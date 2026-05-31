Koszmarne urodziny Igi Świątek! Odpadła z hukiem z Roland Garros!

Iga Świątek - Marta Kostiuk
5:7, 1:6
KONIEC! Iga Świątek po bardzo słabej grze odpada z Roland Garros w 4. rundzie. Przegrała 5:7, 1:6 z Martą Kostiuk. Do stanu 4:3 Polka grała dobrze. Potem wszystko się posypało. Fatalny serwis, mnóstwo błędów i śpieszenie się z kończeniem akcji, co napędzało kolejne pomyłki. Iga popsuła sobie 25. urodziny.
15-40 Świetny skrót Kostiuk. Piłki meczowe
15-30
0-15 As serwisowy Ukrainki
5:7, 1:5
Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Na koniec znów przestrzelony forhend Igi
30-40 Teraz piękny bekhend Igi po crossie
15-40 Iga poślizgnęła się i zagrała daleko w aut
15-30 Świetny return Kostiuk
15-15 A teraz forhend Polki w dolną część siatki
15-0 Dobry drive-vollley Igi
5:7, 1:4
Gem Kostiuk. Na koniec kolejny autowy forhend Igi. Niestety gra coraz gorzej
0-40 Autowy return Polki
0-30 Ale teraz Iga pokpiła sprawę przy siatce
0-15
5:7, 1:3
Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Gem przegrany przez Igę do zera. Najpierw jej proste błędy. Potem świetny forhend Marty
0-40 Kolejny przestrzelony forhend Igi. Są breakpointy
0-30 A teraz błąd Igi. Zagrała w siatkę
0-15 Dobry return Kostiuk
5:7, 1:2
Gem Kostiuk. Na koniec as serwisowy Ukrainki. Szkoda tych kolejnych zmarnowanych szans na przełamanie. Iga musi wreszcie obronić serwis!
Przewaga Kostiuk. Niecelny return Igi, dużo nie zabrakło
Równowaga. Forhend Igi w siatkę
Iga ma kolejną szansę na przełamanie po podwójnym błędzie serwisowym rywalki
Równowaga. Seria znakomitych bekhendów Igi po crossie
Przewaga Kostiuk
Równowaga. Iga miała inicjatywę, ale na koniec był jej niecelny forhend. Zaczyna się za bardzo śpieszyć z kończeniem akcji
Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki przy siatce
40-40 Polka returnowała ramą rakiety. Daleko w aut
40-30 Iga ma breakpointa. Świetnym returnem otworzyła sobie kort
30-30 Świetny bekhend Polki po linii
15-30 Pewny smecz Ukrainki
15-15
0-15 Dobry skrót Marty
5:7, 1:1
Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Iga znów nie obroniła serwisu. W ostatniej akcji straciła równowagę przy uderzeniu i zagrała w aut
Podwójny błąd serwisowy Igi. Znów broni breakpointa
Równowaga. Kostiuk szalała w defensywie, ale Idze nie zabrakło dokładności. Na koniec pewny wiolej
Iga broni breakpointa. Poślizgnęła się na korcie
Równowaga, Iga znów miała przewagę w punkcie, ale zagrała daleko w aut
Przewaga Świątek. Niecelny return rywalki
40-40 Pewny drive-volley Igi. Agresywne uderzenie z powietrza
30-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek...
30-30 Iga znów miała przewagę w punkcie, ale zagrała w siatkę
30-15 Piękny forhend Igi po dobrym serwisie, którym ustawiła sobie punkt
15-15 Wreszcie dobry serwis Polki
0-15 Niestety kolejny błąd Igi
5:7, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Bardzo dobry return Igi na koniec gema. Świetnie Polka zaczęła drugiego seta
40-15 Iga ma breakpointy
30-15 Marta przerwała wymianę, bo myślała, że Iga zagrała w aut. Nie miała racji
15-15 Ukrainka odpowiada mocnym forhendem
15-0 Pewny smecz Igi. Kluczowy był dobry return
Początek drugiego seta. Serwuje Marta Kostiuk
Polka wraca na kort
Aż 25 niewymuszonych błędów Igi w pierwszym secie
Iga korzysta z przerwy medycznej
5:7
GEM I SET MARTA KOSTIUK. Iga w ostatnim gemie znów bardzo słabo serwowała. Na koniec ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak i rywalka łatwo ją minęła. Polka prowadziła dwa razy z przewagą przełamania, ale set dla Ukrainki
30-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Piłka setowa
30-30 Iga była blisko podwójnego błędu, ale trafiła w linię. Return rywalki był autowy
15-30 Teraz Kostiuk przestrzeliła. Niecelny bekhend
0-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi
5:6
Gem Kostiuk. Na koniec autowy return Igi. Polka będzie za chwilę serwować pod presją
Przewaga Kostiuk. Dobry serwis Marty na zewnątrz
Równowaga. Pewny smecz Igi po koźle w otwarty już kort
Przewaga Kostiuk. Niesamowite. Kostiuk smeczowała w taśmę. Piłka zatańczyła na niej i spadła po stronie Polki
40-40 Iga zaskoczyła rywalkę dobrym bekhendem wzdłuż linii
30-40 A teraz podwójny błąd serwisowy Marty
15-40 Znów dobry serwis Ukrainki
15-30 As serwisowy Kostiuk
15-15 Dobry return Igi. Rywalka odegrała w siatkę
0-15 As serwisowy Kostiuk
5:5
Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. I znów to samo... Seria błędów Igi. Na koniec popsuła wolej przy siatce
15-40 Duży aut po forhendzie Igi. Broni breakpointów
15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-15 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała pod presją w aut
0-15 Potężny return Kostiuk. Trafiła w boczną linię
5:4
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Iga wraca na prowadzenie. Na koniec rywalka zagrała w siatkę
Iga ma breakpointa. Pewny smecz, ale kluczowy teraz był agresywny return
Równowaga. Po returnie Igi rywalka zagrała w aut
Przewaga Kostiuk. Mocny serwis Ukrainki
40-40 I znów błąd Igi. Teraz niecelny bekhend
40-30 Duży aut po forhendzie Igi
40-15 Iga popracowała w defensywie, a potem przejęła inicjatywę. Rywalka zagrała w aut. Są breakpointy
30-15 Dobry return Polki
15-15 Iga miała przewagę w punkcie, ale na koniec minimalnie przestrzeliła
15-0 Po agresywnym returnie Igi rywalka zagrała w siatkę
4:4
Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Bardzo krótko Iga cieszyła się z prowadzenia. Seria czterech błędów Polki
0-40 A teraz autowy forhend Igi. Broni breakpointów
0-30 Znów niecelny bekhend Polki
0-15 Autowy bekhend Igi na koniec dłuższej wymiany
4:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale wymiana na koniec gema! Długa i pełna pięknych uderzeń. Na koniec przytomne zagranie Igi w otwartą część kortu! JAZDA!
40-30 Błąd Kostiuk i Iga ma breakpointa
30-30 Minimalnie niecelny forhend Ukrainki
15-30 Podwójny błąd serwisowy Marty
0-30 Iga w pełnym biegu zagrała w aut
0-15 Dobry wolej Kostiuk. Piłka zahaczyła o linię
3:3
Gem Świątek. Znów mamy remis w tym zaciętym meczu. Na koniec gema autowy return Ukrainki
40-30 Znów za długi forhend Igi
40-15 Duży aut po returnie tenisistki z Kijowa
30-15 Świetny forhend Igi, złapała też rywalkę na wykroku
15-15 Teraz aut po forhendzie Polki. Sporo tych błędów
15-0 Bardzo dobry serwis Igi a po chwili dokładny forhend
2:3
Gem Kostiuk. Serwująca Ukrainka wygrała go do zera i wraca na prowadzenie
0-40 Mocny bekhend Kostiuk po za krótkim returnie Świątek
0-30 Duży aut po forhendzie Polki
0-15 Autowy return Igi
2:2
Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła serwis i mamy znów remis.
Przewaga Świątek. Dwa smecze Igi, ten drugi już skuteczny
Równowaga. Minimalnie niecelny forhend Igi
Przewaga Świątek. Return Kostiuk mocny ale w siatkę
40-40 Znów autowy bekhend Igi
40-30 Autowy bekhend Polki
40-15 Return Kostiuk w siatkę
30-15 Iga dokładnym i mocno rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki
15-15 Znakomity return Kostiuk
15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz
1:2
Gem Kostiuk. Polka prowadziła 30-0, ale potem punkty w gemie wygrywała już Ukrainka
30-40 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga
30-30 Niecelny return Polki
30-15 Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale rywalka przejęła inicjatywę
30-0 Przepiękna kontra Igi! Zabójczo dokładny bekhend po linii
15-0 Podwójny błąd serwisowy Kostiuk
1:1
Gem Świątek. Na koniec Iga dokładnym forhendem wymusiła błąd Marty. Polka pewnie obroniła podanie
40-15 Piękny bekhend Ukrainki po ciasnym crossie
40-0 Iga wymusiła błąd rywalki dokładnym i mocnym zagraniem
30-0 Return Ukrainki w siatkę. Kostiuk wchodzi bardzo głęboko w kort przy drugim podaniu Igi
15-0 Kostiuk po returnie ruszyła do siatki, ale nadziała się na dobre zagranie pod nogi
0:1
Gem Kostiuk. Długi i zacięty gem już na początku. Iga miała breakpointa, ale rywalka wybroniła się w dobrym stylu. Na koniec dobry serwis Ukrainki
Przewaga Kostiuk. Ładny forhend Ukrainki wzdłuż linii
Równowaga. Kostiuk trafiła mocno w końcową linię
Iga ma już pierwszego breakpointa po błędzie rywalki
Równowaga. Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki
Przewaga Kostiuk. Świetny drive-volley Kostiuk. Poszła do przodu po dobrym serwisie
Równowaga. Iga atakowała bekhend Marty i doczekała się jej błędu
Przewaga Kostiuk. Minimalnie niecelny return Polki
40-40 Autowy forhend Kostiuk
30-40 Duży aut po returnie Świątek
30-30 Po returnie Igi rywalka zagrała ramą rakiety, w aut
15-30 Dobry serwis Ukrainki na ciało
15-15 Za długi return Igi
15-0 Kostiuk chciała zagrać mocno po linii, ale przestrzeliła
GRAMY! Serwuje Marta Kostiuk
Za chwilę początek meczu
Trwa już rozgrzewka
Dziś w Paryżu 20 stopni i pochmurno. Po tygodniu upałów przyszło ochłodzenie. Wpłynie to na tempo gry i tenisistki będą musiały się dostosować
Iga Świątek i Marta Kostiuk właśnie pojawiły się na korcie
Polka i Ukrainka czekają już w korytarzu
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marta Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros. Początek o godzinie 11.
Iga Świątek i Marta Kostiuk grały ze sobą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta. Zapytana o niedzielny mecz z naszą gwiazdą, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA Ukrainka stwierdziła: - Przegrałam z nią trzy razy, w tym raz w juniorskich latach. Dlatego bardzo się cieszę na ten mecz. Od dawna chciałam z nią zagrać. Oczywiście ona uwielbia grać tutaj, ale mam swoją szansę. Na pewno jestem w tym meczu underdogiem - powiedziała Marta Kostiuk.
Zaraz potem jeden z dziennikarzy zapytał ją, czy po tak długiej serii zwycięstw nie ocenia swoich szans zbyt skromnie. - Pamiętam, że ostatni raz, kiedy grałam z nią w Cincinnati, przegrałam ten mecz jeszcze zanim się zaczął. Teraz już się tak nie czuję. Ale wciąż jestem osobą, która przegrała z nią trzy razy, a ona wygrała ten turniej cztery razy. Bardzo chciałabym być tą, która jest faworytką w tym meczu, ale nie uważam, że tak jest, mimo że mam za sobą naprawdę długą serię zwycięstw. Jednak to nie zepsuje mi dnia ani mojej gry. Nadal chcę wyjść na kort i dać z siebie wszystko, cieszyć się tym meczem. Jeszcze nigdy nie wygrałam z nią seta. Dlatego nawet jeśli wygram jeden set w następnym meczu, będę bardzo szczęśliwa. Tak właśnie na to patrzę. Jestem podekscytowana tym meczem - dodała Marta Kostiuk.
Tenisistka z Kijowa ma 23 lata i zajmuje 15. miejsce w rankingu. Ostatnio prezentowała bardzo wysoką formę. Wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie, a wcześniej triumfowała w Rouen, więc ma za sobą długą serię zwycięstw. Wygrała 15 kolejnych spotkań. Jej trenerką jest Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne ukraińskiej tenisistki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która kilka lat temu współpracowała z Igą Świątek.