moje ambicje były skromne - powiedziała Iga Świątek, która występ na trawie Wimbledonu zacznie we wtorek od pojedynku z Amerykanką Taylor Townsend.

W Wimbledonie w singlu powalczą również Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Kiedy mecze Polaków w Wimbledonie 2026?

1. runda

poniedziałek, 29 czerwca (godz. wg polskiego czasu)

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew godz. 12

Hubert Hurkacz - Casper Ruud ok. godz. 14-15

Magdalena Fręch - Anna Kalinska ok. godz. 18-19

Magda Linette - Mirra Andriejewa ok. godz. 18-19

wtorek, 30 czerwca

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo godz. 12

Iga Świątek - Taylor Townsand godz. 14:30

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