Po Wimbledonie potwierdziło się najgorsze dla Igi Świątek. Ranking WTA nie kłamie

Iga Świątek spadła w rankingu WTA z 3. na 8. miejsce.

To efekt odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu 2026, w którym broniła tytułu sprzed roku.

Niemoc Polki dobitnie pokazuje zestawienie WTA Race za ten sezon.

Koniec Wimbledonu, spadek Igi Świątek w rankingu WTA

Spadek Igi Świątek w rankingu WTA oznacza, że w najbliższych turniejach straci komfort rozstawienia. Przykładowo już w potencjalnym ćwierćfinale może wpaść na światową "1", Arynę Sabalenkę, a z miejsca trzeciego było to możliwe dopiero w półfinale. Białorusinka pozostaje liderką zestawienia od 21 października 2024 roku, ale jej przewaga maleje. Obecnie druga Jelena Rybakina traci do niej tylko 407 pkt, co zwiastuje zażartą rywalizację w amerykańskiej części sezonu przy okazji US Open.

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Na najwyższe w karierze pozycje przed Polką wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta. Sytuację Świątek komplikuje fakt, że za jej plecami z niewielką stratą plasują się kolejne dwie rywalki - Amanda Anisimova i Elina Switolina. Obie tracą do niej niespełna 200 pkt. Spadek z 21. na 22. miejsce zanotowała z kolei Maja Chwalińska.

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Czołówka rankingu tenisistek WTA z 13 lipca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143

3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301

4. (7) Coco Gauff (USA) 5649

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293

6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168

7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119

8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539

9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353

10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351

...

22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004

44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208

51. (59) Magda Linette (Polska) 1051

142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547

170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450

Trudy trwającego sezonu jeszcze dobitniej pokazuje ranking WTA Race, na bazie którego poznamy 8 najlepszych zawodniczek z kwalifikacją do WTA Finals. Obejmuje on wyłącznie tegoroczne wyniki, a Świątek sklasyfikowana jest w nim dopiero na 12. pozycji z coraz większą stratą do najlepszej "8".

Ranking WTA Race za sezon 2026 (z 13 lipca):

1. Mirra Andriejewa (Rosja) 4999 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) 4945

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4627

4. Karolina Muchova (Czechy) 4270

5. Elina Switolina (Ukraina) 4116

6. Jessica Pegula (USA) 3950

7. Linda Noskova (Czechy) 3674

8. Coco Gauff (USA) 3484

...

12. Iga Świątek (Polska) 1954

21. Maja Chwalińska (Polska) 1464

Australian Open, Roland Garros i Wimbledon za nami. Pozostał US Open.Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Iga Świątek - między innymi te zawodniczki polecą do Nowego Jorku, by powalczyć o zdobycie chociaż jednego wielkoszlemowego tytułu w 2026 roku.Od sezonu 2022 Iga zdobywała co… https://t.co/AtZabY18Vt— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) July 12, 2026