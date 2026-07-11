Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2026 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ w głównej drabince to aż 80 tys. funtów (ok. 397 tys. zł).
W tej edycji Wimbledonu mieliśmy szóstkę singlistów. W drabince kobiet walczyły Iga Świątek, Maja Chwalińska Magdalena Fręch i Magda Linette. W drabince mężczyzn byli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mistrzowie w singlu zarobią po 3,6 mln funtów czyli ok. 18 mln złotych.
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Iga Świątek za awans do 3. rundy Wimbledonu zarobiła 185 tys. funtów. Hubert Hurkacz odpadł w 4. rundzie, więc zgarnął 300 tys. funtów. To oczywiście kwoty brutto, a podatki w Wielkiej Brytanii są wysokie.
Premie w turniejach singla Wimbledon 2026
Kurs funta: 1 GBP = 5,09 zł
- Zwycięstwo - 3,6 mln funtów
- Finał - 1,8 mln funtów
- 1/2 finału - 900 tys. funtów
- 1/4 finału - 480 tys. funtów
- 4. runda - 300 tys. funtów
- 3. runda - 185 tys. funtów
- 2. runda - 126 tys. funtów
- 1. runda - 80 tys. funtów