Koszmarne urodziny Igi Świątek! Odpadła z hukiem z Roland Garros!

Na żywo Iga Świątek - Marta Kostiuk 5:7, 1:6 KONIEC! Iga Świątek po bardzo słabej grze odpada z Roland Garros w 4. rundzie. Przegrała 5:7, 1:6 z Martą Kostiuk. Do stanu 4:3 Polka grała dobrze. Potem wszystko się posypało. Fatalny serwis, mnóstwo błędów i śpieszenie się z kończeniem akcji, co napędzało kolejne pomyłki. Iga popsuła sobie 25. urodziny. 15-40 Świetny skrót Kostiuk. Piłki meczowe 15-30 0-15 As serwisowy Ukrainki 5:7, 1:5 Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Na koniec znów przestrzelony forhend Igi 30-40 Teraz piękny bekhend Igi po crossie 15-40 Iga poślizgnęła się i zagrała daleko w aut 15-30 Świetny return Kostiuk 15-15 A teraz forhend Polki w dolną część siatki 15-0 Dobry drive-vollley Igi 5:7, 1:4 Gem Kostiuk. Na koniec kolejny autowy forhend Igi. Niestety gra coraz gorzej 0-40 Autowy return Polki 0-30 Ale teraz Iga pokpiła sprawę przy siatce 0-15 5:7, 1:3 Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Gem przegrany przez Igę do zera. Najpierw jej proste błędy. Potem świetny forhend Marty 0-40 Kolejny przestrzelony forhend Igi. Są breakpointy 0-30 A teraz błąd Igi. Zagrała w siatkę 0-15 Dobry return Kostiuk 5:7, 1:2 Gem Kostiuk. Na koniec as serwisowy Ukrainki. Szkoda tych kolejnych zmarnowanych szans na przełamanie. Iga musi wreszcie obronić serwis! Przewaga Kostiuk. Niecelny return Igi, dużo nie zabrakło Równowaga. Forhend Igi w siatkę Iga ma kolejną szansę na przełamanie po podwójnym błędzie serwisowym rywalki Równowaga. Seria znakomitych bekhendów Igi po crossie Przewaga Kostiuk Równowaga. Iga miała inicjatywę, ale na koniec był jej niecelny forhend. Zaczyna się za bardzo śpieszyć z kończeniem akcji Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki przy siatce 40-40 Polka returnowała ramą rakiety. Daleko w aut 40-30 Iga ma breakpointa. Świetnym returnem otworzyła sobie kort 30-30 Świetny bekhend Polki po linii 15-30 Pewny smecz Ukrainki 15-15 Kiedy gra Maja Chwalińska z Diane Parry? O której godzinie mecz w Roland Garros? Wiadomo już o której gra jutro Maja Chwalińska 0-15 Dobry skrót Marty 5:7, 1:1 Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Iga znów nie obroniła serwisu. W ostatniej akcji straciła równowagę przy uderzeniu i zagrała w aut Podwójny błąd serwisowy Igi. Znów broni breakpointa Równowaga. Kostiuk szalała w defensywie, ale Idze nie zabrakło dokładności. Na koniec pewny wiolej Iga broni breakpointa. Poślizgnęła się na korcie Równowaga, Iga znów miała przewagę w punkcie, ale zagrała daleko w aut Przewaga Świątek. Niecelny return rywalki 40-40 Pewny drive-volley Igi. Agresywne uderzenie z powietrza 30-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek... 30-30 Iga znów miała przewagę w punkcie, ale zagrała w siatkę 30-15 Piękny forhend Igi po dobrym serwisie, którym ustawiła sobie punkt 15-15 Wreszcie dobry serwis Polki 0-15 Niestety kolejny błąd Igi 5:7, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Bardzo dobry return Igi na koniec gema. Świetnie Polka zaczęła drugiego seta 40-15 Iga ma breakpointy 30-15 Marta przerwała wymianę, bo myślała, że Iga zagrała w aut. Nie miała racji 15-15 Ukrainka odpowiada mocnym forhendem 15-0 Pewny smecz Igi. Kluczowy był dobry return Początek drugiego seta. Serwuje Marta Kostiuk Polka wraca na kort Aż 25 niewymuszonych błędów Igi w pierwszym secie Iga korzysta z przerwy medycznej 5:7 GEM I SET MARTA KOSTIUK. Iga w ostatnim gemie znów bardzo słabo serwowała. Na koniec ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak i rywalka łatwo ją minęła. Polka prowadziła dwa razy z przewagą przełamania, ale set dla Ukrainki 30-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Piłka setowa 30-30 Iga była blisko podwójnego błędu, ale trafiła w linię. Return rywalki był autowy 15-30 Teraz Kostiuk przestrzeliła. Niecelny bekhend 0-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi 5:6 Gem Kostiuk. Na koniec autowy return Igi. Polka będzie za chwilę serwować pod presją Przewaga Kostiuk. Dobry serwis Marty na zewnątrz Równowaga. Pewny smecz Igi po koźle w otwarty już kort Przewaga Kostiuk. Niesamowite. Kostiuk smeczowała w taśmę. Piłka zatańczyła na niej i spadła po stronie Polki 40-40 Iga zaskoczyła rywalkę dobrym bekhendem wzdłuż linii 30-40 A teraz podwójny błąd serwisowy Marty 15-40 Znów dobry serwis Ukrainki 15-30 As serwisowy Kostiuk 15-15 Dobry return Igi. Rywalka odegrała w siatkę 0-15 As serwisowy Kostiuk 5:5 Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. I znów to samo... Seria błędów Igi. Na koniec popsuła wolej przy siatce 15-40 Duży aut po forhendzie Igi. Broni breakpointów 15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-15 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała pod presją w aut 0-15 Potężny return Kostiuk. Trafiła w boczną linię 5:4 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Iga wraca na prowadzenie. Na koniec rywalka zagrała w siatkę Iga ma breakpointa. Pewny smecz, ale kluczowy teraz był agresywny return Równowaga. Po returnie Igi rywalka zagrała w aut Przewaga Kostiuk. Mocny serwis Ukrainki 40-40 I znów błąd Igi. Teraz niecelny bekhend 40-30 Duży aut po forhendzie Igi 40-15 Iga popracowała w defensywie, a potem przejęła inicjatywę. Rywalka zagrała w aut. Są breakpointy 30-15 Dobry return Polki 15-15 Iga miała przewagę w punkcie, ale na koniec minimalnie przestrzeliła 15-0 Po agresywnym returnie Igi rywalka zagrała w siatkę 4:4 Gem Kostiuk PRZEŁAMANIE. Bardzo krótko Iga cieszyła się z prowadzenia. Seria czterech błędów Polki 0-40 A teraz autowy forhend Igi. Broni breakpointów 0-30 Znów niecelny bekhend Polki 0-15 Autowy bekhend Igi na koniec dłuższej wymiany 4:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale wymiana na koniec gema! Długa i pełna pięknych uderzeń. Na koniec przytomne zagranie Igi w otwartą część kortu! JAZDA! 40-30 Błąd Kostiuk i Iga ma breakpointa 30-30 Minimalnie niecelny forhend Ukrainki 15-30 Podwójny błąd serwisowy Marty 0-30 Iga w pełnym biegu zagrała w aut 0-15 Dobry wolej Kostiuk. Piłka zahaczyła o linię 3:3 Gem Świątek. Znów mamy remis w tym zaciętym meczu. Na koniec gema autowy return Ukrainki 40-30 Znów za długi forhend Igi 40-15 Duży aut po returnie tenisistki z Kijowa 30-15 Świetny forhend Igi, złapała też rywalkę na wykroku 15-15 Teraz aut po forhendzie Polki. Sporo tych błędów 15-0 Bardzo dobry serwis Igi a po chwili dokładny forhend 2:3 Gem Kostiuk. Serwująca Ukrainka wygrała go do zera i wraca na prowadzenie 0-40 Mocny bekhend Kostiuk po za krótkim returnie Świątek 0-30 Duży aut po forhendzie Polki 0-15 Autowy return Igi 2:2 Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła serwis i mamy znów remis. Przewaga Świątek. Dwa smecze Igi, ten drugi już skuteczny Równowaga. Minimalnie niecelny forhend Igi Przewaga Świątek. Return Kostiuk mocny ale w siatkę 40-40 Znów autowy bekhend Igi 40-30 Autowy bekhend Polki 40-15 Return Kostiuk w siatkę 30-15 Iga dokładnym i mocno rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-15 Znakomity return Kostiuk 15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz 1:2 Gem Kostiuk. Polka prowadziła 30-0, ale potem punkty w gemie wygrywała już Ukrainka 30-40 Wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga 30-30 Niecelny return Polki 30-15 Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale rywalka przejęła inicjatywę 30-0 Przepiękna kontra Igi! Zabójczo dokładny bekhend po linii 15-0 Podwójny błąd serwisowy Kostiuk 1:1 Gem Świątek. Na koniec Iga dokładnym forhendem wymusiła błąd Marty. Polka pewnie obroniła podanie 40-15 Piękny bekhend Ukrainki po ciasnym crossie 40-0 Iga wymusiła błąd rywalki dokładnym i mocnym zagraniem 30-0 Return Ukrainki w siatkę. Kostiuk wchodzi bardzo głęboko w kort przy drugim podaniu Igi 15-0 Kostiuk po returnie ruszyła do siatki, ale nadziała się na dobre zagranie pod nogi 0:1 Gem Kostiuk. Długi i zacięty gem już na początku. Iga miała breakpointa, ale rywalka wybroniła się w dobrym stylu. Na koniec dobry serwis Ukrainki Przewaga Kostiuk. Ładny forhend Ukrainki wzdłuż linii Równowaga. Kostiuk trafiła mocno w końcową linię Iga ma już pierwszego breakpointa po błędzie rywalki Równowaga. Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki Przewaga Kostiuk. Świetny drive-volley Kostiuk. Poszła do przodu po dobrym serwisie Równowaga. Iga atakowała bekhend Marty i doczekała się jej błędu Przewaga Kostiuk. Minimalnie niecelny return Polki 40-40 Autowy forhend Kostiuk 30-40 Duży aut po returnie Świątek 30-30 Po returnie Igi rywalka zagrała ramą rakiety, w aut 15-30 Dobry serwis Ukrainki na ciało 15-15 Za długi return Igi 15-0 Kostiuk chciała zagrać mocno po linii, ale przestrzeliła GRAMY! Serwuje Marta Kostiuk Za chwilę początek meczu Trwa już rozgrzewka Dziś w Paryżu 20 stopni i pochmurno. Po tygodniu upałów przyszło ochłodzenie. Wpłynie to na tempo gry i tenisistki będą musiały się dostosować Iga Świątek i Marta Kostiuk właśnie pojawiły się na korcie Polka i Ukrainka czekają już w korytarzu Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marta Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros. Początek o godzinie 11.

Iga Świątek i Marta Kostiuk grały ze sobą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta. Zapytana o niedzielny mecz z naszą gwiazdą, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA Ukrainka stwierdziła: - Przegrałam z nią trzy razy, w tym raz w juniorskich latach. Dlatego bardzo się cieszę na ten mecz. Od dawna chciałam z nią zagrać. Oczywiście ona uwielbia grać tutaj, ale mam swoją szansę. Na pewno jestem w tym meczu underdogiem - powiedziała Marta Kostiuk.

Zaraz potem jeden z dziennikarzy zapytał ją, czy po tak długiej serii zwycięstw nie ocenia swoich szans zbyt skromnie. - Pamiętam, że ostatni raz, kiedy grałam z nią w Cincinnati, przegrałam ten mecz jeszcze zanim się zaczął. Teraz już się tak nie czuję. Ale wciąż jestem osobą, która przegrała z nią trzy razy, a ona wygrała ten turniej cztery razy. Bardzo chciałabym być tą, która jest faworytką w tym meczu, ale nie uważam, że tak jest, mimo że mam za sobą naprawdę długą serię zwycięstw. Jednak to nie zepsuje mi dnia ani mojej gry. Nadal chcę wyjść na kort i dać z siebie wszystko, cieszyć się tym meczem. Jeszcze nigdy nie wygrałam z nią seta. Dlatego nawet jeśli wygram jeden set w następnym meczu, będę bardzo szczęśliwa. Tak właśnie na to patrzę. Jestem podekscytowana tym meczem - dodała Marta Kostiuk.

Tenisistka z Kijowa ma 23 lata i zajmuje 15. miejsce w rankingu. Ostatnio prezentowała bardzo wysoką formę. Wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie, a wcześniej triumfowała w Rouen, więc ma za sobą długą serię zwycięstw. Wygrała 15 kolejnych spotkań. Jej trenerką jest Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne ukraińskiej tenisistki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która kilka lat temu współpracowała z Igą Świątek.