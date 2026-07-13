Po Wimbledonie potwierdziło się najgorsze dla Igi Świątek. Ranking WTA nie kłamie

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-13 7:58

Iga Świątek zakończyła Wimbledon 2026 na 3. rundzie, w której przegrała z niżej notowaną Alexandrą Ealą (6:7, 2:6). Nieudana obrona zeszłorocznego tytułu niesie za sobą poważne konsekwencje. Tuż po Wimbledonie opublikowano najnowszy ranking WTA, w którym najlepsza polska tenisistka zanotowała bolesny spadek.

Zasmucona Iga Świątek na korcie Wimbledonu. O spadku Polki w rankingu WTA przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Maja Smiejkowska/ Associated Press Iga Świątek
  • Iga Świątek spadła w rankingu WTA z 3. na 8. miejsce.
  • To efekt odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu 2026, w którym broniła tytułu sprzed roku.
  • Niemoc Polki dobitnie pokazuje zestawienie WTA Race za ten sezon.

Koniec Wimbledonu, spadek Igi Świątek w rankingu WTA

Spadek Igi Świątek w rankingu WTA oznacza, że w najbliższych turniejach straci komfort rozstawienia. Przykładowo już w potencjalnym ćwierćfinale może wpaść na światową "1", Arynę Sabalenkę, a z miejsca trzeciego było to możliwe dopiero w półfinale. Białorusinka pozostaje liderką zestawienia od 21 października 2024 roku, ale jej przewaga maleje. Obecnie druga Jelena Rybakina traci do niej tylko 407 pkt, co zwiastuje zażartą rywalizację w amerykańskiej części sezonu przy okazji US Open.

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Na najwyższe w karierze pozycje przed Polką wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta. Sytuację Świątek komplikuje fakt, że za jej plecami z niewielką stratą plasują się kolejne dwie rywalki - Amanda Anisimova i Elina Switolina. Obie tracą do niej niespełna 200 pkt. Spadek z 21. na 22. miejsce zanotowała z kolei Maja Chwalińska.

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Aryna Sabalenka

Czołówka rankingu tenisistek WTA z 13 lipca 2026:

  • 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt
  • 2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
  • 3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301
  • 4. (7) Coco Gauff (USA) 5649
  • 5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293
  • 6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168
  • 7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119
  • 8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539
  • 9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353
  • 10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351
  • ...
  • 22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004
  • 44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208
  • 51. (59) Magda Linette (Polska) 1051
  • 142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547
  • 170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450

Trudy trwającego sezonu jeszcze dobitniej pokazuje ranking WTA Race, na bazie którego poznamy 8 najlepszych zawodniczek z kwalifikacją do WTA Finals. Obejmuje on wyłącznie tegoroczne wyniki, a Świątek sklasyfikowana jest w nim dopiero na 12. pozycji z coraz większą stratą do najlepszej "8".

Ranking WTA Race za sezon 2026 (z 13 lipca):

  • 1. Mirra Andriejewa (Rosja) 4999 pkt
  • 2. Aryna Sabalenka (Białoruś) 4945
  • 3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4627
  • 4. Karolina Muchova (Czechy) 4270
  • 5. Elina Switolina (Ukraina) 4116
  • 6. Jessica Pegula (USA) 3950
  • 7. Linda Noskova (Czechy) 3674
  • 8. Coco Gauff (USA) 3484
  • ...
  • 12. Iga Świątek (Polska) 1954
  • 21. Maja Chwalińska (Polska) 1464
Iga Świątek
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