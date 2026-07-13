Po Wimbledonie potwierdziło się najgorsze dla Igi Świątek. Ranking WTA nie kłamie

- Iga Świątek spadła w rankingu WTA z 3. na 8. miejsce.
- To efekt odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu 2026, w którym broniła tytułu sprzed roku.
- Niemoc Polki dobitnie pokazuje zestawienie WTA Race za ten sezon.
Koniec Wimbledonu, spadek Igi Świątek w rankingu WTA
Spadek Igi Świątek w rankingu WTA oznacza, że w najbliższych turniejach straci komfort rozstawienia. Przykładowo już w potencjalnym ćwierćfinale może wpaść na światową "1", Arynę Sabalenkę, a z miejsca trzeciego było to możliwe dopiero w półfinale. Białorusinka pozostaje liderką zestawienia od 21 października 2024 roku, ale jej przewaga maleje. Obecnie druga Jelena Rybakina traci do niej tylko 407 pkt, co zwiastuje zażartą rywalizację w amerykańskiej części sezonu przy okazji US Open.
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Na najwyższe w karierze pozycje przed Polką wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta. Sytuację Świątek komplikuje fakt, że za jej plecami z niewielką stratą plasują się kolejne dwie rywalki - Amanda Anisimova i Elina Switolina. Obie tracą do niej niespełna 200 pkt. Spadek z 21. na 22. miejsce zanotowała z kolei Maja Chwalińska.
Czołówka rankingu tenisistek WTA z 13 lipca 2026:
- 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt
- 2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
- 3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301
- 4. (7) Coco Gauff (USA) 5649
- 5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293
- 6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168
- 7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119
- 8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539
- 9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353
- 10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351
- ...
- 22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004
- 44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208
- 51. (59) Magda Linette (Polska) 1051
- 142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547
- 170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450
Trudy trwającego sezonu jeszcze dobitniej pokazuje ranking WTA Race, na bazie którego poznamy 8 najlepszych zawodniczek z kwalifikacją do WTA Finals. Obejmuje on wyłącznie tegoroczne wyniki, a Świątek sklasyfikowana jest w nim dopiero na 12. pozycji z coraz większą stratą do najlepszej "8".
Ranking WTA Race za sezon 2026 (z 13 lipca):
- 1. Mirra Andriejewa (Rosja) 4999 pkt
- 2. Aryna Sabalenka (Białoruś) 4945
- 3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4627
- 4. Karolina Muchova (Czechy) 4270
- 5. Elina Switolina (Ukraina) 4116
- 6. Jessica Pegula (USA) 3950
- 7. Linda Noskova (Czechy) 3674
- 8. Coco Gauff (USA) 3484
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- 12. Iga Świątek (Polska) 1954
- 21. Maja Chwalińska (Polska) 1464