Koszmarne urodziny Igi Świątek! Odpadła z hukiem z Roland Garros!

Michał Chojecki
2026-05-31 13:12

Iga Świątek odpadła z Roland Garros już w 4. rundzie po porażce 5:7, 1:6 z Martą Kostiuk. Świętująca w dniu meczu 25. urodziny Polka zaczęła mecz dobrze i prowadziła z przewagą przełamania 4:3, a chwilę później 5:4. Potem jej gra zupełnie się posypała. Od tego momentu ani razu nie obroniła serwisu, popełniając mnóstwo błędów! Poniżej relacja na żywo.

Autor: EPA/ PAP
Iga Świątek - Marta Kostiuk

5:7, 1:6

KONIEC! Iga Świątek po bardzo słabej grze odpada z Roland Garros w 4. rundzie. Przegrała 5:7, 1:6 z Martą Kostiuk. Do stanu 4:3 Polka grała dobrze. Potem wszystko się posypało. Fatalny serwis, mnóstwo błędów i śpieszenie się z kończeniem akcji, co napędzało kolejne pomyłki. Iga popsuła sobie 25. urodziny.

15-40 Świetny skrót Kostiuk. Piłki meczowe

15-30

0-15 As serwisowy Ukrainki

5:7, 1:5

Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Na koniec znów przestrzelony forhend Igi

30-40 Teraz piękny bekhend Igi po crossie

15-40 Iga poślizgnęła się i zagrała daleko w aut

15-30 Świetny return Kostiuk

15-15 A teraz forhend Polki w dolną część siatki

15-0 Dobry drive-vollley Igi

5:7, 1:4

Gem Kostiuk. Na koniec kolejny autowy forhend Igi. Niestety gra coraz gorzej

0-40 Autowy return Polki

0-30 Ale teraz Iga pokpiła sprawę przy siatce

0-15

5:7, 1:3

Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Gem przegrany przez Igę do zera. Najpierw jej proste błędy. Potem świetny forhend Marty

0-40 Kolejny przestrzelony forhend Igi. Są breakpointy

0-30 A teraz błąd Igi. Zagrała w siatkę

0-15 Dobry return Kostiuk

5:7, 1:2

Gem Kostiuk. Na koniec as serwisowy Ukrainki. Szkoda tych kolejnych zmarnowanych szans na przełamanie. Iga musi wreszcie obronić serwis!

Przewaga Kostiuk. Niecelny return Igi, dużo nie zabrakło

Równowaga. Forhend Igi w siatkę

Iga ma kolejną szansę na przełamanie po podwójnym błędzie serwisowym rywalki

Równowaga. Seria znakomitych bekhendów Igi po crossie

Przewaga Kostiuk

Równowaga. Iga miała inicjatywę, ale na koniec był jej niecelny forhend. Zaczyna się za bardzo śpieszyć z kończeniem akcji

Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki przy siatce

40-40 Polka returnowała ramą rakiety. Daleko w aut

40-30 Iga ma breakpointa. Świetnym returnem otworzyła sobie kort

30-30 Świetny bekhend Polki po linii

15-30 Pewny smecz Ukrainki

15-15

0-15 Dobry skrót Marty

5:7, 1:1

Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Iga znów nie obroniła serwisu. W ostatniej akcji straciła równowagę przy uderzeniu i zagrała w aut

Podwójny błąd serwisowy Igi. Znów broni breakpointa

Równowaga. Kostiuk szalała w defensywie, ale Idze nie zabrakło dokładności. Na koniec pewny wiolej

Iga broni breakpointa. Poślizgnęła się na korcie

Równowaga, Iga znów miała przewagę w punkcie, ale zagrała daleko w aut

Przewaga Świątek. Niecelny return rywalki

40-40 Pewny drive-volley Igi. Agresywne uderzenie z powietrza

30-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek...

30-30 Iga znów miała przewagę w punkcie, ale zagrała w siatkę

30-15 Piękny forhend Igi po dobrym serwisie, którym ustawiła sobie punkt

15-15 Wreszcie dobry serwis Polki

0-15 Niestety kolejny błąd Igi

5:7, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Bardzo dobry return Igi na koniec gema. Świetnie Polka zaczęła drugiego seta

40-15 Iga ma breakpointy

30-15 Marta przerwała wymianę, bo myślała, że Iga zagrała w aut. Nie miała racji

15-15 Ukrainka odpowiada mocnym forhendem

15-0 Pewny smecz Igi. Kluczowy był dobry return

Początek drugiego seta. Serwuje Marta Kostiuk

Polka wraca na kort

Aż 25 niewymuszonych błędów Igi w pierwszym secie

Iga korzysta z przerwy medycznej

5:7

GEM I SET MARTA KOSTIUK. Iga w ostatnim gemie znów bardzo słabo serwowała. Na koniec ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak i rywalka łatwo ją minęła. Polka prowadziła dwa razy z przewagą przełamania, ale set dla Ukrainki

30-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Piłka setowa

30-30 Iga była blisko podwójnego błędu, ale trafiła w linię. Return rywalki był autowy

15-30 Teraz Kostiuk przestrzeliła. Niecelny bekhend

0-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi

5:6

Gem Kostiuk. Na koniec autowy return Igi. Polka będzie za chwilę serwować pod presją

Przewaga Kostiuk. Dobry serwis Marty na zewnątrz

Równowaga. Pewny smecz Igi po koźle w otwarty już kort

Przewaga Kostiuk. Niesamowite. Kostiuk smeczowała w taśmę. Piłka zatańczyła na niej i spadła po stronie Polki

40-40 Iga zaskoczyła rywalkę dobrym bekhendem wzdłuż linii

30-40 A teraz podwójny błąd serwisowy Marty

15-40 Znów dobry serwis Ukrainki

15-30 As serwisowy Kostiuk

15-15 Dobry return Igi. Rywalka odegrała w siatkę

0-15 As serwisowy Kostiuk

5:5

Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. I znów to samo... Seria błędów Igi. Na koniec popsuła wolej przy siatce

15-40 Duży aut po forhendzie Igi. Broni breakpointów

15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-15 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała pod presją w aut

0-15 Potężny return Kostiuk. Trafiła w boczną linię

5:4

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Iga wraca na prowadzenie. Na koniec rywalka zagrała w siatkę

Iga ma breakpointa. Pewny smecz, ale kluczowy teraz był agresywny return

Równowaga. Po returnie Igi rywalka zagrała w aut

Przewaga Kostiuk. Mocny serwis Ukrainki

40-40 I znów błąd Igi. Teraz niecelny bekhend

40-30 Duży aut po forhendzie Igi

40-15 Iga popracowała w defensywie, a potem przejęła inicjatywę. Rywalka zagrała w aut. Są breakpointy

30-15 Dobry return Polki

15-15 Iga miała przewagę w punkcie, ale na koniec minimalnie przestrzeliła

15-0 Po agresywnym returnie Igi rywalka zagrała w siatkę

4:4

Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Bardzo krótko Iga cieszyła się z prowadzenia. Seria czterech błędów Polki

0-40 A teraz autowy forhend Igi. Broni breakpointów

0-30 Znów niecelny bekhend Polki

0-15 Autowy bekhend Igi na koniec dłuższej wymiany

4:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale wymiana na koniec gema! Długa i pełna pięknych uderzeń. Na koniec przytomne zagranie Igi w otwartą część kortu! JAZDA!

40-30 Błąd Kostiuk i Iga ma breakpointa

30-30 Minimalnie niecelny forhend Ukrainki

15-30 Podwójny błąd serwisowy Marty

0-30 Iga w pełnym biegu zagrała w aut

0-15 Dobry wolej Kostiuk. Piłka zahaczyła o linię

3:3

Gem Świątek. Znów mamy remis w tym zaciętym meczu. Na koniec gema autowy return Ukrainki

40-30 Znów za długi forhend Igi

40-15 Duży aut po returnie tenisistki z Kijowa

30-15 Świetny forhend Igi, złapała też rywalkę na wykroku

15-15 Teraz aut po forhendzie Polki. Sporo tych błędów

15-0 Bardzo dobry serwis Igi a po chwili dokładny forhend

2:3

Gem Kostiuk. Serwująca Ukrainka wygrała go do zera i wraca na prowadzenie

0-40 Mocny bekhend Kostiuk po za krótkim returnie Świątek

0-30 Duży aut po forhendzie Polki

0-15 Autowy return Igi

2:2

Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła serwis i mamy znów remis.

Przewaga Świątek. Dwa smecze Igi, ten drugi już skuteczny

Równowaga. Minimalnie niecelny forhend Igi

Przewaga Świątek. Return Kostiuk mocny ale w siatkę

40-40 Znów autowy bekhend Igi

40-30 Autowy bekhend Polki

40-15 Return Kostiuk w siatkę

30-15 Iga dokładnym i mocno rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki

15-15 Znakomity return Kostiuk

15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz

1:2

Gem Kostiuk. Polka prowadziła 30-0, ale potem punkty w gemie wygrywała już Ukrainka

30-40 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga

30-30 Niecelny return Polki

30-15 Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale rywalka przejęła inicjatywę 

30-0 Przepiękna kontra Igi! Zabójczo dokładny bekhend po linii

15-0 Podwójny błąd serwisowy Kostiuk

1:1

Gem Świątek. Na koniec Iga dokładnym forhendem wymusiła błąd Marty. Polka pewnie obroniła podanie

40-15 Piękny bekhend Ukrainki po ciasnym crossie

40-0 Iga wymusiła błąd rywalki dokładnym i mocnym zagraniem

30-0 Return Ukrainki w siatkę. Kostiuk wchodzi bardzo głęboko w kort przy drugim podaniu Igi

15-0 Kostiuk po returnie ruszyła do siatki, ale nadziała się na dobre zagranie pod nogi

0:1

Gem Kostiuk. Długi i zacięty gem już na początku. Iga miała breakpointa, ale rywalka wybroniła się w dobrym stylu. Na koniec dobry serwis Ukrainki

Przewaga Kostiuk. Ładny forhend Ukrainki wzdłuż linii

Równowaga. Kostiuk trafiła mocno w końcową linię

Iga ma już pierwszego breakpointa po błędzie rywalki

Równowaga. Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

Przewaga Kostiuk. Świetny drive-volley Kostiuk. Poszła do przodu po dobrym serwisie

Równowaga. Iga atakowała bekhend Marty i doczekała się jej błędu

Przewaga Kostiuk. Minimalnie niecelny return Polki

40-40 Autowy forhend Kostiuk

30-40 Duży aut po returnie Świątek

30-30 Po returnie Igi rywalka zagrała ramą rakiety, w aut

15-30 Dobry serwis Ukrainki na ciało

15-15 Za długi return Igi

15-0 Kostiuk chciała zagrać mocno po linii, ale przestrzeliła

GRAMY! Serwuje Marta Kostiuk

Za chwilę początek meczu

Trwa już rozgrzewka

Dziś w Paryżu 20 stopni i pochmurno. Po tygodniu upałów przyszło ochłodzenie. Wpłynie to na tempo gry i tenisistki będą musiały się dostosować

Iga Świątek i Marta Kostiuk właśnie pojawiły się na korcie

Polka i Ukrainka czekają już w korytarzu 

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marta Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros. Początek o godzinie 11.

Iga Świątek i Marta Kostiuk grały ze sobą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta. Zapytana o niedzielny mecz z naszą gwiazdą, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA Ukrainka stwierdziła: - Przegrałam z nią trzy razy, w tym raz w juniorskich latach. Dlatego bardzo się cieszę na ten mecz. Od dawna chciałam z nią zagrać. Oczywiście ona uwielbia grać tutaj, ale mam swoją szansę. Na pewno jestem w tym meczu underdogiem - powiedziała Marta Kostiuk.

Zaraz potem jeden z dziennikarzy zapytał ją, czy po tak długiej serii zwycięstw nie ocenia swoich szans zbyt skromnie. - Pamiętam, że ostatni raz, kiedy grałam z nią w Cincinnati, przegrałam ten mecz jeszcze zanim się zaczął. Teraz już się tak nie czuję. Ale wciąż jestem osobą, która przegrała z nią trzy razy, a ona wygrała ten turniej cztery razy. Bardzo chciałabym być tą, która jest faworytką w tym meczu, ale nie uważam, że tak jest, mimo że mam za sobą naprawdę długą serię zwycięstw. Jednak to nie zepsuje mi dnia ani mojej gry. Nadal chcę wyjść na kort i dać z siebie wszystko, cieszyć się tym meczem. Jeszcze nigdy nie wygrałam z nią seta. Dlatego nawet jeśli wygram jeden set w następnym meczu, będę bardzo szczęśliwa. Tak właśnie na to patrzę. Jestem podekscytowana tym meczem - dodała Marta Kostiuk.

Tenisistka z Kijowa ma 23 lata i zajmuje 15. miejsce w rankingu. Ostatnio prezentowała bardzo wysoką formę. Wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie, a wcześniej triumfowała w Rouen, więc ma za sobą długą serię zwycięstw. Wygrała 15 kolejnych spotkań. Jej trenerką jest Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne ukraińskiej tenisistki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która kilka lat temu współpracowała z Igą Świątek.

