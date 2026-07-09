Nie żyje Karol Stopa, wybitny dziennikarz i komentator tenisa

Karol Stopa nie żyje. Odszedł wybitny komentator tenisa

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. W młodości był czynnym zawodnikiem tenisowym SKS Warszawianka, organizatorem Grand Prix Warszawy Amatorów i zwycięzcą jego pierwszej edycji w 1977 roku. Ukończył prawo oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w latach 70. Od 1971 do 1989 roku pracował jako dziennikarz „Kuriera Polskiego”, krótko współpracował też z „Przeglądem Sportowym”. W 1989 roku dołączył do Telewizji Polskiej jako sekretarz programowy redakcji sportowej, gdzie pełnił rolę reportera, wydawcy i komentatora. W latach 1997–1998 był szefem redakcji sportowej TVN.

Kim był Karol Stopa? Kariera i osiągnięcia

Karol Stopa od 1998 roku stał się synonimem tenisa w polskiej telewizji – przez ponad ćwierć wieku był stałym komentatorem Eurosportu. Jego charakterystyczny, spokojny głos oraz ciekawy komentarz towarzyszył polskim kibicom podczas tysięcy meczów, wielkoszlemowych finałów, triumfów Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Stopa nie tylko relacjonował wyniki – opowiadał o tenisie z pasją, znawstwem i elegancją, wprowadzając widzów w niuanse taktyki, historii i psychologii tego sportu. Był świadkiem i kronikarzem ewolucji tenisa od ery amatorskiej po profesjonalny show-biznes.

Karol Stopa wielokrotnie podkreślał znaczenie etyki, fair play i szacunku dla tradycji w sporcie. Był nie tylko wybitnym komentatorem, ale także życzliwym człowiekiem, cenionym przez kolegów z branży i zawodników. Jego bogata wiedza, klasa i oddanie tenisowi na zawsze zapisały się w historii polskiego sportu.

O śmierci Karola Stopy poinformował na platformie X Lech Sidor, jego przyjaciel.

Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku! - napisał Lech Sidor.

Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!— Lech Sidor (@LechSidor) July 9, 2026