Wimbledon 2026. Ukrainka o nieziemskim ciele awansowała do 1/4! Marta Kostiuk chętnie eksponuje to i owo

Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026, pokonując w 1/8 finału Ashlyn Krueger.

Ukrainka ma udany sezon, w tym zwycięstwo nad Igą Świątek w IV rundzie Roland Garros, gdzie dotarła do półfinału.

Obecnie zajmuje 11. miejsce w rankingu WTA, będąc blisko pierwszej dziesiątki, a jej polska trenerka, Sandra Zaniewska, podkreśla jej duży potencjał.

Tenisistka jest również znana z aktywności w mediach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia prezentujące jej sylwetkę.

Marta Kostiuk w ćwierćfinale Wimbledonu

Marta Kostiuk jest już od krok od wskoczenia do pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Ukraińska tenisistka obecnie plasuje się na 11. pozycji, ale właśnie awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026, a apetyt zapewne ma na więcej. W 1/8 finału londyńskiego turnieju wielkoszlemowego Marta Kostiuk pokonała Ashlyn Krueger 6:4, 6:4. Wcześniej Ukrainka wyeliminowała kolejno: Nadię Podoroską, Annę Blinkową i Emmę Navarro. W czerwcu natomiast pokonała w IV rundzie Rolad Garros Igę Świętek 7:5, 6:1, a w ćwierćfinale - swoją rodaczkę - Elinę Switolonę 6:3,2:6, 6:2. Marta Kostiuk zatrzymana została dopiero przez późniejszą triumfatorkę French Open - Mirrę Andrejewą, z którą w półfinale przegrała 1:6, 3:6. Wielki wpływ na sukcesy Ukrainki ma jej polska trenerka - Sandra Zaniewska, która jest zachwycona swoją podopieczną.

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Do czego jest zdolna Marta Kostiuk? Zapytałabym raczej, do czego nie jest! Myślę, że może wszystko. Jest świetną atletką, wszystko łapie w lot, bardzo dobrze rozumie tenis i ma do tego niesamowite czucie. Nie widzę tutaj jakiegoś limitu

- mówiła Eurosportowi trenerka jeszcze podczas turnieju Roland Garros.

Marta Kostiuk pokazuje kształty na tle różnych krajobrazów

Ukraińska zawodniczka znana jest też także z aktywności w mediach społecznościowych. Marta Kostiuk chętnie wrzuca do sieci zdjęcia, na których można podziwiać jej nieziemskie ciało. Swoje kształty tenisistka prezentuje na tle różnych krajobrazów. Ostatnio uwagę zwróciły przede wszystkim jej majtki, które wyglądały na za małe. Generalnie Ukrainka za dużo ubrań na sobie nie miała. Gorące zdjęcia Marty Kostiuk pokazujemy w galerii.

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